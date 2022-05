Τζορτζ Τσούνης: Τώρα ξέρω τι σημαίνει «Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει» – Η πεζοπορία και το γεύμα με ψάρι και καλαμαράκια

Στη Βόρεια Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Χαλκιδική βρέθηκε τις προηγούμενες ημέρες ο νέος πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζορτζ Τσούνης.

Ο Τζορτζ Τσούνης δήλωσε ενθουσιασμένος από την επίσκεψή του στη Χαλκιδική και μάλιστα ανέβασε φωτογραφίες στον λογαριασμό του στο Twitter.

Στην πρώτη ανάρτησή του χαλαρός και άνετος απολαμβάνει το γεύμα του παρέα με φίλους σε γνωστή ψαροταβέρνα της περιοχής. Στο μενού υπάρχουν ψάρια και καλαμαράκια.

Γράφει χαρακτηριστικά: «Έπειτα από μια θαυμάσια ημέρα πεζοπορίας και εξερευνήσεων με φίλους στη Χαλκιδική, απολαύσαμε ένα υπέροχο φαγητό στην Σκάλα Φούρκας, του Τάκη, μια φανταστική ψαροταβέρνα. Κοιτάξτε τα νερά.

After a great day of hiking and exploring with friends in Halkidiki, such a pleasure to enjoy a meal together in Skala Fourkas at Takis, a fantastic fish taverna. And look at that water! #halkidiki #skalafourkas pic.twitter.com/w8SqcOajlj

Στη δεύτερη ανάρτηση, ο νέος πρέσβης των ΗΠΑ αναφέρει ότι «τώρα ξέρω τι σημαίνει Σαν την Χαλκιδική δεν έχει».

Γράφει συγκεκριμένα «τώρα ξέρω τι σημαίνει «Σαν την Χαλκιδική δεν έχει!». Ο τέλειος τρόπος να ολοκληρώσω την πρώτη μου επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα. Ανυπομονώ να επιστρέψω!».

Now I know what they mean by, «Σαν την Χαλκιδική δεν έχει!» The perfect way to cap off my first visit to Thessaloniki and northern Greece. Can’t wait to come back! pic.twitter.com/HJ33twCQLw

— George J. Tsunis (@USAmbassadorGR) May 29, 2022