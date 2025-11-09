Σαμαράς για νέο κόμμα: «Σταθμίζω την κατάσταση και θα κρίνω με ψυχραιμία» – Τι είπε για οικονομία, εξωτερική πολιτική, ΝΔ και Κυριάκο Μητσοτάκη

Για όλα τα θέματα της επικαιρότητας, την πορεία του κυβερνητικού έργου και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους οι πολίτες μίλησε ο Αντώνης Σαμαράς στη συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης που παραχώρησε στον ΑΝΤ1.

Σε ερώτηση για το εάν πράγματι θα ιδρύσει νέο κόμμα, όπως αναφέρουν αρκετά σενάρια, ο Αντώνης Σαμαράς δεν απάντησε ούτε αρνητικά ούτε καταφατικά. «Βάζουν να με μετράνε και οι δημοσκοπήσεις. Δηλαδή κάποιοι πληρώνουν τις εταιρείες δημοσκοπήσεων για να μετρήσουν ένα κόμμα υπό την ηγεσία μου, το οποίον όμως δεν υπάρχει. Το κόμμα αυτό δεν υπάρχει. Και παρόλο που δεν υπάρχει όμως στις δημοσκοπήσεις, το είδα να φτάνει μέχρι και στο 16%. Ακόμα και λίγες μέρες μετά τη Λένα, διάβαζα δεξιά κι αριστερά τις δήθεν σκέψεις μου, τα πολιτικά μου σχέδια, τα συναισθήματά μου και όλα αυτά τ’ απίθανα πράγματα σε τέτοιες τραγικές για μένα στιγμές», ανέφερε.

Και συνέχισε: «Όμως γιατί γίνεται όλο αυτό; Νομίζω ότι υπάρχουν ορισμένες κοινές διαπιστώσεις και παραδοχές που τις καταλαβαίνει ο καθένας στο δρόμο, στην καθημερινή συζήτηση, σ’ αυτά που λέει ο κόσμος. Και τι λέει ο κόσμος;».

«Πρώτον, ότι η σημερινή Νέα Δημοκρατία, επειδή έχει μεταλλαχθεί, έχει πάρει δυστυχώς ολοταχώς το δρόμο προς τα βράχια. Θυμίζει αυτό που κάποτε είχε πει η Μελίνα Μερκούρη στον Ανδρέα Παπανδρέου για το τότε ΠΑΣΟΚ: ‘Πρόεδρε, δεν αρέσουμε πια’», είπε ο πρώην Πρωθυπουργός.

«Και δεύτερον ότι ο πατριωτισμός και οι ιδέες που κι εγώ έχω εκφράσει διαχρονικά και με σταθερότητα, έχουν πια γίνει πλειοψηφικές στην ελληνική κοινωνία. Το τι γίνεται άλλωστε σ’ όλο τον κόσμο υποθέτω ότι το βλέπουν πλέον οι πάντες. Τρίτον, σας το είπα και νωρίτερα, η Ελλάδα έχει μπει στη Μεταπολίτευση της Μεταπολίτευσης. Η πατρίδα μας έχει ανάγκη από μια νέα αρχή, από μία καινούργια σχέση εντιμότητας, συνέπειας, εθνικής και ατομικής. Από μία ηγεσία αποφασισμένη, με όραμα εθνικό, έτοιμη για ρήξεις, για αλλαγές, με γνώση και με επιστροφή στην πολιτική, με μάχες ιδεών και όχι με μάχες διαχείρισης», σημείωσε.

«Για μένα, ναι, γνωρίζω τι λέγεται. Και αυτοί που με πάνε κι αυτοί που δεν με πάνε ξέρουν και παραδέχονται τουλάχιστον ότι τα ‘βγαλα πέρα με τα δύσκολα, χωρίς όμως να δώσω ποτέ δικαιώματα ανάρμοστης συμπεριφοράς. Και αυτό με τιμά», τόνισε.

«Αλλά προσέξτε: Είμαι ένας πολιτικός που έχει κατακτήσει όλα τ’ αξιώματα στη διαδρομή μου, με τα σωστά μου και με τα λάθη μου. Έφτασα στο πιο ψηλό σκαλί, εκείνο του Πρωθυπουργού. Επομένως, επειδή δεν έχω τέτοιες ανάγκες, δεν είναι το κίνητρό μου οι προσωπικές φιλοδοξίες ή οι ματαιοδοξίες ή οι μωροφιλοδοξίες. Και ασφαλώς, έχω μέσα μου και το μεγάλο πόνο μου για το παιδί μου. Δεν μου ‘ναι καθόλου εύκολο. Είμαι άνθρωπος, δεν είμαι μηχανή», ανέφερε.

«Έχω όμως ακόμα μέσα μου ασφαλώς και την αίσθηση του εθνικού καθήκοντος. Σταθμίζω λοιπόν την όλη κατάσταση με μεγάλη προσοχή. Παρακολουθώ τα πάντα. Όσα συμβαίνουν εντός κι εκτός Πατρίδας. Θα κρίνω με ψυχραιμία. Και όταν λάβω τις αποφάσεις μου, όποιες κι αν είναι αυτές, είτε έτσι είτε αλλιώς, θα τις εξηγήσω καθαρά και ξάστερα στο μόνο σταθερό σύμμαχο της πορείας μου, εδώ και 50 σχεδόν χρόνια: στον ελληνικό λαό. Του το οφείλω. Αλλά μην περιμένετε σήμερα να σας πω ένα ναι ή ένα όχι», υπογράμμισε ο Αντώνης Σαμαράς.

«Η απώλεια της Λένας με φέρνει ακόμα πιο κοντά στους γονείς των Τεμπών»

Για τα Τέμπη ο Αντώνης Σαμαράς τόνισε ότι «και μην ξεχνάτε ότι αυτή η περίφημη σύμβαση 717, η οποία δυστυχώς δεν υλοποιήθηκε, ήτανε η κυβέρνησή μου που την είχε φέρει και την είχε ψηφίσει. Και στην ομιλία μου, όταν συζητήθηκαν τα Τέμπη στη Βουλή, είχα πει ότι είναι τεράστιο λάθος η προσέγγιση της κυβέρνησης έναντι των γονιών των αδικοχαμένων αυτών παιδιών. Ήτανε και είναι μια προσέγγιση χωρίς ψυχή. Και αρκετές φορές, θα έλεγα, και χωρίς ήθος. Και δεν το λέω τώρα αυτό, το έχω πει εξαρχής. Και το λέω όπως το νιώθω. Δεν το λέω λόγω της Λένας μου. Είναι μία σταθερά πολιτική και ηθική μου θέση».

«Εντάξει, δεν σας κρύβω ότι και η απώλεια της Λένας είναι μία κατάσταση βιωματική που με φέρνει ακόμα πιο κοντά σε αυτούς τους γονείς. Είναι ανθρώπινο βέβαια το πώς βιώνει ο κάθε γονιός την απώλεια του παιδιού του. Είναι προσωπική υπόθεση. Εγώ και η οικογένειά μου είμαστε βαθιά Χριστιανοί, πιστεύω στην Ορθοδοξία, και έτσι προσεγγίζω τη Λένα, χριστιανικά. Άλλοι γονείς μπορεί να μην έχουν την ίδια πίστη ή την ίδια αντίληψη, και αυτό είναι απολύτως σεβαστό», ανέφερε ο πρώην Πρωθυπουργός.

