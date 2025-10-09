Αμαλιάδα: Νέα διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο – Ξεπερνά τις 10.000 ευρώ η λεία των δραστών

Νέα διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (9/10) στο κέντρο της Αμαλιάδας, προκαλώντας αναστάτωση στους επαγγελματίες της περιοχής.

Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας, άγνωστοι δράστες πλησίασαν το κατάστημα με αυτοκίνητο και έσπασαν την πόρτα γύρω στις 5 τα ξημερώματα.

Στη συνέχεια άρχισαν να αφαιρούν κοσμήματα από τις βιτρίνες, όμως ελάχιστα δευτερόλεπτα μετά την παραβίαση της εισόδου ήχησε συναγερμός, με αποτέλεσμα να τραπούν σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση πριν προλάβουν να αρπάξουν όλο το εμπόρευμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η λεία των δραστών εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 10.000 ευρώ. Οι έρευνες των αστυνομικών αρχών της Ηλείας για τον εντοπισμό και την σύλληψη των δραστών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ στο πλαίσιο αυτό θα ληφθούν καταθέσεις από περίοικους και θα αναζητηθεί υλικό από τις κάμερες ασφαλείας.

Υπενθυμίζεται ότι είναι η δεύτερη διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο στην Αμαλιάδα μέσα σε λίγες ημέρες, αφού είχε προηγηθεί άλλα μία στις 3 Οκτωβρίου. Εξετάζεται το σενάριο οι δύο υποθέσεις να συνδέονται και να πρόκειται για οργανωμένο κύκλωμα που «χτυπά» στοχευμένα καταστήματα χρυσοχοΐας στην περιοχή.

Πηγή: patrisnews.com, ertnews.gr