Κόντρα Κωνσταντοπούλου – Λαμπρόπουλου στη Βουλή: «Στέλνετε την αστυνομία να δέρνει φτωχούς αγρότες» – «Δεν είστε πιο ευαίσθητη εσείς από εμένα»

Ανέβηκαν οι τόνοι της αντιπαράθεσης μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Ιωάννη Λαμπρόπουλου στη Βουλή, με αφορμή τις καταγγελίες για αστυνομική βία σε βάρος αγροτών, που συμμετέχουν στα μπλόκα.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ρώτησε τον υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη «τι εντολές» είχαν οι δυνάμεις τις αστυνομίας που «ξυλοκόπησαν τους αγρότες την Κυριακή στη Νίκαια και προκάλεσαν σωματική βλάβη», ενώ τόνισε ότι η αστυνομία διεμβόλισε μπλόκα με κλούβες στις Σέρρες και έκανε χρήση χημικών εις βάρος αγροτών στη Νίκαια.

Απαντώντας, ο κ. Λαμπρόπουλος αναφέρθηκε στη μάχη που δίνουν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει την χώρα, με στόχο να προστατεύσουν ζωές. «Στη Δημοκρατία μας όλες οι κοινωνικές ομάδες έχουν δικαίωμα να διεκδικούν και να διαδηλώνουν, όχι όμως να παραβιάζουν τα δικαιώματα των άλλων ή οι όποιες κινητοποιήσεις να είναι εις βάρος των υπολοίπων», είπε ο υφυπουργός. Παραδέχτηκε ότι οι αγρότες έχουν προβλήματα και χρειάζονται στήριξη, «το λέει ξανά η κυβέρνηση και κάνει ό,τι είναι δυνατόν να λύνει προβλήματα», τόνισε.

Ωστόσο, διέψευσε ότι υπήρξε αστυνομική βία σε βάρος αγροτών. «Κάποιοι λίγοι προκάλεσαν κάποια επεισόδια, τα οποία είμαι βέβαιος ότι η πλειοψηφία των αγροτών δεν εγκρίνει. Δεν υπήρξε αστυνομική βία, ούτε έχουμε εξαπολύσει αστυνομικές δυνάμεις για να ασκούν βία κατά των αγροτών», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι η αστυνομία «ήταν εκεί για να κρατήσει τους δρόμους ανοιχτούς, όπως έχει υποχρέωση».

Έσπασαν πλευρό συνδικαλιστή οι αστυνομικές δυνάμεις, απάντησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία ξεκαθάρισε ότι «ναι, βεβαίως στηρίζουμε τα μπλόκα των αγροτών». Στη συνέχεια εξαπέλυσε επίθεση κατά της κυβέρνησης με αφορμή και τις εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ και την εξεταστική επιτροπή. «Τα λαμόγια, που έχουν φάει με χρυσά κουτάλια ελέω ΝΔ, ούτε τους δέρνετε, ούτε τους σπάτε τα πλευρά, ούτε τους συλλαμβάνετε» είπε και πρόσθεσε: «Βεβαίως εγκρίνουμε τα μπλόκα στηρίζουμε τους πραγματικούς αγρότες, όχι τα λαμόγια σας».

«Η αστυνομία δεν είναι για να πατάσσει την εγκληματικότητα; Πώς σας έχουν ξεφύγει όλοι αυτοί οι κακοποιοί και είναι μέσα στο κόμμα σας; Και η αστυνομία δεν έχει κάνει τίποτα γι’ αυτούς, αλλά στέλνετε την αστυνομία να δέρνει φτωχούς αγρότες;», συμπλήρωσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Δεν είναι κανείς πιο ευαίσθητος από εμένα στο ζήτημα του αγρότη. Δεν είστε πιο ευαίσθητη εσείς για τους αγρότες από εμένα, που μεγάλωσα σε αγροτική οικογένεια. Αλλού μεγάλωσα εγώ, αλλού εσείς. Εγώ έχω την μεγαλύτερη ευαισθησία γιατί το έχω ζήσει», απάντησε ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη. Ρώτησε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας εάν συμφωνεί να «κλείσουν δρόμοι, σύνορα, λιμάνια και τελωνεία ενόψει Χριστουγέννων» και κάλεσε τους αγρότες να προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου, υποσχόμενος ότι «όλες οι επιδοτήσεις θα έχουν δοθεί μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου» και ότι «οι συνεπείς θα πάρουν και περισσότερα».