Μάλιστα μίλησε και για την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι και το αίτημα του για εκταφή της σορού του παιδιού για την διενέργεια εξετάσεων. «Ο ελληνικός πολιτισμός, από τον Πρίαμο και τον Αχιλλέα και από τον Κρέοντα και την Αντιγόνη, έχει γεννήσει μια πανανθρώπινη αξία, σεβασμό και τιμή στους νεκρούς. Αυτή η αξία πρέπει να είναι ένας απόλυτος ηθικός κανόνας για όλους. Επομένως, η απαγόρευση της εκταφής ήτανε μια απόφαση ακύρωσης της πατρότητας, απόφαση αφύσικη για τα δικά μας ήθη και έθιμα. Δεν έπρεπε να παίξουν με αυτό το θέμα. Γιατί όταν ένας πατέρας ενός θύματος στα Τέμπη εμποδίζεται να προβεί σε εκταφή για να μάθει για το θάνατο του παιδιού του, τότε η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης παύει να είναι εγγύηση θεσμική και γίνεται όργανο αποκλεισμού του πολίτη από τα πιο σημαντικά και ευαίσθητα δικαιώματά του», είπε ο Αντώνης Σαμαράς.

Και συνέχισε: «Τι ένωσε λοιπόν τους Έλληνες στα Τέμπη, με ρωτάτε; Το αίτημα για απόδοση δικαιοσύνης, αλλά και αυτό που μας ενώνει όλους, δηλαδή το φιλότιμο του Έλληνα. Γι’ αυτό τα Τέμπη και ο χειρισμός τους τον πλήγωσαν τον Έλληνα. Γι’ αυτό τα παιδιά αυτά έγιναν παιδιά όλων μας. Αν θέλετε, έγινε ένα σύμβολο της ελληνικής οικογένειας το κάθε παιδί. Και γι’ αυτό τα Τέμπη χάραξαν και το συλλογικό μας υποσυνείδητο, και ειδικά το υποσυνείδητο της νέας γενιάς».

«Η κυβέρνηση κρατάει πάρα πολύ ψηλά το ΦΠΑ για να παρουσιάζει έσοδα από υπερπλεονάσματα»

Παράλληλα μίλησε και για την κατάσταση στην καθημερινότητα που βιώνουν οι πολίτες, το ενεργειακό κόστος αλλά και την άρνηση της κυβέρνησης να μειώσει τον ΦΠΑ σε βασικά αγαθά.

«Όλα ξεκινάνε από το κόστος. Και βασική αιτία του κόστους στα πάντα είναι η ενέργεια. Η ενεργειακή μας πολιτική για μένα είναι τελείως λάθος. Το ενεργειακό μείγμα είναι λάθος. Ακόμα και το χρηματιστήριο ενέργειας είναι λάθος. Γιατί είναι λάθος δομημένο. Γιατί ουσιαστικά κλειδώνει την κάθε στιγμή στην ψηλότερη τιμή. Και έτσι ποιος ευνοείται; Η αισχροκέρδεια. Και πέρα από αυτό, η κυβέρνηση κρατάει πάρα πολύ ψηλά το ΦΠΑ. Γιατί; Μα για να παρουσιάζει η κυβέρνηση έσοδα από υπερπλεονάσματα και γιατί ο ψηλός πληθωρισμός ευνοεί την τεχνητή μείωση του χρέους σε σχέση με το ΑΕΠ. Όχι του πραγματικού χρέους, που αυξάνεται και που πια έχει φτάσει στα 362 δισεκατομμύρια», υπογράμμισε ο Αντώνης Σαμαράς.

«Διάβασα ότι η Κομισιόν μας απειλεί και με πρόστιμο γιατί δεν έχουμε ευθυγραμμιστεί και με την οδηγία για το ΦΠΑ. Τι λέει η οδηγία; Επιτρέπει στα κράτη-μέλη να εφαρμόζουν μειωμένο, ακόμα και μηδενικό ΦΠΑ σε βασικά στοιχεία, σε βασικά σημεία αγοράς. Και υπάρχει μάλιστα και ειδική μέριμνα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αλλά, και να μην το έλεγε καμία οδηγία, δεν βλέπει η κυβέρνηση ότι ο ΦΠΑ στα βασικά μας αγαθά είναι δυσβάστακτος, ότι έτσι το έργο δεν βγαίνει; Μπορούνε λοιπόν, και με έγκριση της Ευρώπης, αλλά δεν το θέλουν», σημείωσε ο πρώην Πρωθυπουργός.

«Να σας πω ότι στην οικονομία έχουν δυστυχώς σχηματιστεί πια ολιγοπώλια. Στην ενέργεια, στα σούπερ μάρκετ, στις τηλεπικοινωνίες, στην ναυσιπλοΐα ακόμα. Αυτά είναι ολιγοπώλια παντού, σε βάρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, σε βάρος δηλαδή της μεσαίας λεγόμενης τάξης που κανείς πια δεν μιλάει για αυτήν. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους», τόνισε ο Αντώνης Σαμαράς.

«Χρειάζεται μία παραγωγική οικονομία μειωμένου κόστους»

Επιπλέον παρουσίασε τις δικές του θέσεις για την οικονομία και τις γραμμές που θα ακολουθούσε αν ήταν ο ίδιος στην κυβέρνηση και τάχθηκε υπέρ της δημιουργίας «μιας παραγωγικής οικονομίας μειωμένου κόστους». «Γιατί σήμερα η οικονομία μας βασίζεται κυρίως στις υπηρεσίες, στην κατανάλωση, στις εισαγωγές, στα funds. Θα ήθελα λοιπόν να έβλεπα και μία χρηματοδότηση και από το κράτος -μέσω προσέξτε- ενός μικτού επενδυτικού ταμείου. Υπάρχει τέτοια μελετημένη πρόταση, κυρίως για την περιφερειακή ανάπτυξη. Δεν φτάνει μόνον, εννοώ, η απορρόφηση των ευρωπαϊκών πόρων. Ξαναλέω, χρειάζεται και συμμετοχή του κράτους σε αυτό το ταμείο», είπε ο Αντώνης Σαμαράς.

«Δεύτερον, προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στο αγροτικό κομμάτι, σε αυτό που λέμε τον διατροφικό τομέα. Τρίτον, οφείλουμε να επαναδημιουργήσουμε μια ισχυρή βιομηχανία που υπήρχε κάποτε στην Ελλάδα. Υπάρχουν και σήμερα δυνατές μονάδες, αλλά χάθηκε η άλλοτε κραταιά βιομηχανία μας. Πιστεύω ότι η πολιτική ηγεσία πρέπει να προστατεύει τις ελληνικές βιομηχανίες, τις μονάδες τους, και όχι να διευκολύνει την εξαγορά τους. Να λειτουργήσουμε δηλαδή πρέπει στα πλαίσια ενός ‘ελληνικού καπιταλισμού’», υπογράμμισε ο πρώην Πρωθυπουργός.

