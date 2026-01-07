Βίντεο: Καρέ καρέ η δραματική διάσωση ενός σκύλου από γκρεμό ύψους 30 μέτρων

Στην ακτή της Κορνουάλης, στη Βρετανία, ένα σκυλάκι βρέθηκε σε άμεσο κίνδυνο όταν έπεσε κατά μήκος ενός γκρεμού ύψους περίπου 30 μέτρων, προκαλώντας την κινητοποίηση της ακτοφυλακής για να σωθεί.

Η γρήγορη και συντονισμένη επιχείρηση έφερε ξανά τον μικρό ήρωα στην αγκαλιά των ιδιοκτητών του, οι οποίοι ανακουφισμένοι ευχαρίστησαν την ομάδα διάσωσης.

Ένα σπρίνγκερ σπάνιελ, ονόματι «Μπρούνο», εξαφανίστηκε την Κυριακή ενώ οι ιδιοκτήτες του τον είχαν βγάλει για περίπατο κοντά στους γκρεμούς του Trebarwith Strand στην Κορνουάλη.

Την επόμενη μέρα, τον εντόπισε κάποιος περαστικός, παγιδευμένο σε μια στενή γωνία του γκρεμού. Η ακτοφυλακή κλήθηκε αμέσως και ξεκίνησε μια τολμηρή επιχείρηση διάσωσης για να σώσει το κατοικίδιο.



Ένας ειδικός διασώστης κατέβηκε με σχοινί στον γκρεμό για να φτάσει τον Μπρούνο. Βίντεο που δημοσιεύτηκε κατέγραψε τη συγκλονιστική αυτή στιγμή.



Ο Μπρούνο μεταφέρθηκε ξανά στην κορυφή, όπου έσμιξε ξανά με τους ιδιοκτήτες του.

Οι ιδιοκτήτες του Μπρούνο είχαν απευθύνει έκκληση για βοήθεια για την εύρεσή του την Κυριακή. «Ευχαριστούμε όσους υποστήριξαν την αναζήτησή μας για να φέρουμε τον Μπρούνο στο σπίτι και ένα τεράστιο ευχαριστώ στην ομάδα της ακτοφυλακής που τον διέσωσε με ασφάλεια. Τώρα είναι ασφαλής στο σπίτι», ανέφεραν τη Δευτέρα.