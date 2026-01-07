Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Σε ποιες περιοχές έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες

  • Το Έκτακτο Δελτίο Επικινδύνων Καιρικών Φαινομένων επικαιροποιείται, χωρίς σημαντικές διαφοροποιήσεις, διατηρώντας την «Κόκκινη Προειδοποίηση».
  • Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από σήμερα Τετάρτη έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης σε δυτική και βορειοανατολική Ελλάδα, με μεγάλη ένταση και διάρκεια.
  • Τα φαινόμενα, που θα συνοδεύονται πιθανώς από τοπικές χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους 8 με 9 μποφόρ, θα επηρεάσουν κυρίως την Ήπειρο, την Αιτωλοακαρνανία, τα νησιά του Ιονίου, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, καθώς και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο.
Το Έκτακτο Δελτίο Επικινδύνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε τη Δευτέρα  επικαιροποιήθηκε από την ΕΜΥ σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Κόκκινη Προειδοποίηση

Το Έκτακτο Δελτίο Επικινδύνων Καιρικών Φαινομένων με α.α. 1 που εκδόθηκε τη Δευτέρα 05-01-26 12:00 τοπική, επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα Τετάρτη (07-01-26) έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης (08-01-26) στις περισσότερες περιοχές της δυτικής και βορειοανατολικής χώρας. Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται πιθανώς από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από ισχυρούς ανέμους εντάσεως 8 με 9 μποφόρ.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Σήμερα Τετάρτη (07-01-26)

α. Στην Ήπειρο

β. Στην Αιτωλοακαρνανία

γ. Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Λευκάδας)

δ. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη (πορτοκαλί προειδοποίηση)

ε. Στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση)

Σημειώνεται ότι στο Αιγαίο θα πνέουν νότιοι άνεμοι εντάσεως 8 τοπικά 9 μποφόρ.

Την Πέμπτη (08-01-26) τα φαινόμενα στις προαναφερθείσες περιοχές αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι και τις πρωινές ώρες και βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, αλλά θα έχουν πρόσκαιρο χαρακτήρα.

Παράλληλα θα επικρατήσουν πολύ ισχυροί και τοπικά θυελλώδεις άνεμοι δυτικών διευθύνσεων.

Μπορείτε να έχετε μια γενική εικόνα για την εξέλιξη του καιρού, μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr). Η επικαιροποίηση του παρόντος εκτάκτου δελτίου θα γίνει σε 24 ώρες. Ενημερωθείτε και μέσω των επίσημων προειδοποιήσεων του Meteoalarm σε Ελλάδα και Ευρώπη.