«Μεγάλο ζήτημα είναι η ενεργειακή μας αυτονομία, αλλά και η εξαγωγή ενέργειας. Και ασφαλώς θα γίνει με γεωτρήσεις, όπως είχαμε ξεκινήσει τις άδειες στην κυβέρνησή μου το 2012 με 2015, και ύστερα τις διέκοψαν δηλώνοντας τότε ότι όλοι ήταν υπέρ της πράσινης ανάπτυξης, λες και δεν θα μπορούσαμε εμείς να εξορύξουμε και να εξαγάγουμε στην υπόλοιπη Ευρώπη, η οποία αγοράζει φυσικό αέριο απ’ τη Ρωσία, απ’ το Κατάρ κτλ. Και όταν βγήκε τελικά ο «μπαμπούλας» ο Τραμπ, που είπε το περίφημο «drill baby drill», το θυμάστε, έκαναν μια ωραία κωλοτούμπα και θυμήθηκαν τις εξορύξεις στα οικόπεδα που είχαμε απ’ το 2014 οριοθετήσει. Ό,τι να ‘ναι. Ευτυχώς, τουλάχιστον, που ενδιαφέρθηκε η Chevron», ανέφερε ο Αντώνης Σαμαράς.

Και πρόσθεσε: «Πρέπει να συνέλθει η ίδια η Ευρώπη ως προς την ενεργειακή της πολιτική, να μετακινηθεί στον ρεαλισμό, να ακολουθήσει αυτό που ήδη κάνει σήμερα η Αμερική. Να το πω ξανά: Έρχεται μια πολύ ιδιαίτερη περίοδος. Όποιος δεν παράγει τα δικά του τρόφιμα και τη δική του ενέργεια θα αντιμετωπίσει τεράστιες δυσκολίες».

Τόνισε ότι το κράτος, η κυβέρνηση «πρέπει να στραφεί στην ψηφιακή πρωτοπορία, να κάνει πράξη όσα υπόσχεται για την ψηφιακή επανάσταση και για την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά αυτό απαιτεί συναγερμό. Πρέπει να είμαστε ωμοί σε αυτό. Σε λίγα χρόνια θα έχουν τα πάντα αλλάξει. Δεν μπορεί ο κάθε Έλληνας να μην γνωρίζει το πώς θα είναι η ζωή σε λίγα χρόνια και τι δουλειά θα μπορεί ή θα πρέπει να ονειρευτεί να κάνει το κάθε νέο παιδί».

Επίσης υποστήριξε ότι «απαιτείται μια γενναία οικονομική στήριξη των εκπαιδευτικών και του νοσηλευτικού προσωπικού. Παιδεία και υγεία δεν παρέχονται από δασκάλους και από νοσηλευτές που ζουν στα όρια. Θέλουν ιδιαίτερη προσοχή αυτοί οι άνθρωποι. Πρέπει να τους προσέξουμε».

«Δεν χρειαζόμαστε σωτήρες»

Σε ερώτηση για το πού αποδίδει το χάσμα που υπάρχει μεταξύ πολιτικών και πολιτών ο Αντώνης Σαμαράς απάντησε: «Ζούμε σε μία εποχή που ο κόσμος δεν αντέχει άλλο τη σκιά, τη θολούρα. Ζητάει ο κόσμος απαντήσεις. Δεν ζητάει τεχνικές επικοινωνίας. Ούτε άλλη επιείκεια δέχεται στα στραβά. Ευθύνη ζητάει ο κόσμος. Ελευθερία χωρίς ευθύνη δεν υπάρχει. Η ελευθερία όμως με τη διαχείρισή της από δήθεν σωτήρες, αυτή η ελευθερία κινδυνεύει να μετεξελιχθεί σε τραγωδία. Δεν χρειαζόμαστε σωτήρες. Σκοπό χρειαζόμαστε και πειθαρχία στο σκοπό μας. Αλλιώς, θα συνεχίσουμε να περπατάμε στο σκοτάδι, στις σκιές, όπως θέλετε πείτε το. Ο κόσμος τρέχει πιο γρήγορα απ’ τους πολιτικούς. Θα σας το πω ωμά: Έχει ήδη ξεκινήσει η Μεταπολίτευση της Μεταπολίτευσης».

«Εγώ έχω απ’ την πρώτη στιγμή το τηλέφωνό μου, δεν το έχω αλλάξει ποτέ μου. Απλοί άνθρωποι μου λένε οτιδήποτε τους απασχολεί, αλλά και οι πολλοί στενοί μου συνεργάτες, αν θέλετε, είναι μισθωτοί του μέσου μισθού. Μοιράζονται μαζί μου τα χρόνια τα προβλήματα. Είμαι σε επαφή με τον κόσμο, ιδιαίτερα θα έλεγα τον κόσμο του μόχθου. Είναι ο τύπος μου, είναι η κατασκευή μου, μ’ αρέσει να τους μιλάω και ν’ ακούω αυτά τα οποία μου λένε. Γνωρίζω λοιπόν, ναι», είπε για την επαφή του με τους πολίτες.

«Κοντεύουμε να μετατρέψουμε τα νησιά μας σε Disneyland που τα βλέπουν οι ξένοι»

«Πολύ περισσότερο όμως με ενοχλεί που δύο νέα παιδιά που θέλουν να βγουν στη ζωή, να νοικιάσουν ένα σπίτι, να κάνουν μία οικογένεια, σήμερα δεν το μπορούν. Ακόμα κι αν δεν θέλει κάποιος να κάνει οικογένεια, απλώς να ζήσει, ας πούμε, να ζήσει αξιοπρεπώς, δεν μπορεί μ’ αυτούς τους μισθούς και μ’ αυτές τις τιμές. Πολλοί είναι στο όριο», τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός.

«Πιστέψτε με, είναι πολύ περισσότεροι στο όριο απ’ ό,τι νομίζουμε και απ’ όσους λένε ότι είναι στο όριο. Υπάρχει, δηλαδή, μία σύγχρονη αθέατη φτώχεια, όπως και μία αόρατη, κρυφή αστεγία. Σε τέτοια ζητήματα απαιτείται κρατική παρέμβαση, η οποία δυστυχώς πολλές φορές λόγω μιας νεοφιλελεύθερης αντίληψης αυτής της κυβέρνησης, απουσιάζει. Και ασφαλώς δεν είναι λύση αυτό που έχει πει στους νέους ο Πρωθυπουργός: «να συγκατοικήσετε για να σας έρθουν τα πράγματα πιο φθηνά». Αυτό δεν είναι πολιτική» σημείωσε ο Αντώνης Σαμαράς.

«Όπως επίσης δεν πρέπει να ξαναδούμε να επαναλαμβάνεται αυτό το τουριστικό μας μοντέλο. Διότι δεν είναι δυνατόν αυτό που συμβαίνει στα νησιά μας, να πλημμυρίζουν δηλαδή από ξένους, και να μην μπορούν να πάνε κι εκεί οι Έλληνες γιατί δεν τους φτάνουν τα λεφτά. Κοντεύουμε να μετατρέψουμε τα νησιά μας σε Disneyland που τα βλέπουν οι ξένοι», είπε ο Αντώνης Σαμαράς.

