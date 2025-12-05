«Πάτα τον»: Η στιγμή που τρακτέρ στη Θεσσαλονίκη κάνει όπισθεν και κινείται προς τα ΜΑΤ – ΒΙΝΤΕΟ

  • Ένταση σημειώθηκε στα αγροτικά μπλόκα της Θεσσαλονίκης, όταν αστυνομικοί επιχείρησαν να εμποδίσουν αγρότες να φράξουν την είσοδο του αεροδρομίου «Μακεδονία».
  • Αγρότες κινήθηκαν με τρακτέρ προς τους άνδρες των ΜΑΤ, σταματώντας λίγα εκατοστά μακριά τους, με την κατάσταση να κλιμακώνεται.
  • Η κυβέρνηση αντέδρασε στα επεισόδια, δηλώνοντας μέσω του εκπροσώπου της ότι «διάλογος δεν μπορεί να γίνει» υπό αυτές τις συνθήκες.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ένταση επικράτησε στη Θεσσαλονίκη στα αγροτικά μπλόκα, όταν αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο για να εμποδίσουν τους διαμαρτυρόμενους αγρότες να φράξουν την είσοδο του αεροδρομίου «Μακεδονία».

Αγρότες: Προχώρησαν σε επ’ αόριστον αποκλεισμό της Εγνατίας Οδού στον κόμβο Κερδυλλίων

Η κατάσταση λίγο έλειψε να ξεφύγει όταν, όπως φαίνεται στο βίντεο, αγρότες μπήκαν μέσα στα τρακτέρ και κινούμενοι με όπισθεν κατευθύνθηκαν προς τους άνδρες των ΜΑΤ, σταματώντας τα οχήματα λίγα εκατοστά από αυτούς. Μάλιστα, κάποιοι ακούγεται να φωνάζουν, «πάτα τον, τον π@@@@@».

Τα επεισόδια προκάλεσαν και την αντίδραση της κυβέρνησης η οποία δια του εκπροσώπου της διεμήνυσε ότι «διάλογος δεν μπορεί να γίνει» υπό αυτές τις συνθήκες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου

«Από την πρώτη στιγμή έχουμε τονίσει ότι η κυβέρνηση τάσσεται υπέρ του διαλόγου με τους αγρότες, όπως και με κάθε επαγγελματική ομάδα. Μάλιστα, έχουμε αποδείξει ότι δεν μένουμε στα λόγια, λαμβάνοντας αποφάσεις προς όφελος της συντριπτικής πλειονότητας των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα, δηλαδή των νόμιμων αγροτών και κτηνοτρόφων.

Διάλογος, όμως, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει τη στιγμή που λαμβάνουν χώρα σοβαρά επεισόδια, όπως αυτά που είδαμε έξω από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης ή επιθέσεις σε βάρος των δυνάμεων της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός αστυνομικού.

Η πολιτεία δεν πρόκειται να δείξει την οποιαδήποτε ανοχή σε παραβατικές συμπεριφορές. Ο νόμος θα εφαρμοστεί, χωρίς αστερίσκους».

Οι δυνάμεις της αστυνομίας έφτασαν στο σημείο σήμερα και παρέταξαν κλούβες, απαγορεύοντας στους αγρότες να συνεχίσουν προς το αεροδρόμιο. Για λίγα λεπτά, οι τόνοι ανέβηκαν, υπήρξαν αντεγκλήσεις και οι αστυνομικοί, προτάσσοντας τις ασπίδες τους και με χημικά, τους εμπόδισαν να συνεχίσουν, ενώ σημειώθηκαν και μικροτραυματισμοί.

Οι αγρότες ζήτησαν να ανοίξει ο δρόμος για να περάσει ένα ασθενοφόρο και ξεκαθαρίζοντας πως δεν επιθυμούν εντάσεις, ωστόσο οι αστυνομικοί ήταν ανένδοτοι.

 

16:22 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

