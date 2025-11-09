Κηφισιά – Ολυμπιακός 1-3: Πάτησαν κορυφή οι ερυθρόλευκοι και… περιμένουν

Ο Ολυμπιακός έπιασε υψηλή απόδοση στο γήπεδο της Νεάπολης, εξασφάλισε σημαντική νίκη με 3-1 επί της Κηφισιάς και περιμένει το αποτέλεσμα του ντέρμπι Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ, για να μάθει αν το πέρας της 10ης αγωνιστικής της Super League θα τον βρει μόνο στην κορυφή της βαθμολογίας.

Απέναντι στην επικίνδυνη Κηφισιά, ο Ολυμπιακός εμφανίστηκε απόλυτα σοβαρός και έφυγε με πολύτιμο τρίποντο από το γήπεδο της Νεάπολης (1-3), περνώντας, τουλάχιστον προσωρινά, στην πρώτη θέση της βαθμολογίας της Super League.

Οι γηπεδούχοι ήταν εκείνη που έχασαν την πρώτη αξιόλογη ευκαιρία στο παιχνίδι, με τον Λαρουσί να αστοχεί για λίγο σουτάροντας μέσα από την περιοχή μετά από γέμισμα του Πόμπο. Στη συνέχεια, ο Ολυμπιακός ανέβασε στροφές πήρε τον έλεγχο του αγώνα. Η εκτέλεση φάουλ του Τσικίνιο στο 16΄ πέρασε άουτ, ενώ στο 19΄ οι “ερυθρόλευκοι” βρήκαν γκολ με ωραίο πλασέ του Μουζακίτη, το οποίο όμως ακυρώθηκε, καθώς η μπάλα είχε βγει άουτ στην προσπάθεια του Ποντένσε να τη γυρίσει μέσα στην περιοχή. Η πίεση του Ολυμπιακού συνεχίστηκε και στο 25΄ η κεφαλιά του Ελ Κααμπί ύστερα από την εξαιρετική σέντρα του Νασιμέντο σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι. Στο 32ο λεπτό, ο Σεμπάστιαν Λέτο αντίκρισε κίτρινη κάρτα, γεγονός που σημαίνει πως δεν θα μπορεί να κάτσει στον πάγκο της Κηφισιάς στο παιχνίδι της επόμενης αγωνιστικής με τον ΠΑΟΚ.

Τελικά, ο Ολυμπιακός κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο 37ο λεπτό, με εκπληκτικό, πολύ δυνατό τελείωμα του Νασιμέντο από πλαϊνή θέση μέσα από την περιοχή, έπειτα από πολύ ωραία ανάπτυξη των “ερυθρολεύκων”. Στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου σημειώθηκαν ορισμένες σημαντικές στιγμές, αρχικά με άστοχο πλασέ του Ζέλσον και αργότερα με νέο ακυρωθέν γκολ του Ολυμπιακού, αφού ο Ρέτσος έκανε επιθετικό φάουλ στον Σόουζα πριν στείλει την μπάλα στα δίχτυα με το κεφάλι.

Με το “καλημέρα” στην επανάληψη, οι γηπεδούχοι έφεραν το ματς στα ίσα με γκολ του Παντελίδη. Η εξέλιξη αυτή δεν άλλαξε ιδιαίτερα την εικόνα του αγώνα, με τους φιλοξενούμενους να ανακτούν γρήγορα το προβάδισμά τους, με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Αγιούμπ Ελ Κααμπί στο 57΄. Ο Ολυμπιακός είχε νέο δοκάρι στο 60΄ με τον Ροντινέι, ενώ στο 62΄ η Κηφισιά έμεινε με 10 παίκτες, αφού ο Μαϊντάνα έπεσε πάνω στον Ζέλσον και δέχθηκε δεύτερη κίτρινη κάρτα. Οι “ερυθρόλευκοι” έχασαν κάποιες ακόμη ευκαιρίες, με τον Ραμίρες να αποκρούει το σουτ του Τσικίνιο στο 63΄ και εκείνο του Πορτογάλου εξτρέμ ένα λεπτό αργότερα. Στο 70΄, υποδείχθηκε κι άλλο πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού, το οποίο έγινε από τον Αμανί στον Ζέλσον και καταλογίστηκε ύστερα από εξέταση στο VAR. Ο Ελ Κααμπί ευστόχησε και πάλι (1-3) και έκρινε ουσιαστικά το αποτέλεσμα της αναμέτρησης.

Στο 80΄, ο Ολυμπιακός είδε ένα ακόμη γκολ του να ακυρώνεται, αφού ο Στρεφέτσα πλάσαρε εύστοχα από θέση οφσάιντ. Στο 89ο λεπτό, ο Ραμίρες πραγματοποίησε εντυπωσιακή επέμβαση στο σουτ του Καμπελά, ενώ στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων οι “ερυθρόλευκοι” είχαν και τρίτο δοκάρι με τον Στρεφέτσα.

Κηφισιά: Ραμίρες, Λαρουσί (46′ Μαϊντάνα), Ούγκο Σόουζα, Ποκόρνι, Σιμόν (78′ Ντίας), Έμπο, Βιγιαφάνιες (46′ Αμανί), Πόμπο (78′ Χουχούμης), Παντελίδης, Ζέρσον Σόουζα (46′ Τζίμας) και Τεττέη.

Ολυμπιακό: Τζολάκης, Ορτέγα, Πιρόλα, Ρέτσος, Ροντινέι, Μουζακίτης (84′ Σιπιόνι), Ντιόγκο Νασιμέντο, Τσικίνιο (84′ Γιαζίτζι), Ποντένσε (75′ Στρεφέτσα), Ζέλσον (84′ Καμπελά) και Ελ Καμπί (75′ Γιάρεμτσουκ).

Πηγή: ertsports.gr