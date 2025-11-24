Eurovision 2026: Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση ελέγχου των 264 τραγουδιών που κατατέθηκαν στην ΕΡΤ

Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση ελέγχου των 264 τραγουδιών που κατατέθηκαν στην ΕΡΤ ως υποψήφια για να μας εκπροσωπήσουν στη Eurovision 2026.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Reallife, τα υποψήφια τραγούδια μειώθηκαν σημαντικά, καθώς από τον πρώτο έλεγχο που διενήργησε η ΕΡΤ περισσότερα από 50 τραγούδια κρίθηκαν άκυρα.

Στη συνέχεια, ειδική επιτροπή που θα συστήσει η ΕΡΤ θα προχωρήσει σε ακρόαση των σχεδόν 210 τραγουδιών που παραμένουν στη λίστα με τα υποψήφια, για να διαλέξει τα 28 που θα διαγωνιστούν στους δύο ελληνικούς ημιτελικούς.