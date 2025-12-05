Γιγαντώνονται οι αντιδράσεις των αγροτών: Κλειστή η Εθνική στο ύψος της Θήβας – Ένταση και χημικά στη Θεσσαλονίκη

Σε αιφνιδιαστικό αποκλεισμό και των δύο ρευμάτων της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, στο ύψος της Θήβας, προχώρησαν αγρότες που είχαν συγκεντρωθεί τις προηγούμενες ημέρες στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη. Μέσα σε λίγα λεπτά, δεκάδες τρακτέρ βρέθηκαν στον αυτοκινητόδρομο, αιφνιδιάζοντας τις αστυνομικές δυνάμεις και διακόπτοντας την κυκλοφορία. Η Τροχαία πραγματοποιεί εκτροπές, οδηγώντας τα οχήματα που κατευθύνονται προς Λαμία μέσω Θηβών και Λιβαδειάς.

Την ίδια ώρα, κλιμάκωση προαναγγέλλουν οι αγρότες του Ορχομενού. Σε ανακοίνωσή τους, σημειώνουν ότι ο Αγροτικός Σύλλογος Λιβαδειάς, σε συνεννόηση με αγρότες και συλλόγους από Αλίαρτο, Βάγια, Θεσπιές και Κάστρο, αποφάσισαν μαζική μεταφορά του συνόλου των τρακτέρ την Κυριακή στην περιοχή Κάστρο Βοιωτίας, με στόχο νέο αποκλεισμό της εθνικής οδού.

Στη Φθιώτιδα, οι κινητοποιήσεις μετατέθηκαν για αύριο Σάββατο, λόγω της έντονης κακοκαιρίας που επικρατούσε σήμερα. Το κομβόι αναμένεται να ξεκινήσει από Δυτική και Ανατολική Φθιώτιδα, καθώς και από τη Λαμία, όπου υπάρχουν ήδη προσυγκεντρώσεις με τρακτέρ. Ανάλογη συμμετοχή έχει αποφασιστεί από τις περιοχές της Αμφίκλειας, Ελάτειας και Μώλου, ενώ αποφάσεις αναμένονται και από τους αγρότες της Λοκρίδας, που συζητούν πιθανή ένταξή τους στις κινητοποιήσεις.

Στο Δομοκό οι αγρότες που έχουν ενισχύσει τις δυνάμεις τους κλείνουν κατά περιόδους και την παλιά Εθνικό Οδό από τη Λαμία για Δομοκό και Λάρισα αλλά και την πρόσβαση στον Ε65 στο ύψος τη Ξυνιάδας.

Στη διακοπή της κυκλοφορίας των φορτηγών στο ύψος του κόμβου του Ορμενίου προχώρησαν σήμερα Πέμπτη το μεσημέρι οι Αγροτικοί Σύλλογοι του βορείου Έβρου. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Ορεστιάδας, Ηλία Αγγελακούδη, τα περίπου 200 τρακτέρ που έχουν συγκεντρωθεί στο σημείο επιτρέπουν τη διέλευση μόνο των Ι.Χ. Ε. αυτοκινήτων διακόπτοντας περίπου από τις 13.00 την κυκλοφορία των φορτηγών. Ο ίδιος σημείωσε πως η διάρκεια της κινητοποίησης θα αποφασιστεί κατά την απογευματινή συνέλευση των αγροτών, δηλώνοντας πως ο αριθμός των τρακτέρ θα διπλασιαστεί την Κυριακή, ημέρα κατά την οποία έχει αποφασιστεί και το κλείσιμο του συνοριακού σταθμού του Ορμενίου.

Αυξάνεται ο αριθμός των σταθμευμένων φορτηγών στο Τελωνείο των Κήπων – Περίπου 500 οχήματα στην ελληνική πλευρά και 800 στην τουρκική

Με τον αριθμό των αποκλεισμένων φορτηγών στο Τελωνείο των Κήπων να αυξάνεται καθημερινά άρχισε, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης Κώστα Αλεξανδρή, -με τη συνδρομή και της τροχαίας- η απομάκρυνση προς την Εγνατία Οδό των φορτηγών διεθνών μεταφορών από την Επαρχιακή Οδό των Φερών όπου παρέμεναν μέχρι χθες σχηματίζοντας ουρά χιλιομέτρων. Ο ίδιος, μιλώντας στο ΑΠΕ – ΜΠΕ, σημείωσε ότι επί της ελληνικής πλευράς υπάρχουν περίπου 500 οχήματα και επί της τουρκικής 800. Πρόσθεσε, άλλωστε, ότι δεδομένης της συνέχισης της κινητοποίησης και της αύξησης του αριθμού των σταθμευμένων φορτηγών, υπήρχε σοβαρός κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος εάν παρέμεναν στην Επαρχιακή Οδό η οποία διαθέτει μόνο δύο λωρίδες κυκλοφορίας. Ταυτόχρονα και για την αποσυμφόρηση της κατάστασης συνεχίζεται καθημερινά το προσωρινό άνοιγμα της κυκλοφορίας για τα φορτηγά – κατά τη διάρκεια της νύχτας – ώστε περίπου 50 με 70 οχήματα να περνάνε τα σύνορα προς την Τουρκία.

