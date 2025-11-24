Συνάντηση Μητσοτάκη με Τασούλα: «Η χώρα από περιφερειακός παίκτης σε θέματα ενέργειας καθίσταται πρωταγωνιστής»

Η ενεργειακή αναβάθμιση της χώρας, η στήριξη χαμηλοσυνταξιούχων που ξεκινά από σήμερα και η φορολογική μεταρρύθμιση που έχει ήδη ψηφιστεί και υλοποιείται, βρέθηκαν στο επίκεντρο της κουβέντας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, κατά τη διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης στο Προεδρικό Μέγαρο.

«Κύριε Πρόεδρε, με την ευκαιρία της συνάντησής μας, να σας ενημερώσω και διά ζώσης για τις πολύ σημαντικές εξελίξεις, οι οποίες έλαβαν χώρα τις τελευταίες εβδομάδες στον τομέα της αναβάθμισης της γεωπολιτικής θέσης της χώρας μας, Με αφορμή τις σημαντικές συμφωνίες με επίκεντρο την ενέργεια», τόνισε αρχικά στη συνάντηση.

Ο διάλογος Μητσοτάκη – Τασούλα

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Καλημέρα κύριε Πρόεδρε.

*Κωνσταντίνος Τασούλας:* Πώς είστε; Τι μας φέρνετε από τη μακρινή Σιγκαπούρη;

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Είναι μια χώρα η οποία έχει πολλές ομοιότητες, ξέρετε, με την Ελλάδα, με την έννοια ότι είναι μια ανοιχτή οικονομία, πολύ εξαρτημένη από τη ναυτιλία και πολύ προχωρημένη σε θέματα εσωτερικής και ψηφιακής διακυβέρνησης.

*Κωνσταντίνος Τασούλας:* Και είναι και αυτή νοτιοανατολικά, όπως και εμείς.

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Βεβαίως. Ήθελα, κ. Πρόεδρε, με την ευκαιρία της συνάντησής μας, να σας ενημερώσω και δια ζώσης για τις πολύ σημαντικές εξελίξεις οι οποίες έλαβαν χώρα τις τελευταίες εβδομάδες στον τομέα της αναβάθμισης της γεωπολιτικής θέσης της χώρας μας, με αφορμή τις σημαντικές συμφωνίες με επίκεντρο την ενέργεια.

Πιστεύω ότι αυτά τα οποία διημείφθησαν τις τελευταίες εβδομάδες καταδεικνύουν με τον πιο έντονο τρόπο ότι η χώρα μας, από έναν περιφερειακό παίκτη στα θέματα της ενέργειας, καθίσταται πια πρωταγωνιστής, αφενός ως πύλη εισόδου για το αμερικανικό φυσικό αέριο προς την ευρωπαϊκή ήπειρο με τελική κατάληξη μέχρι και την Ουκρανία, αφετέρου με τη δρομολόγηση πολύ σημαντικών πρωτοβουλιών για τη διερεύνηση κοιτασμάτων φυσικού αερίου στην πατρίδα μας.

Είναι κάτι το οποίο αποτελούσε αντικείμενο συζήτησης, όπως ξέρετε, για πολλές δεκαετίες, αλλά για πρώτη φορά εδώ και 40 χρόνια θα έχουμε ερευνητική γεώτρηση στην πατρίδα μας εντός των επόμενων 18 μηνών στα υποθαλάσσια τεμάχια δυτικά της Κέρκυρας.

Και αυτό, προφανώς, είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη η οποία θωρακίζει τη χώρα μας γεωπολιτικά και ενεργειακά και νομίζω ότι είναι και η καλύτερη απόδειξη ότι όλη αυτή η επίμονη πολιτική αναβάθμισης της θέσης της χώρας μας που ακολουθήθηκε από την κυβέρνησή μας τα τελευταία χρόνια έχει πια συγκεκριμένα και απτά αποτελέσματα.

Αποτελέσματα τα οποία θα οδηγήσουν όχι μόνο στην ενίσχυση της θέσης της χώρας στον τομέα της ασφάλειας. Θα οδηγήσουν σε περισσότερες επενδύσεις, στη διεύρυνση των εναλλακτικών πηγών ενέργειας για την πατρίδα μας και, φυσικά, εφόσον έχουμε θετικές εξελίξεις στον τομέα των εξορύξεων, σε μια πολύ σημαντική ενίσχυση των δημόσιων οικονομικών με ορίζοντα πια δεκαετιών.

