Το «αντίο» του Νίκου Χατζηνικολάου στον Γιώργο Παπαδάκη: «Δεν ήταν γραφτό, μας την κοπάνησε»

Το δικό του συγκινητικό «αντίο» είπε μέσω της συχνότητας του Realfm 97,8 ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίος πέθανε την Κυριακή (4/1) έπειτα από έμφραγμα που υπέστη.

«Θα σταθώ και σε μια πολύ δυσάρεστη είδηση, μία είδηση που έσπασε το στομάχι και την καρδιά των ανθρώπων του δημοσιογραφικού χώρου. Μιλώ για τη μεγάλη απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη» είπε αρχικά ο Νίκος Χατζηνικολάου και πρόσθεσε:

«Αυτού του σημαντικού Έλληνα δημοσιογράφου και τηλεοπτικού παρουσιαστή, ενός ανθρώπου που άφησε πίσω του μία λαμπρή δημοσιογραφική διαδρομή, σπάνιας ποιότητας, αλλά άφησε επίσης ισχυρό αποτύπωμα προσωπικής εντιμότητας και ανθρωπιάς».

Ο Νίκος Χατζηνικολάου αναφέρθηκε στη φιλία τους λέγοντας ότι «είχα συνδεθεί μαζί του τα τελευταία χρόνια. Υπήρχε φιλία, φιλικά αισθήματα και τον αποχαιρετώ με μεγάλη στενοχώρια και μεγάλη συγκίνηση. Ήταν η στιγμή του τώρα. Ήταν η στιγμή του να ξεκουραστεί μετά από τόσες δεκαετίες πολύ σκληρής και άγριας δουλειάς. Ξύπναγε καθημερινά από τις 4 τα χαράματα και έτρεχε για να στήσει την εκπομπή και να πει την πρωινή καλημέρα στους Έλληνες. Και τώρα που θα ξεκουραζόταν και θα απολάμβανε τους κόπους μίας ολόκληρης ζωής, έφυγε. Και αυτό το αίσθημα της «αδικίας» είναι που έχει στενοχωρήσει πάρα πολύ όλους μας».

Ο Νίκος Χατζηνικολάου αποκάλυψε μάλιστα ότι ο Γιώργος Παπαδάκης ήταν έτοιμος να ξεκινήσει «νέες περιπέτειες». Όπως είπε, «δεν καθόταν ήσυχος. Είχαμε συμφωνήσει πριν από περίπου 20 ημέρες στην τελευταία μας συνάντηση ότι θα είναι στον Realfm τον Σεπτέμβριο. Ετοιμαζόταν μετά από μία χρονιά ηρεμίας και κάποιων ταξιδιών που προγραμμάτιζε να κάνει με τη γυναίκα του και την οικογένειά του να ξεκινήσει ξανά ραδιόφωνο, όπως έκανε παλαιότερα. Τα είχαμε πει, είχαμε συμφωνήσει, είχα υποσχεθεί ότι θα του βάλω και link στο σπίτι για να μη μετακινείται από το κέντρο της Αθήνας στο Μαρούσι, αλλά δεν ήταν γραφτό. Μας την… κοπάνησε ο Γιώργος. Και μάλιστα προετοίμαζε και καινούρια εκπομπή με συνεντεύξεις στον ΑΝΤ1. Επρόκειτο σε λίγες ημέρες να ξαναμπεί στα στούντιο».