«Λοιδορούν το Ζάππειο που αποκάλυψε το πρόβλημα και όχι αυτούς που το υποστήριξαν το πρόγραμμα»

Στην συνέχεια μίλησε και για τις θέσεις του όσο ήταν επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης αλλά και την άρνηση του να ψηφίσει το πρώτο Μνημόνιο. «29 Νοεμβρίου του 2009 εκλέχθηκα Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Και απ’ την πρώτη στιγμή κάλεσα τότε μες στη Βουλή τον κύριο Παπανδρέου να πάρει μέτρα. Του είχα πει: «Πάρτε μέτρα, εμείς θα βάλουμε πλάτη». Αυτά ήταν τ’ ακριβή λόγια μου. Ο Γιώργος, αντί αυτού, παρουσίασε την Ελλάδα ως Τιτανικό και έφερε το πρώτο Μνημόνιο. Το επιτελείο μου κι εγώ το αναλύσαμε αυτό το Μνημόνιο. Το βάλαμε κάτω κι αποδείχθηκε τελείως λάθος. Είχε οικονομικά, απτά, συγκεκριμένα οικονομικά λάθη. Πράγματα υπολογισμένα τελείως λάθος, όπως οι περίφημοι πολλαπλασιαστές», ανέφερε ο πρώην Πρωθυπουργός.

Και συνέχισε: «Όταν το είδαμε αυτό, το τεράστιο λάθος, κάναμε το «Ζάππειο». Τι ήταν το Ζάππειο; Μια λεπτομερέστατη ανάλυση του Μνημονίου και των λαθών του, όπου προβλέψαμε με στοιχεία ότι θα μπορούσε να φέρει μόνον απίστευτη ύφεση και φτώχεια – μιλάω για βαριά φτώχεια. Δικαιωθήκαμε. Πώς δικαιωθήκαμε; Το παραδέχτηκε πρώτα απ’ όλα δημοσίως η ίδια η Τρόικα και ο υπεύθυνος οικονομολόγος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ο περίφημος Μπλονσάρ, όπως και ο περίφημος, με την κακή έννοια περίφημος, κύριος Τόμσεν, ότι το Μνημόνιό τους ήταν λάθος. Το παραδέχθηκαν κι αυτοί».

«Άρα γιατί με κατηγορούν; Επειδή είπα όχι σε τόσους φόρους που θα είχαμε διαφορετικά; Όχι σε τέτοιες περικοπές που ήθελαν να κάνουν; Επειδή εγώ προέβλεψα ότι με αυτό το λάθος πρόγραμμα θα γονάτιζε τελείως χωρίς ποτέ να ξανασηκωθεί η ελληνική οικονομία; Επειδή δεν ψήφισα το λάθος; Επειδή δεν ήθελα να δεσμευτεί σε αυτό το λάθος η Πατρίδα, όπως δυστυχώς έγινε; Δηλαδή, κάποιοι ακόμα και σήμερα υπερασπίζονται αυτό που οι ίδιοι οι εμπνευστές του Μνημονίου παραδέχθηκαν ότι ήταν λάθος; Και κατηγορούν εμένα και τη Νέα Δημοκρατία που το είπαμε και που δώσαμε αγώνα να το αποφύγουμε αυτό το λάθος;», αναρωτήθηκε ο Αντώνης Σαμαράς.

«Προσέξτε, λοιδορούν το Ζάππειο που αποκάλυψε το πρόβλημα και όχι αυτούς που το υποστήριξαν το πρόγραμμα και το εφάρμοσαν το πρόγραμμα. Και όταν η χώρα κατέρρευσε απ’ αυτό το Μνημόνιο, εγώ και η Νέα Δημοκρατία τότε κινηθήκαμε εθνικά και όχι κομματικά», τόνισε ο Αντώνης Σαμαράς.

«Θα μπορούσα να είχα προκαλέσει άμεσες εκλογές το 2011»

«Και να σας πω στα ίσια: Θα μπορούσα να έχω προκαλέσει άμεσες εκλογές το 2011 και να βγω αυτοδύναμος με θηριώδη ποσοστά. Να υποσχεθώ ότι θα καταργήσω τα Μνημόνια για να κάνω μετά την κωλοτούμπα κι εγώ, όπως την έκανε ο κύριος Τσίπρας. Δεν το έκανα αυτό. Προσέξτε, η χώρα είχε καταρρεύσει. Ο χώρος είχε καταρρεύσει. Ο χώρος της οικονομίας. Ο λαός υπέφερε. Κόπηκε βίαια το εισόδημά του, η σύνταξή του. Και την ίδια ώρα, όπως το είχαμε πει στο Ζάππειο, η οικονομία βρισκόταν υπό διάλυση», είπε ο πρώην Πρωθυπουργός.

«Αλλά δυστυχώς η χώρα είχε δεσμευτεί διεθνώς στο Μνημόνιο. Εκείνες τις δραματικές ώρες, πρόταξα το εθνικό και απ’ το κομματικό και απ’ το προσωπικό μου συμφέρον. Κάναμε λοιπόν μια τεράστια εργασία αναθεώρησης της οικονομικής πολιτικής του Μνημονίου. Το παρουσιάσαμε δημοσίως και στους δανειστές. Αυτό ήταν το Ζάππειο 2. Το δέχτηκαν. Τους πείσαμε. Διόρθωσαν τα λάθη. Έγινε το κούρεμα χρέους. Και έτσι η κυβέρνηση 2012-2015 κατάφερε πολύ πιο γρήγορα να βγάλει τη χώρα στο ξέφωτο. Ενάμιση χρόνο νωρίτερα απ’ τις προβλέψεις των δανειστών μας», σημείωσε ο Αντώνης Σαμαράς.

«Η Μέρκελ έπαιξε άσχημο παιχνίδι»

Αποκάλυψε ότι η τότε καγκελάριος της Γερμανίας, Άνγκελα Μέρκελ τον πίεζε να βγει η Ελλάδα από το ευρώ για να παραδειγματιστούν και οι άλλες χώρες. «Εάν η Μέρκελ, την ώρα που, όπως σας είπα, είχαμε βγει στο ξέφωτο και μάλιστα με μία πιστοληπτική γραμμή στήριξης που είχαμε κερδίσει, εάν τότε η Μέρκελ μας στήριζε και δεν έβαζε τρικλοποδιές -μιλάω για πριν την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας- η Ελλάδα θα είχε αποφύγει όλη αυτή την περιπέτεια. Τότε η Μέρκελ έπαιξε άσχημο παιχνίδι. Τώρα ήταν η Μέρκελ ή ο Σόιμπλε, λίγο με ενδιαφέρει», σημείωσε ο Αντώνης Σαμαράς.

«Δεν ξεχνώ όμως ότι το 2012, στην αρχή, πάνω στην χειρότερη ώρα, μου πρότεινε η Μέρκελ, τετ α τετ στο γραφείο της στην Καγκελαρία, να βγούμε απ’ το Ευρώ ως Ελλάδα μέχρις ότου φτιαχτεί η οικονομία μας. Ήθελαν να θυσιαστεί για παραδειγματισμό στους υπόλοιπους η Ελλάδα. Και εγώ της είπα τότε -ήμασταν επαναλαμβάνω οι δυο μας στο γραφείο της- ότι εγώ αυτό δεν το δέχομαι και δεν κάνω καμία κουβέντα για τέτοια πρόταση. Μου είπε να μας πληρώσει ό,τι θα χρειαζόμασταν για πετρέλαιο, για ενέργεια, για φάρμακα και από κει και πέρα θα έπρεπε να βγούμε απ’ το Ευρώ. «Κουβέντα δεν δέχομαι γι’ αυτό» της λέω, «Εμείς θα το περάσουμε και θα το πετύχουμε». Και με αυτό το Μνημόνιο το διορθωμένο απ’ τα Ζάππεια, με τις πελώριες θυσίες που πέρασε ο ελληνικός λαός, τελικά τα καταφέραμε», είπε ο πρώην Πρωθυπουργός.

