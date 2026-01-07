Βίντεο: Καρέ καρέ η δραματική διάσωση ενός σκύλου από γκρεμό ύψους 30 μέτρων

Σύνοψη από το

  • Στην Κορνουάλη της Βρετανίας, ένα σκυλάκι, ο «Μπρούνο», βρέθηκε σε άμεσο κίνδυνο αφού έπεσε από γκρεμό ύψους 30 μέτρων, κινητοποιώντας την ακτοφυλακή για τη διάσωσή του.
  • Ο «Μπρούνο» εντοπίστηκε την επόμενη μέρα από περαστικό, παγιδευμένος σε στενή γωνία του γκρεμού, με την ακτοφυλακή να ξεκινά άμεσα μια τολμηρή επιχείρηση διάσωσης.
  • Ειδικός διασώστης κατέβηκε με σχοινί στον γκρεμό και μετά από συγκλονιστικές στιγμές, ο Μπρούνο μεταφέρθηκε με ασφάλεια στην κορυφή και επανενώθηκε με τους ιδιοκτήτες του.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

διάσωση σκύλου Βρετανία
Πηγή: Facebook / Boscastle Coastguard Team

Στην ακτή της Κορνουάλης, στη Βρετανία, ένα σκυλάκι βρέθηκε σε άμεσο κίνδυνο όταν έπεσε κατά μήκος ενός γκρεμού ύψους περίπου 30 μέτρων, προκαλώντας την κινητοποίηση της ακτοφυλακής για να σωθεί.

Η γρήγορη και συντονισμένη επιχείρηση έφερε ξανά τον μικρό ήρωα στην αγκαλιά των ιδιοκτητών του, οι οποίοι ανακουφισμένοι ευχαρίστησαν την ομάδα διάσωσης.

Ένα σπρίνγκερ σπάνιελ, ονόματι «Μπρούνο», εξαφανίστηκε την Κυριακή ενώ οι ιδιοκτήτες του τον είχαν βγάλει για περίπατο κοντά στους γκρεμούς του Trebarwith Strand στην Κορνουάλη.

Την επόμενη μέρα, τον εντόπισε κάποιος περαστικός, παγιδευμένο σε μια στενή γωνία του γκρεμού. Η ακτοφυλακή κλήθηκε αμέσως και ξεκίνησε μια τολμηρή επιχείρηση διάσωσης για να σώσει το κατοικίδιο.


Ένας ειδικός διασώστης κατέβηκε με σχοινί στον γκρεμό για να φτάσει τον Μπρούνο. Βίντεο που δημοσιεύτηκε κατέγραψε τη συγκλονιστική αυτή στιγμή.


Ο Μπρούνο μεταφέρθηκε ξανά στην κορυφή, όπου έσμιξε ξανά με τους ιδιοκτήτες του.

Οι ιδιοκτήτες του Μπρούνο είχαν απευθύνει έκκληση για βοήθεια για την εύρεσή του την Κυριακή. «Ευχαριστούμε όσους υποστήριξαν την αναζήτησή μας για να φέρουμε τον Μπρούνο στο σπίτι και ένα τεράστιο ευχαριστώ στην ομάδα της ακτοφυλακής που τον διέσωσε με ασφάλεια. Τώρα είναι ασφαλής στο σπίτι», ανέφεραν τη Δευτέρα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Υπέρταση: 5 πράγματα που είναι καλό να κάνουν οι γυναίκες για καλύτερη αρτηριακή πίεση, σύμφωνα με καρδιολόγους

Σφοδρές αντιδράσεις για τις δηλώσεις Βαρουφάκη περί χρήσης ουσιών

Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Πότε αρχίζουν και ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

Ακίνητα: «Έρχεται» η διάταξη για την αναδρομική ενίσχυση με ακόμη ένα ενοίκιο – Πότε θα ψηφιστεί στη Βουλή

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
10:37 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Politico: Πώς ο Τραμπ σε 4 βήματα μπορεί να καταλάβει τη Γροιλανδία – Η στρατηγική που θυμίζει… Πούτιν και το σενάριο της εισβολής

Η στρατηγική του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για την απόκτηση της Γροιλανδίας έχει ήδη π...
09:55 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Φονικό κύμα ψύχους στην Ευρώπη: 6 νεκροί και χάος στους δρόμους και τα αεροδρόμια

Ένα νέο κύμα πολικών θερμοκρασιών και έντονων χιονοπτώσεων σαρώνει μεγάλα τμήματα της Ευρώπης,...
08:41 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

ΗΠΑ: Πέθανε στη φυλακή πρώην πράκτορας της CIA και κατάσκοπος της ΕΣΣΔ – Η δράση του κλόνισε τις σχέσεις Ουάσινγκτον – Μόσχας

Ο Όλντριτς Έιμς, πράκτορας της CIA για πάνω από 30 χρόνια, ο οποίος καταδικάστηκε να εκτίσει ι...
08:11 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Γροιλανδία: Η Αρκτική στο επίκεντρο μιας νέας γεωπολιτικής κρίσης – Με απειλές «ωμής ισχύος» ο Τραμπ ανοίγει νέο μέτωπο με την Ευρώπη

Ένα νέο κεφάλαιο γεωπολιτικής έντασης άνοιξε τις τελευταίες ημέρες, αυτή τη φορά στον Αρκτικό ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι