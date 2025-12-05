Θεσσαλονίκη: Δικογραφία σε βάρος του αγρότη οδηγού τρακτέρ που κινήθηκε απειλητικά προς αστυνομικούς

Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος του αγρότη οδηγού τρακτέρ που κινήθηκε απειλητικά προς τους αστυνομικούς, κατά τη διάρκεια της έντασης που επικράτησε στη στα αγροτικά μπλόκα, στη Θεσσαλονίκη.

Υπενθυμίζεται ότι ένταση σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στα Πράσινα Φανάρια, στη Θεσσαλονίκη. Οι αγρότες από την Ανατολική Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική, προσπάθησαν να σπάσουν τον φραγμό της αστυνομίας και να μεταβούν στον κόμβο του αεροδρομίου. Αγρότες επιχείρησαν να περάσουν το μπλόκο των αστυνομικών έξω από το αγρόκτημα του του ΑΠΘ για να κατευθυνθούν προς το αεροδρόμιο Μακεδονία.

Ένα τρακτέρ έκανε έκανε όπισθεν με ταχύτητα και κινήθηκε προς τους πεζούς αστυνομικούς. Μάλιστα κάποιοι αγρότες ακούστηκαν να παροτρύνουν τον οδηγό να πατήσει αστυνομικό. Στη συνέχεια κάποιοι αγρότες που είχαν ήδη πηδήξει τα κάγκελα και βρίσκονταν μέσα στη Γεωργική Σχολή, προσπάθησαν να βγουν στο δρόμο και να κάνουν αποκλεισμό ρίχνοντας κάτω έναν αστυνομικό.

Σημειώνεται, ότι όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, οι αγρότες πέταξαν πέτρες εναντίον των αστυνομικών με αποτέλεσμα ένας να πέσει κάτω και ένας άλλος να μεταφερθεί στο νοσοκομείο τραυματισμένος. Κατά τη διάρκεια της έντασης οι αστυνομικοί έκαναν χρήση χημικών με αποτέλεσμα κάποιοι αγρότες να ζαλιστούν και να πέσουν κάτω.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σε βάρος του οδηγού του τρακτέρ με τις μαύρες σημαίες που κινήθηκε απειλητικά προς τους αστυνομικούς έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία, ενώ έχει ενημερωθεί και ο εισαγγελέας για την πέτρα που κατέληξε στο στέρνο του αστυνομικού των ΥΑΤ, ο οποίος νοσηλεύεται στο 424 εκτός κινδύνου.

Οι αγρότες λένε ότι υπάρχουν τέσσερις τραυματίες, ανάμεσά τους από τα δακρυγόνα που έπεσαν στο σημείο, στο οποίο υπάρχουν ακόμα δυνάμεις της αστυνομίας προκειμένου οι αγρότες να μην κινηθούν με τα πόδια μέσα από το αγρόκτημα του Πανεπιστημίου για το αεροδρόμιο Μακεδονία.