Πλεύρης: Κυκλώματα μεταναστών έστελναν μαζικό μήνυμα «αποφύγετε την Ιταλία, κατευθυνθείτε στην Ελλάδα»

Οργανωμένα κυκλώματα διακινητών έστειλαν γραπτά μηνύματα σε μετανάστες, καθοδηγώντας τους να επιλέξουν τη διαδρομή προς την Ελλάδα αντί για την Ιταλία, όπως αποκάλυψε στη Βουλή ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα μηνύματα αυτά είχαν στόχο να ενισχύσουν τις μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη και τη Γαύδο, παρακάμπτοντας την Ιταλία λόγω της αυστηροποίησης του πλαισίου εισόδου στη γειτονική χώρα.

Ο υπουργός ανέφερε πως το φαινόμενο αυτό εντοπίστηκε στις αρχές Ιουλίου, όταν η Κρήτη δεχόταν αυξημένες μεταναστευτικές αφίξεις.

«Μην πάτε προς τα εκεί (Ιταλία), κινηθείτε προς την Ελλάδα και την Κρήτη – Γαύδο. Είναι το πιο ασφαλές ταξίδι και έχει ελαστικοποιημένο πλαίσιο. Όταν λοιπόν έχεις και τις πληροφορίες, ότι ξαφνικά τα κυκλώματα αρχίζουν να σου κάνουνε μία επιθετική κίνηση, δεν θα αντιδράσεις; Θα αντιδράσεις, και θα αντιδράσεις και με την διπλωματία, θα αντιδράσεις και με την καλύτερη προστασία, θα αντιδράσεις και με την αποτροπή, θα αντιδράσεις και με τη νομοθεσία την συγκεκριμένη», είπε.

Παρότι ο Θάνος Πλεύρης δεν αποκάλυψε περισσότερες λεπτομέρειες για τους αποστολείς των μηνυμάτων, επιβεβαίωσε σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες ότι επρόκειτο για μαζική αποστολή σε κινητά μεταναστών.

Το σχετικό νομοσχέδιο αναμένεται να τεθεί σε ψηφοφορία την ερχόμενη Τρίτη, ενώ –όπως έκανε γνωστό ο υπουργός– μέχρι το τέλος του έτους θα ακολουθήσει νέο νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση.