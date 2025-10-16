Βουλή – Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ουραγός στο διεθνές πεδίο η Ελλάδα

Σφοδρή κριτική άσκησε στην κυβέρνηση η Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας στη Βουλή, κατά την προ ημερησίας συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών, με αντικείμενο την ενημέρωση του Σώματος για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, κατόπιν αιτήματος του πρωθυπουργού.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας στην πρωτολογία της δήλωσε ότι «υποτίθεται σήμερα θα γινόταν συζήτηση για να ενημερώσει το Σώμα για ζητήματα εξωτερικής Πολιτικής. Μας ενημέρωσε για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής; Όχι» και επισήμανε: «Ο πρωθυπουργός μας προέτρεψε στην ομιλία του να συζητάμε εδώ στη Βουλή και όχι στα πάνελ, εκείνος είναι άφαντος. Εμείς είμαστε εδώ στη Βουλή και εγώ προσωπικά είμαι καθημερινά στη Βουλή, η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Πλεύσης Ελευθερίας είναι πάντοτε εδώ… και αυτός που είναι απών είναι ο πρωθυπουργός».

H Ζωή Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι «αυτό που παρακολουθήσαμε κατά την ομιλία του πρωθυπουργού, σε μία συγκυρία κατά την οποία είναι σαφές, ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει πολύ σοβαρό πρόβλημα, κατάρρευσης ουσιαστικά της εμπιστοσύνης της κοινωνίας και εσωτερικής κρίσης» και προσέθεσε: «Αυτό λοιπόν που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον είναι η σημειολογία. Παρακολουθήσαμε μια ομιλία πρωθυπουργού στην οποία το σκηνικό ήταν στημένο με πολύ ενδιαφέροντα τρόπο… Ο πρωθυπουργός καθήμενος στη θέση του και πίσω του ο κ. Μυλωνάκης, ο αντ’ αυτού. Το πρόσωπο που εμπλέκεται σε παρακολουθήσεις βουλευτών, σε ειδοποιήσεις βουλευτών για το ότι παρακολουθούνται από την ευρωπαϊκή εισαγγελία, σε διαχείριση απόρρητης πληροφορίας και σε υπεξαγωγή ενός πολύ σοβαρού εγγράφου που αφορούσε τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Του εγγράφου το οποίο υποχρεώθηκε τελικά να καταθέσει, στη Βουλή, στις 6 Οκτωβρίου 2025, αφού είχε προστατεύσει τον κ. Βορίδη, αφού είχε κλείσει η δεύτερη τακτική σύνοδος της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου, αφού δηλαδή είχε περιβάλλει με ένα πολύ σοβαρό επιχείρημα ατιμωρησίας και ασυλίας έναν υπόλογο πρώην υπουργό τον κ. Βορίδη». Και όλα αυτά όπως είπε η κ. Κωνσταντοπούλου «για να παίρνουν και το μήνυμα οι υπουργοί και βουλευτές των οποίων τις συνομιλίες γνώριζε ο κ. Μητσοτάκης και διακινούσε την πληροφορία αυτή».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ανέφερε ότι «το ζήτημα της παρακολούθησης πολιτικών προσώπων, πολιτικών αντιπάλων είναι ζήτημα Δημοκρατίας και είναι ζήτημα όλων μας» και συνέχισε λέγοντας: «….παρά δίπλα (εν. στον πρωθυπουργό) και ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, ο υπουργός του μπαζώματος, των ψεμάτων αλλά και ο υπουργός που αναφέρονται κακοποιά στοιχεία, μέλη της ΝΔ, που έχουν καταγραφεί να συνομιλούν, να γνωρίζουν ποια εισαγγελέας και ποια ευρωπαία εισαγγελέας ερευνά τις υποθέσεις τους και να συνεννοούνται μεταξύ τους ότι πρέπει να τη βγάλουν από τη μέση».

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ η κ. Κωνσταντοπούλου είπε ότι «καίει τον κόσμο το γεγονός ότι οι ”χασάπηδες”, οι ”φραπέδες”, η Σεμερτζίδου και άλλοι του συμβαλλόμενου του ελληνικού Δημοσίου έχουν φάει με χρυσά κουτάλια και τρώνε με χρυσά κουτάλια την ώρα που ο πραγματικός αγροτικός κόσμος πεινάει».

Με αφορμή τη σημερινή υπερψήφιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας, δήλωσε ότι «σάλο προκάλεσε η νομοθέτηση της εξαήμερης εργασίας γιατί είναι σοβαρότατη υπαναχώρηση από το διεθνές κεκτημένο» και ότι «ο πρωθυπουργός προχώρησε ακάθεκτος σε αυτές τις υπαναχωρήσεις και οπισθοχωρήσεις για να φτάσουμε σήμερα να νομοθετεί το 13ωρο σαν κάποια μεγάλη κατάκτηση και ανταπόκριση σε κάποιο αίτημα των εργαζομένων». Συμπλήρωσε ότι για το κόμμα της «το πώς κείται η χώρα στο διεθνές στερέωμα, στα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στα ζητήματα της ισότητας, του διεθνούς κεκτημένου και του κοινωνικού κράτους δικαίου, είναι σαφώς ζητήματα εξωτερικής πολιτικής».

