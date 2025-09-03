Απαγόρευση κυκλοφορίας σε περιοχές της Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς

Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας τίθεται η Χαλκιδική, καθώς τίθεται σε ισχύ η απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων σε δασικές και άλλες ευαίσθητες περιοχές του νομού  λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Απαγόρευση κυκλοφορίας σε περιοχές της Χαλκιδικής

Συγκεκριμένα, με απόφαση της της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Χαλκιδικής Αικατερίνης Ζωγράφου, από τις 8 το πρωί της Πέμπτης, 4 Σεπτεμβρίου, έως τις 8 το πρωί της Παρασκευής, 5 Σεπτεμβρίου, απαγορεύεται η κυκλοφορία στις εξής περιοχές:

α) στη Χερσόνησο Κασσάνδρας («Κορυφογραμμή» (από Κασσανδρινό μέχρι Αγία Παρασκευή), «Αράπης» και «Χαλκοβούνι» Τ.Κ. Παλιουρίου)

β) στη Χερσόνησο Σιθωνίας (Κορυφογραμμή Δραγουνδέλι από Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό μέχρι και την Συκιά)

γ) στο Δήμο Αριστοτέλη (Κομίτσα μέχρι Ουρανούπολη – Τσάμια Στρατονίκης – Φυσώκα – Σκοπευτήριο Στρατωνίου)

δ) Ορεινός όγκος Χολομώντα (Αναδασώσεις περιοχή Βραστάμων, Περιοχή ευθύνης Πανεπιστημιακού Δάσους Ταξιάρχη).