«Τσίπρας, Καμμένος, Χρυσή Αυγή ενωμένοι σαν μια γροθιά μας έριξαν»

«Θυμηθείτε το τέλος του ’14. Θυμηθείτε πώς έβγαινε τότε η οικονομία απ’ την κρίση για πρώτη φορά απ’ αυτό το θλιβερό κατάντημα στο οποίο είχε πέσει. Το 2015 όμως ανατράπηκε η κυβέρνησή μας. Τσίπρας, Καμμένος, Χρυσή Αυγή και οι τρεις τους ενωμένοι σαν μια γροθιά μας έριξαν. Και ο ιστορικός του μέλλοντος δεν θα αθωώσει ποτέ αυτή την πράξη τους. Γιατί χτύπησαν την Ελλάδα στην καρδιά της, όχι εμένα, την Ελλάδα. Κι έτσι ήρθε το παντελώς αχρείαστο Μνημόνιο 3 των Τσίπρα – Καμμένου, που μας ξαναπήγε πίσω στα σκοτάδια απ’ την αρχή», υπογράμμισε ο Αντώνης Σαμαράς.

«Εγώ στα 2,5 χρόνια που κυβέρνησα, δεν εφάρμοσα πρόγραμμά δικό μου. Δεν είχα αυτοδυναμία. Έτσι το έκρινε ο κόσμος και ασφαλώς το σέβομαι. Κυβέρνησα με τρία κόμματα αρχικά και ύστερα μόνο με το ΠΑΣΟΚ του Βαγγέλη του Βενιζέλου. Δεν ήταν η δική μου επιλογή, αυτό αποφάσισε ο λαός σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Οι πολίτες επέλεξαν, επέβαλαν με την ψήφο τους μία κυβέρνηση συνεργασίας. Αυτή ήταν η λαϊκή εντολή, όχι δική μου η απόφαση, και τίμησα το εκλογικό αποτέλεσμα. Και η χώρα κυβερνήθηκε με σταθερότητα στην πιο δύσκολη περίοδο της Μεταπολίτευσης. Παρέλαβα την Ελλάδα υπό πτώχευση, σε Μνημόνιο, παρέλαβα την Ελλάδα που περιγράψατε. Δεν έφερα εγώ τα Μνημόνια. Πολέμησα να μην έρθουν. Και όταν τελικά ήρθαν το 2010, έκανα την απαραίτητη αναθεώρηση ώστε να βγει η Ελλάδα μία ώρα αρχύτερα απ’ τα Μνημόνια. Γι’ αυτό πάλευα», διευκρίνισε.

«Και τεράστιες μεταρρυθμίσεις έκανα και φόρους μείωσα κόντρα στην Τρόικα, όπως τον ΦΠΑ στην εστίαση. Όλοι το θυμούνται αυτό. Στις μέρες μου το έριξα απ’ το 23% στο 13%. Και σήμερα είναι στο 24% παρακαλώ. Γι’ αυτό και είχα πει τότε: ‘Κάθε μέρα σκίζω και μία σελίδα του Μνημονίου’», τόνισε.

«Μιλάει για νέο πατριωτισμό ο κύριος Τσίπρας, τέλος πάντων»

«Και τότε με λοιδόρησαν. Ποιοι; Αυτοί που αντί να στηρίξουν την πατρίδα να βγει γρηγορότερα από τα Μνημόνια, όπως είχαμε ήδη ξεκινήσει, έφεραν τρίτο Μνημόνιο και υποθήκευσαν ακόμα και τη δημόσια περιουσία. Να σας θυμίσω ότι είμαστε ακόμα με υποθηκευμένη τη δημόσια περιουσία του τόπου μας; Περιουσία όλων μας; Την υποθήκευσαν για 99 παρακαλώ χρόνια. 99 χρόνια. Αυτό είναι το έργο Τσίπρα και της περίφημης διαπραγμάτευσής του: να τα δώσει όλα, ό,τι του ζήτησαν, όλα όσα εγώ δεν είχα δεχθεί. Και σήμερα βέβαια μας μιλάει για «νέο πατριωτισμό». Ποιος; Ο κύριος Τσίπρας. Τέλος πάντων», σημείωσε ο Αντώνης Σαμαράς.

«Εγώ το 2012 έδωσα εντολή στον Σταϊκούρα να γίνει μελέτη από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, λεπτομερής, για τις οφειλές της Γερμανίας στη χώρα μας από το ‘Β Παγκόσμιο Πόλεμο, για το κατοχικό δάνειο. Και έγινε η μελέτη. Βγήκε το πόρισμα. Πότε; Τον Δεκέμβριο του 2014. Και αυτό ενόχλησε πολύ τη Γερμανία, την ενόχλησε πολύ. Εμένα λοιπόν κατηγορούσαν, που έλεγα «όχι», ενώ εκείνοι τα έδωσαν όλα στη Μέρκελ; Η κυβέρνηση Τσίπρα – Καμμένου και όσοι τη στήριξαν ήταν εκείνοι που πραγματικά δημιούργησαν αυτό το απίστευτο τελικό πρόβλημα. Το πρόβλημα αυτό ακουγόταν και μέσα και έξω από τη χώρα», είπε.

«Αγνόησα τους γιατρούς και πήγα στις συναντήσεις με τους δανειστές – Έχασα τη δεξιά περιφερειακή μου όραση»

Αναφέρθηκε και στην απώλεια της όρασης του από το δεξί μάτι εκείνη την περίοδο. «Εργαζόμουν 24 ώρες το 24ωρο. Την ώρα των διαπραγματεύσεων με τους δανειστές μας και με την Ευρώπη εγώ ήμουν εγχειρισμένος στο μάτι. Αγνόησα τους γιατρούς μου. Πήγαινα σε αυτές τις συναντήσεις ο ίδιος. Έχασα τη δεξιά περιφερειακή μου όραση. Το έκρυψα τότε όσο μπορούσα. Δεν το λέω για να κάνω το γενναίο. Το λέω όμως γιατί δεν ανέχομαι πλέον αυτή τη δολοφονία χαρακτήρα. Δεν ανέχομαι άλλα ψέματα. Αυτό το βάρος που περιγράψατε ήταν το δικό μου βάρος καθημερινά», σημείωσε.

«Δεν παρέλαβα θρόνο, σταυρό παρέλαβα»

«Εγώ παρέλαβα μια Ελλάδα σε μνημόνιο, κάτι που πολέμησα με πάθος να μην γίνει. Και θα με ρωτήσετε: ήταν εφικτό; Μπορούσαμε μόνοι μας να πάρουμε αυστηρά μέτρα και να πετύχουμε; Ναι! Μπορούσαμε! Πρόσφατα το δήλωσε και δημοσίως το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και κορυφαίος υπουργός του Σημίτη, ο Νίκος ο Χριστοδουλάκης. Η κυβέρνησή μας έπεσε το 2015 ενώ έβγαινε η Ελλάδα από την κρίση των Μνημονίων. Μπορούσε άραγε να είχε μείνει η κυβέρνηση και να τα καταφέρναμε και ύστερα να γίνουν οι εκλογές στην ώρα τους με την Ελλάδα εκτός μνημονίων; Ναι θα μπορούσε! Ποιος το παραδέχτηκε; Ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σταθάκης», τόνισε ο Αντώνης Σαμαράς.