Στη συνέχεια η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αναφέρθηκε στον πατέρα θύματος των Τεμπών, Πάνο Ρούτσι, λέγοντας ότι «ο κ. Μητσοτάκης ήρθε σήμερα εδώ μετά από μια πολύ μεγάλη ήττα. Ηττήθηκε κατά κράτος και αυτός και ο κ. Φλωρίδης και τα ενεργούμενα δικαστικά και εισαγγελικά όργανα και δεν είπε τίποτε για τη νίκη του Πάνου Ρούτσι απέναντι σε ένα σύστημα αδικίας, ατιμωρησίας, συγκάλυψης και ελέγχου της δικαστικής λειτουργίας» για το οποίο όπως -όπως είπε- «σας κατακεραυνώνει πια και ένας πρώην πρωθυπουργός».

Η κυρία Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι «τώρα προσπαθεί να εργαλειοποιήσει το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, για να προκαλέσει εσωτερικό πρόβλημα και κρίση στην κυβέρνηση, θέλοντας να φέρει τον στρατό να φυλάσσει αυτό το Μνημείο» και εξέφρασε την άποψη ότι «ο πατριωτισμός έχει να κάνει με την αυτοθυσία… και αυτό είναι το έπος του».

Η πρόεδρος της Ελευθερίας δήλωσε ότι «το γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει ποτέ του ζητήσει τη σύγκλιση συμβουλίου πολιτικών αρχηγών είναι δείγμα αντιθεσμικότητας» και συμπλήρωσε ότι «το γεγονός ότι δεν έχει ποτέ ανταποκριθεί σε πρωτοβουλίες της αντιπολίτευσης για συνεννοήσεις ή συζήτηση ή ανάληψη πρωτοβουλίας στο διεθνές επίπεδο, είναι δείγμα αντιθεσμικότητας».

Παράλληλα, τόνισε ότι η ίδια έχει θέσει αρκετές φορές το ζήτημα του Κυπριακού στον υπουργό Εξωτερικών και πως «η Ελλάδα οφείλει να αναλάβει περισσότερες πρωτοβουλίες για την άρση της κατοχής» αλλά και ότι έχει θέσει πολλές φορές το ζήτημα της στάσης της χώρας μας έναντι του Ισραήλ «που θα έπρεπε να έχει διακόψει τις διπλωματικές σχέσεις με ένα κράτος που διαπράττει διεθνή εγκλήματα, γενοκτονία, διαπράττει εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, εγκλήματα πολέμου και παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου».

Απευθυνόμενη στον πρωθυπουργό, ο οποίος εκείνη την ώρα βρισκόταν στη θέση του στη Βουλή, η κυρία Κωνσταντοπούλου τον ρώτησε «τι απαντάτε για τις θηριωδίες του Νετανιάχου, που είναι καταζητούμενος από το διεθνές ποινικό δικαστήριο;» και του ζήτησε να εφαρμόσει «το καταστατικό του διεθνούς ποινικού δικαστηρίου, τον νόμο 3003 του 2002…Το διεθνές ποινικό δικαστήριο έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης κατά του Νετανιάχου και εσείς τον αγκαλιάζετε». Συμπλήρωσε ότι «αν η Ελλάδα και η κυβέρνηση δεν αναγνωρίσει το ένα και αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι μοναδικός μας σύμμαχος στο διεθνές στερέωμα, δεν είναι βεβαίως ούτε ο κ. Τραμπ, ούτε ο κ. Νετανιάχου, ούτε οι ΗΠΑ, ούτε το κράτος του Ισραήλ, αλλά μοναδικός μας σύμμαχος κύριε Μητσοτάκη στο διεθνές στερέωμα, είναι το διεθνές δίκαιο».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ολοκληρώνοντας την ομιλία της ανέφερε για το Παλαιστινιακό ζήτημα, ότι όταν ο πρωθυπουργός έπρεπε να πάρει πρωτοβουλία «προεδρεύοντας ο ίδιος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, τον Μάιο» έκανε «ειδική διαδικασία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας… ». Τόνισε ότι και εκεί «βρεθήκατε εξαιρετικά εκτεθειμένοι και ελλειμματικοί στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής και της διεθνούς νομιμότητας, διότι ενώ διακηρύσσατε ότι είστε πρωτοπόρος στην ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοΐας, έγινε επίθεση πειρατείας και ομηρίας από το κράτος του Ισραήλ στον ειρηνικό στόλο, Global Sumud Flotilla, με ακτιβιστές από όλο την υφήλιο που πήγαιναν να παραδώσουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα… και ο δολοφονικός στρατός του Ισραήλ επιτέθηκαν… και εσείς δεν αντιδράσατε».

«Η εξωτερική πολιτική δεν είναι ούτε η πολιτική των συνθημάτων, ούτε η πολιτική του τσαγιού και του χαλβά. Καταφέρατε δυστυχώς ο Ερντογάν να αναγνωρίζεται ως διεθνής παίκτης και συνομιλητής και στο Ουκρανικό και στο Παλαιστινιακό, ενώ είχε ισχυρά πλεονεκτήματα η χώρα και ισχυρούς δεσμούς και με τον ρωσικό και με τον ουκρανικό και τον παλαιστινιακό λαό. Καταφέρνετε τώρα να υπερχρεώσετε για άλλη μια φορά τη χώρα μέσω του rearm. Καταφέρνετε ο Τραμπ να σας επιβάλλει 5% δαπάνες για την άμυνα και να σύρεστε σε μια τέτοια πολιτική υπερχρέωσης του λαού αλλά δεν καταφέρνετε να μην είστε ουραγός στο διεθνές πεδίο», συμπλήρωσε η κυρία Κωνσταντοπούλου, λέγοντας ότι αναμένει τις απαντήσεις του πρωθυπουργού κατά τη δευτερολογία του.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