Κατά συνέπεια, θεωρώ ότι αυτές οι εξελίξεις είναι εξελίξεις που δεν αφορούν μόνο την κυβέρνησή μας, αφορούν συνολικά την πατρίδα μας. Και νομίζω ότι και οι πολίτες αντιλαμβάνονται ότι έχουν τη δική τους ξεχωριστή σημασία, ειδικά σε ένα περιβάλλον μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων και αναταράξεων, που η χώρα μας αναβαθμίζεται ουσιαστικά και καθίσταται, τουλάχιστον στον κρίσιμο τομέα της ενέργειας, από παρακολούθημα πρωταγωνιστής.

Επιτρέψτε μου να πω και δυο κουβέντες για τα μέτρα στήριξης της κοινωνίας, τα οποία γνωρίζω ότι σας αφορούν και εσάς πολύ. Όπως έχουμε συζητήσει επανειλημμένως, το πρώτο μέλημα της κυβέρνησής μας είναι η θωράκιση του εισοδήματος των Ελλήνων πολιτών απέναντι στην επίμονη ακρίβεια, η οποία προφανώς δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι παγκόσμιο φαινόμενο.

Πλην, όμως, εμείς είμαστε αυτή τη στιγμή, κ. Πρόεδρε, σε θέση να μπορούμε να στηρίξουμε την ελληνική κοινωνία έμπρακτα, την ίδια ώρα που πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες αναγκάζονται να πάρουν μέτρα λιτότητας. Εμείς, πατώντας πάνω στην πολύ καλή απόδοση των δημόσιων οικονομικών, είμαστε σε θέση από σήμερα να υλοποιούμε αυτό το πρόγραμμα στήριξης της κοινωνίας.

Σήμερα καταβάλλονται τα 250 ευρώ τακτικής στήριξης για τους χαμηλοσυνταξιούχους στους λογαριασμούς τους και μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα τα λάβουν και οι δικαιούχοι των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ.

Στο τέλος της εβδομάδος, επίσης, οι πολίτες οι οποίοι νοικιάζουν σπίτι θα δουν στο λογαριασμούς τους να επιστρέφεται ένα ολόκληρο ενοίκιο, μία όχι αμελητέα, θα έλεγα, συμβολή απέναντι στο πρόβλημα της στεγαστικής κρίσης.

Και βέβαια, από τις αρχές του επόμενου έτους θα αρχίσει να εφαρμόζεται η μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία ήδη νομοθετήθηκε, ύψους συνολικά 1,76 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το αποτέλεσμα αυτής της μεταρρύθμισης θα είναι οι πολίτες να δουν πια στα εκκαθαριστικά τους ουσιαστική αύξηση μισθού. Όσο περισσότερα παιδιά, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η αύξηση του μισθού.

Και βέβαια, σημαντικά ωφελημένοι θα είναι επίσης οι νέοι μας, οι οποίοι έως την ηλικία των 25 ετών δεν θα πληρώνουν πια καθόλου φόρο εισοδήματος.

Και για την ελληνική περιφέρεια, η οποία ξέρω ότι σας ενδιαφέρει πολύ, να θυμίσω ότι παραπάνω από 12.000 χωριά και οικισμοί δεν θα πληρώνουν πια καθόλου ΕΝΦΙΑ και αυτό νομίζω ότι είναι μια σημαντική ανακούφιση για την περιφέρεια, η οποία χρήζει της στήριξής μας.

Τέλος, να σας πω -και λόγω του προσωπικού σας ενδιαφέροντος για την Ήπειρο- ότι ήδη κυβερνητικά κλιμάκια βρίσκονται στις περιοχές να κάνουν επίβλεψη των ζημιών. Είμαστε σε συνεννόηση και με τις τοπικές αρχές και με την Περιφέρεια και με τους Δήμους και όσο το δυνατόν συντομότερα θα φροντίσουμε να γίνουν όλα όσα πρέπει για να μπορέσει η Ήπειρος να συνέλθει από αυτές τις πολύ δυνατές βροχοπτώσεις που, δυστυχώς, την δοκίμασαν τις τελευταίες ημέρες.

*Κωνσταντίνος Τασούλας:* Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για αυτή την εισαγωγική ενημέρωση, η οποία εν συνεχεία θα γίνει πιο λεπτομερής. Ας ξεκινήσω ανάποδα. Χθες μίλησα και με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα, ο οποίος σήμερα θα βρίσκεται στην περιοχή της Ηπείρου, η οποία επλήγη όντως πολύ έντονα από τα καιρικά φαινόμενα. Ιδίως επλήγη η περιοχή των Τζουμέρκων, αλλά και άλλες περιοχές, όχι μόνο αυτή, κυρίως όμως η περιοχή των Τζουμέρκων.

Είμαι βέβαιος ότι η επίσκεψη αυτή του κυβερνητικού κλιμακίου θα σηματοδοτήσει και την βοήθεια αποκατάστασης αυτών των ζημιών οι οποίες σημειώθηκαν και οι οποίες θα πρέπει το συντομότερο δυνατό να διορθωθούν και να επανέλθει η φυσιολογική ζωή στην περιοχή της Βορειοδυτικής Ελλάδας.

