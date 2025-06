Συνέδριο «Ελλάδα 2025-2030» – Τζιτζικώστας: «Τα τελευταία 15 χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα χρόνια, αλλά αντέξαμε»

Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για την Ελλάδα μαζί με την Ευρώπη να προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές γυρίζοντας σελίδα, σημείωσε ο Απόστολος Τζιτζικώστας, Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού κατά τον χαιρετισμό του στην δεύτερη ημέρα του συνεδρίου «Ελλάδα 2025-2030» που διοργανώνεται από τη Next is Now και τη Dome Consulting.

Του Κωνσταντίνου Νικολόπουλου

«Τα τελευταία 15 χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα χρόνια αλλά αντέξαμε και σήμερα μπορούμε με αυτοπεποίθηση να καθίσουμε στο τραπέζι του διαλόγου για λύσεις. Είναι σαφές ότι αυτό είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων αποτελεσματικών πολιτικών. Ωστόσο θα πρέπει να συνεχίσουμε να δρούμε με αποφασιστικότητα και να γνωρίζουμε ποια είναι τα εργαλεία που μας ανοίγουν περαιτέρω τους δρόμους», είπε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού.

Ο κ. Τζιτζικώστας αναφερόμενος στο χαρτοφυλάκιο του ως Ευρωπαίος Επίτροπος, δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι ένα ισχυρός παίκτης που επιδεικνύει μεγάλη αποφασιστικότητα σε σημαντικά ζητήματα.

«Μια χώρα με ισχυρές υποδομές, οδικά δίκτυα και σιδηρόδρομο είναι μια χώρα που εμπνέει εμπιστοσύνη, που προσκαλεί για επενδύσεις, που αποπνέει σταθερότητα και προοπτική. Σε όλο αυτό δεν είμαστε μόνοι. Είμαστε μέρος της ευρωπαϊκής οικογένειας. Πριν από λίγες ημέρες κάλεσα τους υπουργούς της Ελλάδας, της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στις Βρυξέλλες προκειμένου να τους ζητήσω να προχωρήσουμε μαζί με αποφασιστικότητα στη δημιουργία ενός σύγχρονου οδικού και σιδηροδρομικού άξονα που θα συνδέει την Ελλάδα, την Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Πρόκειται για ένα έργο που αναμένεται να αλλάξει την οικονομική, εμπορική και γεωστρατηγική αξία της Ελλάδος και των άλλων χωρών», είπε χαρακτηριστικά ο Απόστολος Τζιτζικώστας.

Πλατινένιος χορηγός Metlen. Χρυσοί χορηγοί ΑΚΤΟΡ, ALPHA BANK, Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, THEONGroup, ΕΥΔΑΠ, AVAX. Ασημένιοι χορηγοί ΙΟΝ, Olympios, Αθηναϊκή Ζυθοποιία, NETCompany. Χορηγοί: Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, ΑΔΜΗΕ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Skaramangas Shipyard, Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε., EREN Hellas, ΑΝΤΙPOLLUTION, MEGATUGS, ΤΜΕΔΕ, ΗΛΙΟΣ, HELLENIQ ENERGY.

Δείτε την δεύτερη ημέρα του συνεδρίου: