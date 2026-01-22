Βουλή: Έντονες αντιδράσεις για αναφορά ανεξάρτητου βουλευτή στη Χούντα – Ομόφωνη καταδίκη από τα κόμματα

  • Την άμεση καταδίκη των κομμάτων της Βουλής προκάλεσε εξυμνητική αναφορά στη Χούντα από τον ανεξάρτητο βουλευτή Διονύση Βαλτογιάννη, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης για τον πρωτογενή τομέα.
  • Ο ανεξάρτητος βουλευτής πρότεινε ως λύση για τον πρωτογενή τομέα «πλήρη διαγραφή αγροτικών χρεών», όπως έγινε τον Μάρτιο του 1968, αναφορά που αφορούσε την περιβόητη διαγραφή χρεών από τη δικτατορία του Γ. Παπαδόπουλου.
  • Οι δηλώσεις προκάλεσαν άμεσες αντιδράσεις, με όλα τα κόμματα (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ) να καταδικάζουν ομόφωνα την αναφορά, χαρακτηρίζοντάς την «ντροπή» και «ανεπίτρεπτο» να ακούγονται τέτοιες φράσεις στη Βουλή.
Βουλή: Έντονες αντιδράσεις για αναφορά ανεξάρτητου βουλευτή στη Χούντα – Ομόφωνη καταδίκη από τα κόμματα
Την άμεση καταδίκη των κομμάτων της Βουλής προκάλεσε εξυμνητική αναφορά στη Χούντα από τον ανεξάρτητο βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας, προερχόμενου από τους «Σπαρτιάτες», Διονύση Βαλτογιάννη χθες (21.01.2026) το βράδυ στη διάρκεια της μαραθώνιας συνεδρίασης για τον πρωτογενή παραγωγικό τομέα της χώρας.

Κωνσταντοπούλου: Υποσχόμαστε ότι πολύ σύντομα ο αγροτικός κόσμος θα ανασάνει

Συγκεκριμένα, ο ανεξάρτητος βουλευτής Διονύσης Βαλτογιάννης είπε από το βήμα της Βουλής: «Αν θέλετε να ζήσει ο πρωτογενής τομέας δύο είναι οι λύσεις: Ή παραιτείστε και πάμε σε εκλογές ή κάνετε αυτό που έγινε τον Μάρτιο του 1968. Πλήρης διαγραφή αγροτικών χρεών», με βουλευτές να διαμαρτύρονται και να επισημαίνουν ότι τότε ήταν εποχή της δικτατορίας των συνταγματαρχών.

Η αναφορά του κ. Βαλτογιάννη αφορά την…περιβόητη διαγραφή αγροτικών χρεών από τη δικτατορία του Γ. Παπαδόπουλου. Όπως έχει όμως καταγραφεί ιστορικά η περίφημη αυτή διαγραφή αφορούσε κατά κύριο λόγο συνεταιρισμούς οι οποίοι -με διορισμένες διοικήσεις- είχαν συσσωρεύσει χρέη εκατοντάδων εκατομμυρίων δραχμών.

Χατζηδάκης: Η Διακομματική Επιτροπή αφορά το μέλλον του αγροτικού τομέα – Ο μηδενισμός της Αντιπολίτευσης αδικεί και τους αγρότες μας

Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν άμεσες αντιδράσεις από βουλευτές, οι οποίοι υπενθύμισαν ότι η περίοδος στην οποία αναφέρθηκε ήταν εποχή δικτατορίας και τόνισαν την ακατάλληλη φύση της σύγκρισης.

Ο κ. Κωνσταντινόπουλος που προέδρευε εκείνη την στιγμή, αντέδρασε λέγοντας, «αν αναρωτιέστε ποια περίοδο αφορά, σας λέω ότι η ιστορία είναι δεδομένη». Και απευθυνόμενος προς τους εκπροσώπους των κομμάτων είπε, «είναι δικό σας θέμα αν θα ζητήσετε το λόγο για να αντιδράσετε».

Εκ μέρους της ΝΔ, ο βουλευτής Φθιώτιδας Ιωάννης Οικονόμου δήλωσε: «Eίναι ντροπή από βουλευτή που έχει ορκιστεί στο Σύνταγμα να επικαλείται πράξεις της χούντας οι οποίες πέραν της αναποτελεσματικής οικονομικής πολιτικής στην συνέχεια η χώρα κλήθηκε να πληρώσει πολλαπλάσια. Αλλά, όταν καταστρατηγούνται βασικότερα ζητήματα, τι να συζητήσουμε για οικονομική πολιτική. Νομίζω ότι ήτανε μία απαράδεκτη στιγμή και θα πρέπει να ληφθούν τα δέοντα μέτρα».

Έντονη ήταν και η αντίδραση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ, Δ. Μάντζου. «Είναι ανεπίτρεπτο και καταδικαστέο 52 χρόνια μετά τη μεταπολίτευση να ακούγονται φράσεις που μας γυρίζουν πίσω στη σκοτεινή επταετία που έχει αποδειχθεί, πέραν πάσης ιστορικής αμφισβήτησης, ότι έπληξε βαριά τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα δικαιώματα αλλά και την οικονομία και ανάπτυξη του τόπου μας. Αγωνιζόμαστε και θα αγωνιζόμαστε όλοι μας για να μην επανέλθουμε σε εκείνη τη σκοτεινή περίοδο».

Τέλος από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Μπάρκας είπε χαρακτηριστικά: «Είναι ντροπή να ακούγονται στην Ολομέλεια τέτοιου είδους πράγματα, να γίνονται αναφορές για την περίοδο της χούντας, όπως έγινε πριν από κάποιον βουλευτή. Νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει σαφέστατα αναφορά στον Πρόεδρο της Βουλής και να δράσει άμεσα το προεδρείο στη συνεδρίαση των Προέδρων, διότι αυτά τα πράγματα τα έχουμε αφήσει πίσω μας, ευτυχώς. Τα έχουμε ζήσει στο παρελθόν, αλλά δεν μπορούμε να τα επαναφέρουμε ακόμα και ως μεμονωμένα περιστατικά στην Ολομέλεια. Είναι πραγματικά ντροπή. Καταδικάζονται αυτά, καταδικάστηκαν πριν και από την κυβέρνηση αλλά και από το σύνολο των δημοκρατικών κομμάτων που υπερασπίζονται το Σύνταγμα της χώρας».

