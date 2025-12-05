Ένταση με οδηγό ΙΧ στην Κάτω Αχαΐα – Επιχείρησε να «σπάσει» το μπλόκο των αγροτών, χτύπησε αυτοκίνητα και παραλίγο να παρασύρει πεζούς

Ένταση επικράτησε το βράδυ της Παρασκευής (5/12) όταν οδηγός ενός ΙΧ επιχείρησε να περάσει το μπλόκο των αγροτών στην παλιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου. Στην προσπάθειά του να «σπάσει» το μπλόκο, χτύπησε κάποια αυτοκίνητα και παραλίγο να παρασύρει και κάποιους πεζούς, ανάμεσά τους και μία αστυνομικό.

Ο οδηγός διέφυγε από το σημείο και αναζητείται από την αστυνομία για να συλληφθεί, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η ΕΡΤ. Νωρίτερα, οι αγρότες στα διόδια της Κάτω Αχαΐας έκλεισαν για ακόμα μία φορά τον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου και την παλιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου.

Οι αγρότες στην περιοχή της Αχαΐας συνεχίζουν να συγκεντρώνουν δυνάμεις παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρία μπλόκα στον νομό. Το ένα μπλόκο στην περιοχή της Κάτω Αχαΐας, υπάρχει ένα άλλο μπλόκο με περισσότερα από 100 τρακτέρ, το οποίο δημιουργήθηκε σήμερα, Παρασκευή στην περιοχή της Ιτέας, όπως επίσης και οι αγρότες της Αιγιάλειας βγαίνουν σήμερα στους δρόμους στη γέφυρα του Σελινούντα.

Στόχος των αγροτών είναι να πάνε σε μία μαζική συγκέντρωση, μία ενιαία κίνηση, δυνατή απ’ όλους τους αγρότες Αχαΐας, ενώ αύριο μπαίνουν στον χορό των κινητοποιήσεων και οι αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας με μπλόκο στον κόμβο του Αγγελοκάστρου στην Ιόνια Οδό, όπως επίσης και οι αγρότες της Βόνιτσας, οι οποίοι αναμένεται να κινηθούν προς τα διόδια του Ακτίου.