Κύριε Πρόεδρε, μου θέσατε δύο σημαντικά ζητήματα. Το ένα έχει σχέση με την καθημερινότητα και την προσπάθεια της κυβέρνησης να τη βελτιώσει. Αυτό ξεκίνησε από τις ανακοινώσεις που κάνατε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τώρα αφού έγιναν οι νομοθετικές παρεμβάσεις μπαίνει σε φάση υλοποίησης. Το άλλο έχει να κάνει με την γεωπολιτική αναβάθμιση της χώρας μέσω των ενεργειακών λύσεων, που η χώρα μας προσφέρει και για λόγους γεωγραφίας και για λόγους υποδομών.

Όσο και αν φαίνεται ότι αυτά τα δύο θέματα είναι άσχετα μεταξύ τους εντούτοις και τα δύο συνδέονται γιατί τελικά ακόμη και αυτή η εξέλιξη η γεωπολιτική, η γεωστρατηγική αξιοποίησης της χώρας μας ως διόδου του Αμερικανικού φυσικού αερίου προς την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, Ουκρανία, Μολδαβία και λοιπά, έχει σχέση με την καθημερινότητα, δεν είναι κάτι μακρινό από την καθημερινότητα γιατί, εφόσον ολοκληρωθεί και ενεργοποιηθεί όπως και οι αναζητήσεις υδρογονανθράκων στο Ιόνιο, τελικά θα σημάνει την άφθονη και φθηνότερη ενέργεια για τον Έλληνα καταναλωτή.

Συνεπώς και τα δύο θέματα συνδέονται. Το πρώτο όμως που θίξατε είναι πολύ σημαντικό γιατί σε μια εποχή της απόλυτης ρευστότητας και της μεγάλης ταχύτητας των εξελίξεων η χώρα ρίχνει μια σημαντική άγκυρα και σταθεροποιείται ως πάροχος πλέον ενέργειας όχι μόνο στην κοντινή γειτονιά της, αλλά ουσιαστικά στην Ευρώπη. Μετά μάλιστα το σταμάτημα του 2028 της υποδοχής ενέργειας από τη Ρωσία, που αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση, αποκτά και τεράστια διάσταση. Η διάσταση αυτή δεν είναι μόνο οικονομική, αναφερθήκατε σε αυτό, δεν είναι μόνο εμπορική είναι και διάσταση γεωπολιτική, γιατί μια χώρα η οποία ουσιαστικά είναι πάροχος ενέργειας, άρα πάροχος ασφάλειας και κυριαρχίας, γιατί αυτά τείνουν να ταυτίζονται, είναι λοιπόν, μια χώρα, η οποία αναβαθμίζει την ασφάλειά της και η οποία δεν μπορεί να αποσταθεροποιηθεί από εξωγενείς παράγοντες γιατί αν αποσταθεροποιηθεί από εξωγενείς παράγοντες, αποσταθεροποιείται η ενεργειακή ισορροπία της Ευρώπης.

Όλα αυτά λοιπόν τα επιχειρήματα προστίθενται στο οπλοστάσιο της χώρας μας και είμαι βέβαιος ότι από εδώ και πέρα η χώρα μας και πολύ σωστά το θέσατε, όχι μόνο η σημερινή κυβέρνηση ή κάποια άλλη, η χώρα μας, το κράτος μας, η πολιτεία μας θα επωφεληθεί σημαντικά.

Δεν διστάζω να χαρακτηρίσω αυτές τις εξελίξεις ιστορικές. Είναι βέβαιο ότι μας υπερβαίνουν γιατί χρονικά εξασφαλίζουν στην Ελλάδα μακροπρόθεσμα μία πολύ ενισχυμένη γεωπολιτική σταθερότητα, κάτι που χρειαζόμαστε σε αυτή την εποχή της ταραχώδους αλλαγής των δεδομένων.

Είμαι λοιπόν στη διάθεσή σας από εδώ και πέρα για να μου εξηγήσετε με μεγαλύτερες λεπτομέρειες αυτές τις εξελίξεις οι οποίες φαντάζουν ευοίωνες και οι οποίες θέτουν σε άλλη στάθμη, θετικότερη, την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της πατρίδας μας, τόσο σε επίπεδο υποδομών, όσο και γεωγραφικά.

Η γεωγραφία της πατρίδας μας, άλλοτε είναι παράγοντας απειλών και κινδύνων άλλοτε είναι αιτία βελτιώσεων και ανορθώσεων. Νομίζω πως από εδώ και πέρα καιρός είναι με αυτή την αφορμή της ενεργειακής μας αναβάθμισης να αξιοποιήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση τη γεωγραφική μας θέση.

