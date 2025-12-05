Αγρότες: Προχώρησαν σε επ’ αόριστον αποκλεισμό της Εγνατίας Οδού στον κόμβο Κερδυλλίων

Σύνοψη από το

  • Αγρότες και κτηνοτρόφοι του νομού Σερρών προχώρησαν σε επ’ αόριστον αποκλεισμό της κυκλοφορίας στον κόμβο Κερδυλλίων της Εγνατίας Οδού και στα δύο ρεύματα. Η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται σε παρακαμπτήριες οδούς.
  • Παράλληλα, αγρότες από το βόρειο τμήμα των Σερρών απέκλεισαν τον δρόμο προς τον μεθοριακό σταθμό του Προμαχώνα για έξι ώρες. Σήμερα πάντως είναι πολύ μικρότερος ο αριθμός των φορτηγών στη βουλγαρική πλευρά που έχουν ακινητοποιηθεί.
  • Οι αγρότες του Κιλκίς έκλεισαν και τον μεθοριακό σταθμό των Ευζώνων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, επιτρέποντας ωστόσο τη διέλευση ελληνικών φορτηγών με προϊόντα προς τη Βόρεια Μακεδονία.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Αγρότες: Προχώρησαν σε επ’ αόριστον αποκλεισμό της Εγνατίας Οδού στον κόμβο Κερδυλλίων

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι του νομού Σερρών προχώρησαν πριν από λίγο σε επ’ αόριστον αποκλεισμό της κυκλοφορίας στον κόμβο Κερδυλλίων επί της Εγνατίας Οδού Κερδυλλίων – Σερρών και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Η κυκλοφορία και διέλευση των οχημάτων θα γίνεται στο εξής μόνο από τις παρακαμπτήριες οδούς για όλα τα οχήματα και τα φορτηγά, όπως επισήμανε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνα τους.

Οι αγρότες έχουν παρατάξει μεγάλο αριθμό τρακτέρ κάθετα στο οδόστρωμα, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους. Πληροφορίες της ιστοσελίδας voria.gr αναφέρουν ότι θα ενισχύσουν το μπλόκο με περισσότερα τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα, κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Παράλληλα, αγρότες από το βόρειο τμήμα των Σερρών προχώρησαν και σήμερα σε αποκλεισμό του δρόμου προς τον μεθοριακό σταθμό του Προμαχώνα από τις 12 το μεσημέρι και μέχρι τις 6 το απόγευμα.

Σήμερα πάντως είναι πολύ μικρότερος ο αριθμός των φορτηγών στη βουλγαρική πλευρά που έχουν ακινητοποιηθεί, καθώς οι περισσότεροι οδηγοί επιλέγουν να μετακινηθούν μέσω του τελωνείου της Εξοχής στη Δράμα και από εκεί να μπουν στην Ελλάδα.

Σημειώνεται στις 2 το μεσημέρι της Παρασκευής (5/12) οι αγρότες του Κιλκίς έκλεισαν και τον μεθοριακό σταθμό των Ευζώνων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, επιτρέπουν, ωστόσο, τα ελληνικά φορτηγά που μεταφέρουν προϊόντα να περνούν στο έδαφος της Βόρειας Μακεδονίας, σύμφωνα με την ιστοσελίδα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γενικοί Γιατροί: Κενά στο πρόγραμμα για την παχυσαρκία αφήνουν εκτός τους πιο ευάλωτους ασθενείς

Μέχρι ποια ηλικία μπορείτε να πίνετε άφοβα μπίρα; Ένας νευρολόγος μοιράζεται την πικρή αλήθεια

Βιομηχανία: Έρχεται παρέμβαση για το ενεργειακό κόστος – Στο τραπέζι το ιταλικό μοντέλο και το ποσοστό της επιδότησης

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 2% η ανάπτυξη το γ’ τρίμηνο – Aναλυτικά τα στοιχεία

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
16:33 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

«Πάτα τον»: Η στιγμή που τρακτέρ στη Θεσσαλονίκη κάνει όπισθεν και κινείται προς τα ΜΑΤ – ΒΙΝΤΕΟ

Ένταση επικράτησε στη Θεσσαλονίκη στα αγροτικά μπλόκα, όταν αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο για...
16:22 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

Χάρτης με την εξέλιξη της κακοκαιρίας «Byron» τις επόμενες ώρες – Πολύ μεγάλα ύψη βροχής από το πρωί σε Αττική, Κρήτη, Εύβοια και Σποράδες

Για το πώς θα κινηθεί τις επόμενες ώρες της Παρασκευής, 5 Δεκεμβρίου η κακοκαιρία που βρίσκετα...
16:12 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

Γιγαντώνονται οι αντιδράσεις των αγροτών: Κλειστή η Εθνική στο ύψος της Θήβας – Ένταση και χημικά στη Θεσσαλονίκη

Σε αιφνιδιαστικό αποκλεισμό και των δύο ρευμάτων της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, στο ύψος της ...
16:06 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

Πτολεμαΐδα: Ανήλικος κατηγορείται για ληστεία σε μίνι μάρκετ με την απειλή μπαλτά – ΦΩΤΟ

Εξιχνιάστηκαν μία ληστεία και δύο απόπειρες ληστειών, που διαπράχθηκαν στα τέλη του Οκτωβρίου ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»