Στον «αστερισμό» του βιβλίου Τσίπρα: Στα τηλέφωνα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς

πολιτική

Τσίπρας Ιθάκη

Η Αριστερά τις τελευταίες ημέρες ζει στον «αστερισμό» του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα. Το γεγονός ότι ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε να μη στείλει προσκλήσεις για την παρουσίαση, κάνει ακόμη πιο ενδιαφέρον το σκηνικό καθώς το βάρος πέφτει στον καθένα και την καθεμία ξεχωριστά για το εάν θα δώσει το «παρών», που θα αποτελεί ταυτόχρονα μήνυμα στήριξης στον κ. Τσίπρα.

Γι’ αυτό τις τελευταίες ημέρες σύμφωνα με τη στήλη «Θεωρείο» της Καθημερινής, τα τηλέφωνα είναι συνεχή, με τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς να μιλούν μεταξύ τους διαρκώς για να μάθουν ποιος θα πάει, ώστε να πάρουν τις οριστικές αποφάσεις.

Σημειώνεται ότι η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα θα κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Gutenberg στις 24 Νοεμβρίου, ενώ η επίσημη παρουσίαση θα γίνει στις 3 Δεκεμβρίου.

