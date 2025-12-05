Γλασκώβη: Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες έπειτα από συμπλοκή

Ένα αιματηρό επεισόδιο συγκλόνισε την Παρασκευή τη Γλασκώβη, όταν ένας άνδρας βρέθηκε νεκρός και τρία ακόμη άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο έπειτα από συμπλοκή σε κτίριο της πόλης.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε για το περιστατικό στην οδό Berkeley περίπου στις 6:45 π.μ. τοπική ώρα την Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου.

Ένας άνδρας ανακοινώθηκε νεκρός επί τόπου, ενώ τρία άτομα διακομίστηκαν σε νοσοκομείο με τραυματισμούς που δεν απειλούσαν τη ζωή τους.

Οι αρχές παραμένουν στο σημείο, όπου έχουν αποκλείσει τον δρόμο, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Glasgow Live, εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε: «Περίπου στις 6:45 π.μ. την Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου, λάβαμε κλήση για αναταραχή σε ένα ακίνητο στην οδό Berkeley Street στη Γλασκώβη».

«Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έφτασαν στο σημείο και ένας άνδρας κηρύχθηκε νεκρός επί τόπου. Τρεις άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με τραύματα που δεν απειλούσαν τη ζωή τους», πρόσθεσε.

Οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθούν πλήρως οι συνθήκες της συμπλοκής.

«Οι αστυνομικοί παραμένουν στο σημείο και δεν υπάρχει απειλή για το ευρύ κοινό», υποστήριξαν οι αρχές.