«Ξέρετε έρχεται κάποια στιγμή που η αλήθεια λάμπει. Εγώ δεν παρέλαβα κανένα θρόνο, σταυρό παρέλαβα, μια Πατρίδα που δεν είχε ούτε ένα Ευρώ. Ναι, είχα εγώ το βάρος ως Πρωθυπουργός. Ναι στεναχωριόμουν με τα παιδιά που όπως είπατε έφευγαν στο εξωτερικό. Ναι. Ήταν δύσκολο να αντιμετωπίζεις καθημερινά κόσμο που έχανε εισοδήματα. Αυτά όμως παρέλαβα. Και πάλεψα με όλες μου τις δυνάμεις να τελειώσει αυτός ο εφιάλτης μια ώρα αρχύτερα. Τα κατάφερα; Πάντως αυτό δείχνουν όλα τα στοιχεία, όλοι οι αριθμοί, όλοι οι οικονομικοί δείκτες», σημείωσε.

Και πρόσθεσε: «Η Ελλάδα είχε βγει από το τούνελ ήδη. Κάποιοι την έσπρωξαν και πάλι μέσα. Και πιστέψτε με, με ηρεμία, μετά από καιρό, όλους θα μας κρίνει αντικειμενικά η Ιστορία».

«Έχουν χάσει τελείως τη ψυχή τους και τη λογική τους ορισμένοι»

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο Αντώνης Σαμαράς σχολίασε: «Όταν, κύριε Μητσοτάκη, βάζεις πρόεδρο κάποιον που ο υπουργός ΣΟΥ, ο υπουργός σου της γεωργίας, τον διώχνει και εσύ αμέσως τον παίρνεις για σύμβουλό ΣΟΥ εδώ και πέντε χρόνια, μέχρι και σήμερα, θες να μας πεις ότι πάλι δεν γνώριζες τίποτα; Και έπρεπε αυτά τα νέα να τα μάθουμε απ’ την Ευρωπαία Εισαγγελέα; Από την κυρία Κοβέσι; Δεν είναι αυτό ένα σοβαρότατο θεσμικό ζήτημα, ολίσθημα; Ήρθε λοιπόν η Ευρωπαία Εισαγγελέας και μίλησε για διαφθορά που σκοτώνει την Ελλάδα, και δεν θέλω να επαναλαμβάνω το πώς μας παρομοίασε ως Ελλάδα. Και είδα έκπληκτος την κυβέρνηση να πανηγυρίζει. Επειδή λέει, είπε η Κοβέσι, πως διαφθορά υπάρχει και σ’ άλλα κράτη. Τι να πω; Έχουν χάσει τελείως την ψυχή τους, αλλά και τη λογική τους ορισμένοι. Είναι δηλαδή επιχείρημα σοβαρό να λένε: ‘είμαι διεφθαρμένος κι εγώ, αλλά είναι και όλοι οι υπόλοιποι’;»

Και συνέχισε: «Αφήστε και το καταπληκτικό: γίνεται σε έξι χρόνια να έχεις έξι διαφορετικούς προέδρους στον ΟΠΕΚΕΠΕ; Φαίνεται τι να πω, θα τους έκαναν σεμινάρια για το επιτελικό κράτος στο Μαξίμου, ο Πατέλης, ο Σκέρτσος. Δεν εξηγείται αλλιώς τέτοια φοβερή αποτελεσματικότητα».

«Έχουμε μία Τουρκία που ενώ επιβάλλει τετελεσμένα στο Αιγαίο εμείς την ξεπλένουμε διεθνώς με το σύμφωνο περί φιλίας»

Ο πρώην Πρωθυπουργός μίλησε και για όλα τα μεγάλα θέματα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Για την κριτική που ασκείται εναντίον της κυβέρνησης για τα εξωτερικά θέματα ο Αντώνης Σαμαράς σημείωσε: «Πώς να μη πυκνώνει αυτή η κριτική που λέτε, όταν φοβηθήκαμε ακόμα και να ποντίσουμε το καλώδιο στην Κάσο; Δηλαδή σε διακηρυγμένη δική μας ΑΟΖ. Και όταν η Τουρκία, προσέξτε, εξαγγέλλει το δικό της καλώδιο με την κατεχόμενη Κύπρο, το παράνομο κομμάτι, το ψευδοκράτος, και εμείς δεν λέμε ούτε μία λέξη. Και όταν μας εμπαίζει, μας κοροϊδεύει ακόμα και η Λιβύη, η οποία υπέγραψε με την Τουρκία και το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο απ’ το 2019, και εξακολουθούμε ατάραχοι να την ξεπλένουμε την Τουρκία διεθνώς, η οποία Τουρκία πήρε και τα Eurofighter, τα βρήκε με την Αγγλία, με την Ισπανία, αλλά και με τη Γερμανία του Μερτς, την ώρα που, κοιτάξτε, ο Μερτς ανήκει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα που είμαστε εμείς και με τον οποίον είχε συναντηθεί ο Πρωθυπουργός».

«Όταν ζήτησα εγώ την αποπομπή Γεραπετρίτη, το έκανα με μοναδικό μου κριτήριο την Πατρίδα μου. Είχε τότε δηλώσει ο κύριος Γεραπετρίτης «ας με πουν και μειοδότη». Απαγορεύεται όμως στην πολιτική τέτοια δημόσια τοποθέτηση από έναν Υπουργό Εξωτερικών. Απαγορεύεται! Τελεία. Και πρόσφατα μας δήλωσε ότι είναι και φιλέλληνας. Ε, ειλικρινά πια αυτό με ξεπερνά. Πώς λοιπόν να μη συμφωνούν μαζί μου σχεδόν όλοι σήμερα, όταν ο Έλληνας Υπουργός των Εξωτερικών επισκέπτεται τον Χαφτάρ, παίρνει χειραψίες μαζί του για μια φωτογραφία, και μετά, μια μέρα μετά, δημοσιεύεται στον ΟΗΕ η φιλοτουρκική άποψη της Λιβύης;», αναρωτήθηκε.

«Η πολιτική, αρέσει δεν αρέσει στην κυβέρνηση, είναι και διαχείριση συμβόλων. Συμβόλων που στην Ελλάδα τα σύμβολα μετράνε. Όταν ώρες μετά τη συνάντηση Γεραπετρίτη-Φιντάν, ο Ερντογάν δηλώνει ότι η κατεχόμενη Κύπρος θα είναι για πάντα ιδιοκτησία της Τουρκίας; Όταν την ώρα που τα Σκόπια έχουν γράψει στα παλιά τους τα παπούτσια ακόμα και την κατάπτυστη Συμφωνία των Πρεσπών, έρχεται ο Γεραπετρίτης και εύχεται: «τουλάχιστον αυτή η συμφωνία να τηρηθεί»; Και μάλιστα την ώρα που η Βουλγαρία με βέτο πέτυχε την κατάργηση της δήθεν μακεδονικής γλώσσας που σφετερίζονται οι Σκοπιανοί, ενώ εμείς κοιμόμαστε; Όταν η Αίγυπτος, φτάσαμε η Αίγυπτος να μας προκαλεί με τη Μονή Σινα; Και εκεί συμβαίνουν πολύ περίεργα πράγματα με το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Και μένω εδώ. Όταν η Αίγυπτος προχωρά μετά από 13 χρόνια σε κοινές στρατιωτικές ασκήσεις με την Τουρκία;» είπε ο Αντώνης Σαμαράς.

«Έδωσα ως Πρωθυπουργός προσωπικά αγώνα, μεγάλο αγώνα, και πέτυχα την τριμερή λεγόμενη, Ελλάδα-Κύπρος-Αίγυπτος, όπως και το Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ. Και δεν μπορεί να μου είναι κατανοητή αυτή η ελληνική σημερινή αφασία, για να μην πω τίποτα άλλο. Όταν, πάνω απ’ όλα, έχουμε μια Τουρκία που ενώ επιβάλλει τετελεσμένα στο Αιγαίο, ενώ κατέχει παράνομα τη μισή Κύπρο, εμείς την ξεπλένουμε διεθνώς με το σύμφωνο περί φιλίας; Ποιο είναι το επιχείρημα της Ελλάδας σε φίλους και σε συμμάχους κατά των τουρκικών προκλήσεων, την ώρα που εμείς οι ίδιοι λέμε ότι είμαστε φίλοι με την Τουρκία και υπογράφουμε σύμφωνα φιλίας; Αυτό δεν είναι παραλογισμός; Υπάρχει κοκορέτσι νηστίσιμο και δεν το ήξερα; Και με τον αστυφύλαξ και με το χωροφύλαξ; Δεν γίνεται», υπογράμμισε.

«Αλωνίζει το τουρκικό προξενείο στη Θράκη»

«Και θα σας πω μέσα στην Ελλάδα, εκεί που δυστυχώς κανείς δεν τολμάει να μιλήσει: για τη Θράκη μας. Αλωνίζει το τουρκικό προξενείο στη Θράκη μας, την ώρα που οι Τούρκοι αγοράζουν χιλιάδες σπίτια μέσω εταιρειών. Βουλγαρικές εταιρείες κάνουν οι Τούρκοι, τουρκοβουλγαρικές. Όταν ήμουν κάποτε Υπουργός των Εξωτερικών, απέλασα τον Γενικό Πρόξενο της Τουρκίας στη Θράκη, στην Κομοτηνή. Και δεν άνοιξε μύτη. Αλλά δείξαμε τουλάχιστον τότε ότι ξέρουμε τι κάνουν οι Τούρκοι και ότι εμείς μπορούμε ν’ αντιδράσουμε», είπε ο Αντώνης Σαμαράς.

«Πάρτε και το άλλο. Η Νέα Δημοκρατία στήριξε προ μηνών εμμέσως πλην σαφώς την εκλογή Τσίπρα ως Πρόεδρο της Υποεπιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Δυτικά Βαλκάνια. Δηλαδή και για τα Σκόπια. Δηλαδή, θα το πω όπως το αισθάνομαι: έβαλαν τον δολοφόνο πίσω στον τόπο του εγκλήματος. Λοιπόν, τι θέλουν; Να μη τα λέω όλα αυτά; Δεν ανήκουν αυτές οι απόψεις που λέω στους Νεοδημοκράτες;», αναρωτήθηκε ο πρώην Πρωθυπουργός.

«Εδώ ο Πρωθυπουργός σε κάποια τηλεόραση προ καιρού δήλωσε ότι η Ελλάδα δεν συζητά με την Τουρκία για την εθνική της κυριαρχία. Δηλαδή για τα έξι μίλια. Αυτό μας έλειπε. Θα συζητούσε ποτέ ένας Πρωθυπουργός για την εθνική κυριαρχία; Είναι αυτό επιχείρημα; Σοβαρολογεί; Τα κυριαρχικά μας όμως δικαιώματα, δηλαδή μετά τα 6 μίλια, τα 12 μίλια, υπονοεί ότι τα διαπραγματεύεται; Αλλά να είναι σίγουρος ο κύριος Μητσοτάκης ότι έτσι το ερμήνευσαν πάρα πολλοί εντός κι εκτός Ελλάδος. Με δύο λόγια: Αυτή είναι η νοοτροπία του κατευνασμού. Τελικά θα καταφέρεις το ακριβώς αντίθετο από εκείνο που επιζητάς. Διότι όλοι σε θεωρούν αδύνατο, και ενώ εσύ ονειρεύεσαι ήρεμα νερά, θα έχεις μονίμως φουρτούνες. Αυτό ακριβώς έχει γίνει. Δηλαδή: επίδειξη δύναμης για παράδειγμα στην Τουρκία στη Νέα Υόρκη πρόσφατα, με την ακύρωση της συνάντησης Ερντογάν – Μητσοτάκη», τόνισε.

«Την παράταξη μου δεν την εγκατέλειψα ποτέ άλλοι το έκαναν αυτό»

Αναφέρθηκε και στην πορεία του εντός και εκτός της ΝΔ. «Ακούστε, εγώ γεννήθηκα στη Νέα Δημοκρατία από την ΟΝΝΕΔ, από βουλευτής στα 26 μου, υπερήφανος για την παράταξη του Κωνσταντίνου Καραμανλή, υπερήφανος για την παράταξη του Ευάγγελου Αβέρωφ. Υπηρέτησα με σθένος αυτή την παράταξη, τη Νέα Δημοκρατία, και τον πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας, εννοώ δηλαδή τον αξιακό της κώδικα. Και όταν διαφώνησα με την πολιτική Μητσοτάκη για το Μακεδονικό, είναι γνωστό αυτό, παραιτήθηκα τότε από βουλευτής. Ήταν θέμα συνείδησης για μένα. Δηλαδή σε θέματα, σε ζητήματα αξιών, δεν συμβιβάστηκα ποτέ», είπε.

Και συνέχισε: «Έκανα την προσπάθειά μου με την Πολιτική Άνοιξη στο πλαίσιο όμως της παράταξης. Όταν αργότερα έμεινα εκτός Βουλής, δεν πήγα ποτέ σε κάποιο άλλο κόμμα, σε κάποια άλλη παράταξη. Άλλοι το έχουν κάνει αυτό. Εγώ έμεινα σπίτι μου για πολλά χρόνια, την παράταξή μου όμως δεν την εγκατέλειψα ποτέ. Και στο κάτω-κάτω εγώ πρότεινα τότε και τον Κωστή τον Στεφανόπουλο για Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και ήταν από τους πιο καλούς Προέδρους ο Κωστής ο Στεφανόπουλος. Και όταν εξελέγη Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ο Κώστας ο Καραμανλής στις εκλογές του 2000, αμέσως έκλεισα την Πολιτική Άνοιξη, κάλεσα τον κόσμο να ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία, να τη στηρίξει, και το έκανα ανιδιοτελώς. Και αυτά οι Νεοδημοκράτες τα ξέρουν και να σας πω ότι και τα αναγνώρισαν».

«Διαφώνησα, ναι, σε πολλά, δημοσίως όμως, όχι υπογείως. Οι διαφωνίες, η κριτική και οι ενστάσεις μόνον καλό μπορούν να κάνουν σε κυβερνήσεις, με την προϋπόθεση ότι και οι κυβερνώντες θέλουν ν’ ακούνε και δεν λειτουργούν έχοντας άλλα σχέδια στο μυαλό τους. Μιλούσα λοιπόν στα συνέδρια του κόμματος, μιλούσα στη Βουλή, μιλούσα σε συνεντεύξεις, εντόπιζα λάθη, προειδοποιούσα, όπως για παράδειγμα για το γάμο των ομοφύλων, όπως για παράδειγμα το τεράστιο τραύμα που είχε μαζευτεί με το μεταναστευτικό, όπως για παράδειγμα για το ενεργειακό, όπως για το νούμερο 1 πρόβλημα του τόπου και του έθνους μας που είναι το δημογραφικό, όπως και για όλα τα εθνικά μας ζητήματα. Είχα μήπως άδικο;» σημείωσε.

«Δώσαμε μάχες μαζί με εκατοντάδες χιλιάδες Νεοδημοκράτες και γι’ αυτό αγωνιστήκαμε όλοι μας, και στα εύκολα και στα δύσκολα, σαν συμμαχητές. Γνωριζόμαστε με τα μικρά μας ονόματα, πάρα πολλοί. Αυτό ήταν για μένα η Νέα Δημοκρατία: Το κόμμα των ιδεών, των αξιών, των ενάρετων, των πατριωτών, των νοικοκύρηδων, ένα κόμμα λαϊκό με πυξίδα του όμως, σταθερή πυξίδα, την Ελλάδα», υπογράμμισε.

«Ο Μητσοτάκης έχει μετατρέψει τη ΝΔ σε ένα υβρίδιο Σημιτικού ΠΑΣΟΚ με μπλε χρώμα»

Ο κ. Σαμαράς ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός για τον Κυριάκο Μητσοτάκη όταν ρωτήθηκε για τη διαγραφή του από την ΝΔ. «Είδα τον ίδιο τον Πρωθυπουργό πρόσφατα να φεύγει από τη Βουλή σε συζήτηση αρχηγών λέγοντας ότι δεν είχε χρόνο να τους ακούσει όλους και να τους απαντήσει. Σε άλλη συζήτηση απευθυνόμενος σε πρόεδρο κόμματος είπε ‘σταματήστε να γκαρίζετε’. Μιλάει συχνά για ‘πατριώτες της φακής’ και του καναπέ. Αυτά είναι όλα δείγματα αλαζονείας και θεσμικής απρέπειας».

«Ποιο γινάτι να έχει ο Σαμαράς έναντι του Κυριάκου Μητσοτάκη; Ποιος τον έκανε υπουργό; Ο Σαμαράς. Ποιος τον έκανε κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο στο εξάμηνο Τσίπρα – Βαρουφάκη; Ο Σαμαράς. Ποιος τον στήριξε σταθερά για πρόεδρο της ΝΔ; Ο Σαμαράς. Ποιος έτρεχε σε όλη τη χώρα, όπως σωστά είπατε, όλη αυτή την περίοδο; Ο Σαμαράς, όχι για τον ίδιο για την Παράταξη. Λέτε μήπως έχω εγώ κάποιο γινάτι επειδή δεν με πρότεινε για Πρόεδρο της Δημοκρατίας;», είπε ο πρώην Πρωθυπουργός.

«Το πρόβλημα, λοιπόν, μη κάνετε λάθος δεν είναι ότι ο Σαμαράς δεν χωνεύει τον έναν ή τον άλλον ή τον Μητσοτάκη. Το πρόβλημα είναι ότι ο Μητσοτάκης δεν χωνεύει τη Δεξιά, τη Κεντροδεξιά, ούτε και την ιστορία ούτε και τη βάση της ΝΔ γι’ αυτό και την έχει μετατρέψει σε ένα υβρίδιο Σημιτικού ΠΑΣΟΚ με μπλε χρώμα. Η διαφορά επομένως του Σαμαρά με τον Μητσοτάκη δεν είναι προσωπική. Είναι πολιτική και αξιακή. Ο Σαμαράς με δύο κουβέντες δεν έχει κανένα γινάτι. Άλλοι φαίνεται ότι πάσχουν από εφιάλτες», τόνισε ο Αντώνης Σαμαράς.

«Δεν έφυγα εγώ για να επιστρέψω. Με διέγραψε ο κ. Μητσοτάκης. Προσέξτε διέγραψε άρον – άρον έναν Πρωθυπουργό πριν καν κυκλοφορήσει η εφημερίδα στην οποία είχα δώσει αυτή τη συνέντευξη. Βιαζότανε αλλά για την κυρία ‘ferrari’, τον κύριο ‘φραπέ’, τον κύριο ‘χασάπη’ εκεί τους πήρε βδομάδες για να αποφασίσουν την δικιά τους τη διαγραφή», υπογράμμισε ο πρώην Πρωθυπουργός.

Για το γεγονός ότι η Ντόρα Μπακογιάνη δήλωσε «συντετριμμένη» για την απουσία του Αντώνη Σαμαρά από την παρουσίαση βιβλίου του κυρίου Στυλιανίδη και την αναφορά της ότι θα ακολουθήσει τον δρόμο του κυρίου Τσίπρα και θα κάνει κόμμα ο πρώην Πρωθυπουργός σχολίασε: «Εντάξει, αυτό πρώτα απ’ όλα δεν με εξέπληξε. Η Ντόρα είναι διαρκώς συντετριμμένη από τότε που έχασε την εσωκομματική μάχη το 2009. Όσο για το ποιος ακολουθεί τον Τσίπρα, εγώ βλέπω ότι η κυρία Μπακογιάννη με τον κύριο Τσίπρα κάνουν παρέα, φωτογραφίζονται, χαμογελαστοί. Βλέπω ότι οι θέσεις τους στην εξωτερική πολιτική, και ειδικά στα ελληνοτουρκικά και στο σκοπιανό, σχεδόν ταυτίζονται».

«Μήπως θυμάται η κυρία Μπακογιάννη ποιος απάλλαξε τον κύριο Τσίπρα από την προανακριτική για τη Novartis; Τον ηθικό, δηλαδή, αυτουργό της σκευωρίας, για να μη ξεχνιόμαστε; Μήπως θυμάται ποιος απάλλαξε τον κύριο Τσίπρα απ’ το σκάνδαλο των τραπεζικών ανακεφαλαιοποιήσεων; Μιλάω για την περίοδο του πρώτου εξαμήνου του 2015, που το τραπεζικό χαρτοφυλάκιο του δημοσίου έχασε πάνω από 20 δισεκατομμύρια. Δεν θα το θυμάται. Όπως φαίνεται ότι δεν θυμάται και ένα κόμμα που ίδρυσε η ίδια, χωρίς όμως να παραιτηθεί από βουλευτής. Ένα κόμμα που κατέβηκε εναντίον της Νέας Δημοκρατίας και το οποίο δεν μπήκε καν στη Βουλή στις πρώτες εκλογές του 2012. Δεν θα τα θυμάται αυτά. Η παράταξη λοιπόν δεν έχει ανάγκη από φωνές αλαζονικές, αλλά από σοβαρότητα, από συνέπεια και από σεβασμό στην ιστορία της», τόνισε.