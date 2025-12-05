Καλαμάτα: Κατέρρευσε τσιμεντένια μαρκίζα σε πεζοδρόμιο

Σύνοψη από το

  • Τσιμεντένια μαρκίζα πολυκατοικίας κατέρρευσε νωρίς το βράδυ της Παρασκευής στο κέντρο της Καλαμάτας, στη συμβολή των οδών Βασιλέως Γεωργίου και Ασκληπιού, σε ώρα αυξημένης κίνησης πεζών.
  • Άμεσα έσπευσαν στο σημείο Πυροσβεστική, Δημοτική και Ελληνική Αστυνομία, αποκλείοντας την περιοχή για την ασφάλεια των διερχομένων.
  • Οι αρχές διερευνούν τα αίτια της κατάρρευσης, ενώ η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη μέχρι την ολοκλήρωση των αυτοψιών και την απομάκρυνση των επικίνδυνων υλικών.
Enikos Newsroom

κοινωνία

KALAMATA SOBADES
Φωτό από ΕΡΤ

Τσιμεντένια μαρκίζα πολυκατοικίας κατέρρευσε σήμερα Παρασκευή νωρίς το βράδυ στο κέντρο της Καλαμάτας, στη συμβολή των οδών Βασιλέως Γεωργίου και Ασκληπιού, την ώρα που τα εμπορικά καταστήματα λειτουργούσαν και η κίνηση πεζών ήταν αυξημένη.

Κακοκαιρία «Byron»: Πλημμύρισε η Θεολογική Σχολή του ΕΚΠΑ – «Τριτοκοσμικές καταστάσεις – Έπεσαν σοβάδες, από θαύμα δεν υπήρξε τραυματισμός» – ΒΙΝΤΕΟ

Μεγάλα κομμάτια τσιμέντου κατέληξαν στο πεζοδρόμιο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ λίγο έλειψε να πέσει και μονάδα κλιματιστικού.

Στο σημείο παραμένουν τόσο μπάζα όσο και τμήματα της μαρκίζας που κρέμονται, τα οποία θα απομακρυνθούν ώστε να μην υπάρξει νέος κίνδυνος αποκόλλησης.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καλαμάτας, με δύο οχήματα, για την ασφάλιση του χώρου και την απομάκρυνση των επικίνδυνων υλικών. Παρούσες ήταν επίσης η Δημοτική Αστυνομία και δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, που απέκλεισαν την περιοχή.

Με κορδέλες έχουν αποκλειστεί το πεζοδρόμιο της Βασιλέως Γεωργίου έως τη Φαρών, καθώς και της Ασκληπιού έως τη Βασιλίσσης Όλγας, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των διερχομένων.

Οι αρχές πραγματοποιούν έλεγχο για τα αίτια της κατάρρευσης, εξετάζοντας τόσο την κατάσταση της μαρκίζας όσο και πιθανές φθορές στο κτίριο.

Το συμβάν σημειώθηκε γύρω στις 20:30, με την περιοχή να παραμένει αποκλεισμένη έως ότου ολοκληρωθούν οι αυτοψίες και απομακρυνθούν πλήρως τα επικίνδυνα σημεία και τα μπάζα που κρέμονται.

KALAMATA SOBADES
Φωτό από ΕΡΤ

KALAMATA SOBADES

23:05 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