Αποκλεισμός σε Κερδύλλια και Εύζωνες

Σε επ’ αόριστον αποκλεισμό της κυκλοφορίας στον κόμβο Κερδυλλίων επί της Εγνατίας Οδού Κερδυλλίων – Σερρών και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, προχώρησαν αγρότες και κτηνοτρόφοι του νομού Σερρών, που έφτασαν νωρίτερα εκεί.

Η κυκλοφορία και διέλευση των οχημάτων θα γίνεται στο εξής μόνο από τις παρακαμπτήριες οδούς για όλα τα οχήματα και τα φορτηγά, όπως επισήμανε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνα τους.

Σε οκτάωρο αποκλεισμό του τελωνείου των Ευζώνων στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, μέχρι και τις δέκα το βράδυ, αποφάσισαν να προχωρήσουν τελικά οι αγρότες που βρίσκονται στο μπλόκο, το οποίο ενισχύθηκε σήμερα με συναδέλφους τους από τον νομό Κιλκίς. Η προαναφερόμενη κινητοποίηση αποφασίστηκε σε νέα γενική τους συνέλευση νωρίτερα το μεσημέρι.

Υπενθυμίζεται ότι το αγροτικό μπλόκο στους Ευζώνους στήθηκε την 1/12 από αγρότες και κτηνοτρόφους του δήμου Παιονίας, ενώ τις προηγούμενες ημέρες στο σημείο έφτασαν και αγρότες από τα Γιαννιτσά Πέλλας.

Ένταση στη Θεσσαλονίκη

Ένταση επικράτησε ανάμεσα σε αγρότες και αστυνομικούς, στη Θεσσαλονίκη, στο μπλόκο στα «Πράσινα Φανάρια». Οι αγρότες ζήτησαν έστω να περάσουν πεζή για να διαμαρτυρηθούν στον χώρο του αεροδρομίου αλλά δεν τους άφησαν οι αστυνομικοί.

Τότε προκλήθηκε ένταση με τους αστυνομικούς να κάνουν χρήση χημικών για να απωθήσουν τους συγκεντρωμένους. Ένας από τους αγρότες από τη χρήση χημικών έπεσε στο έδαφος.

Σημειώνεται ότι ασθενοφόρο “έπεσε” σε μπλόκο από τις κλούβες της αστυνομίας, με τους αγρότες να φωνάζουν στους αστυνομικούς να ανοίξουν για να φτάσει το όχημα στον προορισμό του.

Παρά τις εκκλήσεις των αγροτών και τη σειρήνα του ασθενοφόρου, οι δυνάμεις της ΕΛΑΣ, σύμφωνα με την ιστοσελίδα, thesspost.gr, δεν μετακίνησαν τις κλούβες, αναγκάζοντας το όχημα να φύγει με όπισθεν και να ακολουθήσει εναλλακτική διαδρομή.

Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου, καθώς αποχώρησαν από τον κόμβο του Πύργου αγρότες και κτηνοτρόφοι, οι οποίοι είχαν προχωρήσει νωρίτερα σε αποκλεισμό, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους.

Αγρότες έστησαν μπλόκο στη Λέσβο – Έριξαν γάλα και έβαλαν φωτιά σε σανό

Στον χορό των κινητοποιήσεων μπήκαν σήμερα, Παρασκευή (5/12), και οι αγρότες της Λέσβου. Οι αγρότες έκλεισαν τον δρόμο στο ύψος του κόμβου της Λάρσου και επιτρέπουν τη διέλευση μόνο σε έκτακτα περιστατικά.

Σε ένδειξη διαμαρτυρίας έριξαν γάλατα και έβαλαν φωτιά σε σανό στον δρόμο.

«Μείωση του κόστους παραγωγής, αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και αλλαγή του οργανισμού του ΕΛΓΑ που κρατάει υπέρογκα πόσα από τους αγρότες και δεν αποζημιώνει ή δίνει ψίχουλα μετά από χρόνια» είναι ορισμένα από τα αιτήματα των αγροτών.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, πολλοί πολίτες βρίσκονται στο σημείο για να εκφράσουν την συμπαράστασή τους στους αγρότες, ενώ δεκάδες είναι τα ψηφίσματα σωματείων για την στήριξη του αγώνα τους.

Δείτε εικόνες από την κινητοποίηση των αγροτών στη Λέσβο: