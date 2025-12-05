Αλεξανδρούπολη: Οι πρώτες εκτιμήσεις του ιατροδικαστή για την αιτία θανάτου του ζευγαριού – Είχαν χάσει την ζωή τους από την Κυριακή

  • Ο 58χρονος και η 55χρονη σύζυγός του εντοπίστηκαν νεκροί το βράδυ της Πέμπτης στο σπίτι τους στην Αλεξανδρούπολη, ενώ αναζητούνταν τις τελευταίες ημέρες.
  • Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του ιατροδικαστή, ο θάνατός τους οφείλεται σε καρδιακή ισχαιμία και εκτιμάται ότι ήταν νεκροί από την περασμένη Κυριακή.
  • Περισσότερο φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, με την προανάκριση να διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Αλεξανδρούπολης.
Την περασμένη Κυριακή έχασαν την ζωή τους ο 58χρονος και η 55χρονη σύζυγός του, που εντοπίστηκαν νεκροί το βράδυ της Πέμπτης (4/12) στο σπίτι όπου διέμεναν, στην Αλεξανδρούπολη.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του ιατροδικαστή, ο 58χρονος και η 55χρονη ήταν νεκροί από την Κυριακή, ενώ ο θάνατός τους οφείλεται σε καρδιακή ισχαιμία, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Περισσότερο φως αναμένεται να ρίξουν, πάντως, τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων.

Το ζευγάρι, που διέμενε μόνιμα στη Γερμανία αλλά είχε επιστρέψει πρόσφατα στην Ελλάδα, αναζητούταν τις τελευταίες ημέρες από συγγενείς και φίλους, οι οποίοι ειδοποίησαν τις αρχές.

Οι αστυνομικοί τους εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις τους στο πάτωμα του σπιτιού τους. Στην οικία βρέθηκαν μια φιάλη υγραερίου, η οποία ήταν κλειστή, και μια γεννήτρια που το πετρέλαιο με το οποίο λειτουργούσε είχε τελειώσει.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Αλεξανδρούπολης.

Δείτε στο βίντεο της ιστοσελίδας e-evros.gr την στιγμή που η αστυνομία εντόπισε το ζευγάρι νεκρό:

