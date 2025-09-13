Καλάβρυτα: Τι ισχυρίστηκε ο ηγούμενος στην απολογία του – Συνεχίζονται οι έρευνες για το άγαλμα της θεάς Αρτέμιδος

Στη φυλακή οδηγήθηκαν μετά τις απολογίες τους ο ηγούμενος, ένας μοναχός και ακόμη τέσσερα άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στις «ιερές» μπίζνες στη Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου Καλαβρύτων. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για το κύκλωμα, που προσπαθούσε να πουλήσει κειμήλια της Μονής, τεράστιας αξίας.

Όπως έγινε γνωστό, μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους, ο μέχρι πρότινος Ηγούμενος της Μονής Σπηλαίου, ο ιερομόναχος βοηθός του και οι άλλοι τέσσερις συλληφθέντες που κατηγορούνται για αρχαιοκαπηλία οδηγήθηκαν στη φυλακή.

Συγκεκριμένα, από την πόρτα του δικαστικού μεγάρου Κορίνθου βγήκαν τα μεσάνυχτα έπειτα από 13 ώρες απολογίας οι έξι συλληφθέντες για την υπόθεση αρχαιοκαπηλίας. Κρίθηκαν όλοι προφυλακιστέοι. Όλοι τους κατηγορούνται για το κακούργημα της διεύθυνσης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση ενώ αρνούνται τις κατηγορίες.

Τι ισχυρίστηκαν στις απολογίες τους

«Τα αντικείμενα βρέθηκαν νομίμως στην κατοχή μου. Προέρχονται από συλλογή που είχα παραλείψει να δηλώσω. Δεν υπάρχει θέμα αγοραπωλησίας», ισχυρίστηκε ο ηγούμενος, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Τις κατηγορίες που του αποδίδονται προσπάθησε να αντικρούσει και ο βοηθός του Ηγούμενου της Μονής Παλαιού Σπηλαίου. «Τα αντικείμενα βρέθηκαν εντός της Μονής σε ιδιωτικούς χώρους και δεν αποτελούσαν εκκλησιαστική περιουσία, αλλά προσωπικά αντικείμενα που περιήλθαν από οικογενειακές δωρεές και είχαν συναισθηματική αξία. Τυχόν παράλειψη δήλωσης και καταγραφής τους δεν έγινε από δόλο», ανέφερε ο μοναχός.

«Ήταν όλα προσωπικά αντικείμενα με συναισθηματική αξία, δεν ήταν περιουσία της Μονής, ούτε καν γενικότερα της εκκλησίας. Δεν υπήρχε κάποιος σκοπός για περαιτέρω διάθεση και δεν χρειάστηκε ή αμέλησαν να τα δηλώσουν, όχι δολίως», σημείωσε ο δικηγόρος του μοναχού, Βασίλης Χρονόπουλος.

Συνεχίζονται οι έρευνες για το άγαλμα

Την ίδια ώρα οι Αρχές «χτενίζουν» τα χωράφια γύρω από τη Μονή για να εντοπίσουν το μπρούτζινο άγαλμα ύψους περίπου 2 μέτρων, το οποίο ο Ηγούμενος φέρεται να είχε στην κατοχή του και ήθελε να βγάλει στο «σφυρί» έναντι 10 εκατ. ευρώ.

Στη φωτογραφία που εξασφάλισε η ΕΡΤ διακρίνεται το σημείο κοντά στο ιερό της Θεάς Αρτέμιδος στους Αρχαίους Λουσούς, όπου έγιναν έρευνες παρουσία εισαγγελέα και εκπροσώπου του ΥΠΠΟ.

Ο ίδιος ο Ηγούμενος φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς που υποδύονταν τους αγοραστές, πως το άγαλμα ήταν θαμμένο σε χωράφι.