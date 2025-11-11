Αποκαλυπτικές μαρτυρίες για τον YouΤuber ιερέα: «Έλεγε ότι έκανε μέχρι και εξορκισμούς»

Ακόμη και εξορκισμούς προσποιούνταν πως πραγματοποιούσε ο δήθεν ιερέας – YouTuber στην προσπάθειά του να εξαπατήσει τους πιστούς. Η διακίνηση ναρκωτικών υπό τον μανδύα του ιερέα, φαίνεται πως δεν ήταν αρκετές για τον ρασοφόρο, που είχε στήσει ολόκληρο μηχανισμό πλουτισμού πίσω από το “δήθεν” φιλανθρωπικό έργο.

Διακίνηση ναρκωτικών: Προφυλακιστέος ο YouTuber κληρικός – Στη φυλακή και άλλα 3 μέλη του κυκλώματος

Όπως αναφέρει μαρτυρία πιστού που επισκεπτόταν συχνά την εκκλησία στην εκπομπή Live News του MEGA, την περίοδο της Μεγάλης Εβδομάδας, αντίκρυσε με τα μάτια του, τον δήθεν ιερέα να πραγματοποιεί μέχρι και εξορκισμό.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Νίκος στην κάμερα της εκπομπής:

Κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών: Ο παλαιοημερολογίτης ιερέας προσπάθησε να διεισδύσει σε πολιτικούς και καλλιτεχνικούς κύκλους – Τι λέει η Άννα Φόνσου

“Είχαμε πάει στη Λειτουργία τη Μεγάλη Εβδομάδα. Πήγαινα όλες τις ημέρες εγώ και στη διάρκεια του χρόνου. Όλον το χρόνο πήγαινα, τέσσερις πέντε φορές τον μήνα, γιατί έκανε και παρακλήσεις, κάθε Τετάρτη. Κάποιες φορές είχε εξορκισμούς. Τη Μεγάλη Εβδομάδα, είχε κάνει, δεν θυμάμαι. Πηγαίναμε δηλαδή στη Λειτουργία για να κάτσουμε και αυτός είχε μέσα εξορκισμούς. Το έλεγε βέβαια οτι έκανε, γιατί υποτίθεται οτι ο Άγιος Παρθένιος ήταν και για τα μάγια, εκτός από τους καρκινοπαθείς, προστάτης.

Δύο, τρεις φορές είχε τύχει, όπου πήγαινα σε Λειτουργία και έλεγε μέσα κάνουμε εξορκισμούς, διαβάζει. Άμα θέλετε βγείτε έξω αν δεν το αντέχετε. Είχα μπει μέσα να δω πώς είναι. Τους έβαζε κάτω και έβαζε από πάνω το πετραχήλι του και τους διάβαζε μέσα στον κόσμο. Φωνάζανε αυτοί, έκαναν  σα να φωνάζουν, ξέρετε, σαν να είναι ο διάολος υποτίθεται μέσα τους. Βγάζανε διάφορες κραυγές και εκείνος συνέχιζε να διαβάζει.”

Μάλιστα, δεύτερος πιστός ανέφερε πως σαν να μην έφταναν όλα τα παραπάνω, είχε παρατηρήσει πως ο δήθεν ιερέας λιβάνιζε τον ναό με κάνναβη. Συγκεκριμένα, ο πιστός σχολιάζει πως είχε επισκεφθεί τον ναό με φιλικό του πρόσωπο, όταν παρατήρησαν πως η μυρωδιά που ένιωθαν στη μύτη τους δεν θύμιζε λιβάνι, αλλά κάνναβη.

“Εμείς το σχολιάζαμε σε όλη τη διάρκεια της Λειτουργίας. Δε μας φάνηκε δηλαδή οτι κάτι μου μύριζε εκείνη τη στιγμή και γέλασα. Δηλαδή και στη διάρκεια της Λειτουργίας μου ξαναερχόταν η μυρωδιά και το συζητάγαμε και γελάγαμε, αλλά δεν πέρναγε από το μυαλό μας γιατί δεν φανταζόμασταν ποτέ οτι θα μπορούσε ένας παπάς να έχει κάτι τέτοιο. Πήγαμε τη Μεγάλη Πέμπτη ή τη Μεγάλη Παρασκευή, δεν θυμάμαι και με το που μπήκαμε και λιβάνιζε αυτός, μύριζε χασίς και βάλαμε εμείς τα γέλια. Και μου αρχίζει η μάνα μου και μου λέει ναι, αυτό μυρίζει σαν χασίς, κάτι έχει ρίξει. Το πήραμε για αστείο εμείς. Την ώρα που λιβάνιζε, σε όλη τη διάρκεια της Λειτουργίας. Και να συνεχίζει να λιβανίζει και να μη φεύγει η μυρωδιά με τίποτα, ερχόταν.”

Δείτε το βίντεο:

