Αμαλιάδα: Νέα διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο – Ξεπερνά τις 10.000 ευρώ η λεία των δραστών

Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό

Νέα διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (9/10) στο κέντρο της Αμαλιάδας, προκαλώντας αναστάτωση στους επαγγελματίες της περιοχής.

Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας, άγνωστοι δράστες πλησίασαν το κατάστημα με αυτοκίνητο και έσπασαν την πόρτα γύρω στις 5 τα ξημερώματα.

Στη συνέχεια άρχισαν να αφαιρούν κοσμήματα από τις βιτρίνες, όμως ελάχιστα δευτερόλεπτα μετά την παραβίαση της εισόδου ήχησε συναγερμός, με αποτέλεσμα να τραπούν σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση πριν προλάβουν να αρπάξουν όλο το εμπόρευμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η λεία των δραστών εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 10.000 ευρώ. Οι έρευνες των αστυνομικών αρχών της Ηλείας για τον εντοπισμό και την σύλληψη των δραστών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ στο πλαίσιο αυτό θα ληφθούν καταθέσεις από περίοικους και θα αναζητηθεί υλικό από τις κάμερες ασφαλείας.

Υπενθυμίζεται ότι είναι η δεύτερη διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο στην Αμαλιάδα μέσα σε λίγες ημέρες, αφού είχε προηγηθεί άλλα μία στις 3 Οκτωβρίου. Εξετάζεται το σενάριο οι δύο υποθέσεις να συνδέονται και να πρόκειται για οργανωμένο κύκλωμα που «χτυπά» στοχευμένα καταστήματα χρυσοχοΐας στην περιοχή.

Πηγή: patrisnews.com, ertnews.gr

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η Φαινυλκετονουρία (PKU) στο επίκεντρο δύο σημαντικών συνεδρίων σε Ελλάδα και εξωτερικό

ΠΦΣ: Προβλήματα κατά την έναρξη του αντιγριπικού εμβολιασμού-Που οφείλονται

Conde Nast Traveller: Αυτό είναι το καλύτερο ελληνικό νησί της Ευρώπης

Πάτρα – Πύργος – Τσακώνα: Στο… τραπέζι 3 εναλλακτικά σενάρια για τη χρηματοδότηση του οδικού άξονα – Τι είπε ο Ταχιάος

Google: Έρχεται η «ακραία» ανακαίνιση του Smart Home – Τι λέει ο επικεφαλής προϊόντων της εταιρείας

Τι σημαίνει η φράση «βάπτισμα του πυρός» και από πού προέρχεται
περισσότερα
15:29 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

Χανιά: Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε πλαγιά δίπλα σε σχολείο – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Αναστάτωση επικράτησε το μεσημέρι της Πέμπτης (9/10) στα Χανιά, όταν ένα αυτοκίνητο εξετράπη τ...
15:17 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

Missing alert για 59χρονο που εξαφανίστηκε από τη Λαμία – Ενδέχεται να βρίσκεται στα Χανιά

Την κινητοποίηση των αρχών έχει προκαλέσει η υπόθεση εξαφάνισης ενός 59χρονου, στη Λαμία. Τα ί...
14:57 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

Τροχαίο με εγκατάλειψη στον Βόλο – Μεθυσμένος οδηγός τραυμάτισε μοτοσικλετιστή και τον άφησε αβοήθητο

Τροχαίο ατύχημα με εγκατάλειψη τραυματία συνέβη τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, Πέμπτη 9 Οκτωβ...
14:50 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

Απεργία στις 14 Οκτωβρίου κήρυξαν ΑΔΕΔΥ και Εργατικό Κέντρο Αθήνας

Την κήρυξη 24ωρης πανελλαδικής απεργίας για την Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2025, αποφάσισε η Εκτελεστ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης