Ηράκλειο: Αίτημα να κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης περιοχές του Δήμου Μινώα Πεδιάδος – Προβλήματα από τη δυνατή νεροποντή

Αίτημα να κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, οι δημοτικές κοινότητες Καστελλιανών, Δεματίου και Σκινιά του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, απέστειλε ο Δήμαρχος Βασίλης Κεγκέρογλου προς τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη, τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκο Παπαευσταθίου, τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη και τον Αντιπεριφερειάρχη Νίκο Συριγωνάκη.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το αίτημα ακολούθησε των πλημμυρικών φαινομένων που σημειώθηκαν μέσα σε λίγα λεπτά, τις πρωινές ώρες της Δευτέρας 29 Σεπτεμβρίου 2025, όταν και εκδηλώθηκε δυνατή νεροποντή.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος στο σχετικό αίτημα: «Τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025, τις πρωινές ώρες, ακραία καιρικά φαινόμενα έπληξαν την περιοχή του Δήμου μας με αποτέλεσμα να προκληθούν – λόγω των έντονων βροχοπτώσεων και πλημμυρικών φαινομένων – πολλές καταστροφές σε υποδομές, δίκτυα και περιουσίες στις Δημοτικές Κοινότητες Καστελλιανών, Δεματίου και Σκινιά. Οι καταστροφές εντοπίζονται στην αγροτική, στην δημοτική οδοποιία και στο Τουριστικό Καταφύγιο Τσούτσουρα (κατολισθήσεις, αποκοπή οδικών συνδέσεων, καταστροφή οδοστρωμάτων, μετατοπίσεις, διάβρωση εδαφών, τεχνικά έργα, τοιχία αντιστήριξης, δίκτυα κλπ). Επίσης σας αποστέλλουμε ενδεικτικά φωτογραφικό υλικό, όπου αποτυπώνεται το μέγεθος των ζημιών και παρακαλούμε για τις ενέργειες αρμοδιότητας σας προκειμένου άμεσα να κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, η Δημοτική Ενότητα Αρκαλοχωρίου του Δήμου μας και συγκεκριμένα η Δημοτική Κοινότητα Καστελλιανών, η Δημοτική Κοινότητα Δεματίου και η Δημοτική Κοινότητα Σκινιά σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 και 12 του Ν. 3013/2002».

«Άνοιξαν οι ουρανοί» στον Τσούτσουρα

«Άνοιξαν οι ουρανοί» για τα καλά στον Τσούτσουρα το πρωί της Δευτέρας, με την περιοχή να «πνίγεται» από τους μεγάλους όγκους νερού λόγω της ισχυρής νεροποντής. Οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια με το νερό να καταλήγει στη θάλασσα, διαπερνώντας τον παραλιακό δρόμο.

Κάτοικοι της περιοχής μίλησαν για πρωτοφανές φαινόμενο, καθώς βροχή δεκαπέντε λεπτών προκάλεσε εικόνες «αποκάλυψης».

Δείτε το βίντεο που μεταδίδει το Cretalive:

Μιλώντας στο Cretalive ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Δήμου Μινώα Πεδιάδας, κ. Γιώργος Παπαδόπουλος, τόνισε πως από μαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής το φαινόμενο δεν έχει προηγούμενο. Μάλιστα όπως του περιέγραφε 63χρονος κάτοικος του Τσούτσουρα δεν θυμάται άλλη τέτοια νεροποντή στην περιοχή τα τελευταία χρόνια.

«Έπεσε τόσο πολύ νερό που σε 15 λεπτά τα παρέσυρε όλα στο διάβα του» σημείωσε χαρακτηριστικά, ενώ τόνισε πως «παρά τις προσπάθειες καθαρισμού σε τάφρους και πρανή, ρυάκια αλλά και ποτάμια, φαίνεται ότι όγκος νερού ήταν τέτοιος που τα κατέβασε όλα κάτω».