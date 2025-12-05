Αγρότες: Προχώρησαν σε επ’ αόριστον αποκλεισμό της Εγνατίας Οδού στον κόμβο Κερδυλλίων

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι του νομού Σερρών προχώρησαν πριν από λίγο σε επ’ αόριστον αποκλεισμό της κυκλοφορίας στον κόμβο Κερδυλλίων επί της Εγνατίας Οδού Κερδυλλίων – Σερρών και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Η κυκλοφορία και διέλευση των οχημάτων θα γίνεται στο εξής μόνο από τις παρακαμπτήριες οδούς για όλα τα οχήματα και τα φορτηγά, όπως επισήμανε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνα τους.

Οι αγρότες έχουν παρατάξει μεγάλο αριθμό τρακτέρ κάθετα στο οδόστρωμα, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους. Πληροφορίες της ιστοσελίδας voria.gr αναφέρουν ότι θα ενισχύσουν το μπλόκο με περισσότερα τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα, κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Παράλληλα, αγρότες από το βόρειο τμήμα των Σερρών προχώρησαν και σήμερα σε αποκλεισμό του δρόμου προς τον μεθοριακό σταθμό του Προμαχώνα από τις 12 το μεσημέρι και μέχρι τις 6 το απόγευμα.

Σήμερα πάντως είναι πολύ μικρότερος ο αριθμός των φορτηγών στη βουλγαρική πλευρά που έχουν ακινητοποιηθεί, καθώς οι περισσότεροι οδηγοί επιλέγουν να μετακινηθούν μέσω του τελωνείου της Εξοχής στη Δράμα και από εκεί να μπουν στην Ελλάδα.

Σημειώνεται στις 2 το μεσημέρι της Παρασκευής (5/12) οι αγρότες του Κιλκίς έκλεισαν και τον μεθοριακό σταθμό των Ευζώνων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, επιτρέπουν, ωστόσο, τα ελληνικά φορτηγά που μεταφέρουν προϊόντα να περνούν στο έδαφος της Βόρειας Μακεδονίας, σύμφωνα με την ιστοσελίδα.