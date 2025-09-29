Ηλιούπολη: Λήστεψαν υπό την απειλή μαχαιριών 21χρονο – Τον εκβίαζαν ότι θα το ξανακάνουν αν δεν τους δώσει μεγαλύτερο χρηματικό ποσό 

Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό

Συνελήφθη, πρωινές ώρες της 24-9-2025 στην περιοχή της Ηλιούπολης, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηλιούπολης, 23χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για ληστεία και εκβίαση.

Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος, μαζί με ακόμα 2 άτομα, απογευματινές ώρες της 20-9-2025 στην περιοχή της Ηλιούπολης, μετέβησαν σε προγραμματισμένη συνάντηση με 21χρονο στο πλαίσιο επαγγελματικής συνεργασίας.

Εκεί με την απειλή χρήσης μαχαιριών, του αφαίρεσαν χρηματικό ποσό και διέφυγαν ενώ καθημερινά μέχρι και τις 23-9-2025, επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με τον παθόντα προκειμένου με την απειλή διάπραξης νέας επίθεσης σε βάρος του, να του αποσπάσουν μεγαλύτερο χρηματικό ποσό.

Άμεσα μετά από την καταγγελία του περιστατικού στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηλιούπολης, αστυνομικοί ταυτοποίησαν τον 23χρονο ως δράστη της ληστείας και της εκβίασης και τον συνέλαβαν πρωινές ώρες της 24-9-2025.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

