Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Τελικά είναι «ύποπτος» ο «φραπές» ή οφείλει να καταθέσει στην Εξεταστική;  

  • Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφέρθηκαν στην κατάθεση του Γιώργου Ξυλούρη στην εξεταστική επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατηγορώντας την κυβερνητική πλειοψηφία ότι «με τις “πλάτες” της… εξευτελίζει και απαξιώνει την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής».
  • Ο ΣΥΡΙΖΑ διερωτάται αν ο κ. Ξυλούρης «είναι ύποπτος και άρα έχει το δικαίωμα στη σιωπή ή παρανομεί και άρα πρέπει να “σταλούν τα πρακτικά θα άμεσα στον Εισαγγελέα για τα περαιτέρω”», επισημαίνοντας τις αντιφάσεις της ΝΔ.
  • Ο κ. Ξυλούρης επικαλέστηκε το «δικαίωμα στη σιωπή» επιλεκτικά, ενώ αναγκάστηκε να παραδεχθεί ότι ο κ. Αυγενάκης του έδωσε κατεύθυνση για μήνυση. Επίσης, θεώρησε φυσιολογικό τον αριθμό των ζώων (πάνω από 70.000) στο χωριό του, τις Στέρνες, το οποίο δεν ξεπερνάει τους 500 κατοίκους.
Στην κατάθεση του Γιώργου Ξυλούρη στην εξεταστική επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρονται πηγές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Με τις “πλάτες” της κυβερνητικής πλειοψηφίας, ο Γιώργος Ξυλούρης εξευτελίζει και απαξιώνει την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής», σημειώνουν και κατηγορούν τον εισηγητή της ΝΔ, Μ. Λαζαρίδη, ότι «δίνει σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης οδηγίες στον μάρτυρα, ενώ από την αρχή φρόντισε να διευκρινίσει ότι ο κ. Ξυλούρης μπορεί να επικαλεστεί το δικαίωμα της σιωπής, καθώς στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας περιγράφεται ως “εγκέφαλος” της εγκληματικής οργάνωσης με φόντο τη διασπάθιση κοινοτικών πόρων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Οι κοινοβουλευτικές πηγές του ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνουν ότι «σε ένα ακόμα επικοινωνιακό προπέτασμα καπνού για να καλύψει την άθλια μεθόδευσή της, η ΝΔ «διαρρέει» ότι “στέλνει τον Ξυλούρη στον εισαγγελέα”».

«Τελικά, οφείλει η κυβερνητική πλειοψηφία να απαντήσει: ο κ. Ξυλούρης είναι ύποπτος και άρα έχει το δικαίωμα στη σιωπή ή παρανομεί και άρα πρέπει να “σταλούν τα πρακτικά θα άμεσα στον Εισαγγελέα για τα περαιτέρω”, όπως λένε οι πηγές της ΝΔ. Φάσκουν και αντιφάσκουν για να συγκαλύψουν το “γαλάζιο” σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ», τονίζουν οι κοινοβουλευτικές πηγές του ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζουν:

«Ο κ. Ξυλούρης επικαλείται το “δικαίωμα στη σιωπή”, όπως έχει συνεννοηθεί με το Μέγαρο Μαξίμου, αλλά το αποποιείται όποτε ο ίδιος το επιλέγει. Εμπαίζει τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής και απαξιώνει την ανάγκη του αγροτικού κόσμου για απαντήσεις σχετικά με τη λεηλασία των κοινοτικών πόρων από τους “Φραπέδες” και τους “Χασάπηδες” της ΝΔ.

Σε ερώτηση του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βασίλη Κόκκαλη, σχετικά με τη μήνυση κατά της Τυχεροπούλου, ο κ. Ξυλούρης αναγκάστηκε να παραδεχθεί ότι του έδωσε κατεύθυνση ο Αυγενάκης λέγοντάς του “να του πάει τα χαρτιά να τα δουν οι νομικοί του υπουργείου, να μεριμνήσουν”.

Παράλληλα, ο κ. Ξυλούρης ισχυρίστηκε ότι κάποιος άλλος μιλούσε από το τηλέφωνό του με τον κ. Ζερβό με τον οποίο, όπως υποστήριξε, “δεν έχουν καθόλου σχέσεις”.

Ενώ θεώρησε φυσιολογικό τον αριθμό των ζώων (πάνω από 70.000) στο χωριό του, τις Στέρνες, το οποίο δεν ξεπερνάει τους 500 κατοίκους.

Σε ερώτηση του Β. Κόκκαλη σχετικά με το ζωικό κεφάλαιο που διαθέτει,  ο κ.  Ξυλούρης υποστήριξε ότι διαθέτει 1.800 ζώα και ότι από το 2004 δηλώνει πάνω – κάτω τον ίδιο αριθμό των ζώων.

Σύμφωνα ωστόσο με καταγγελία, έχει “αυξήσει” τα κεφάλια των ζώων της ευρύτερης οικογένειάς του από 4.885 το 2014 σε 54.681 έως το 2023.

«Όσο και να “σιωπά” ο κ. Ξυλούρης, η εικόνα μιλάει από μόνη της: η σημερινή του εικόνα στην Εξεταστική Επιτροπή είναι η πραγματική εικόνα του κ. Μητσοτάκη και της κυβέρνησης των σκανδάλων και του πλιάτσικου. Της κυβέρνησης που έχει βγάλει σήμερα τους παραγωγούς μας στα μπλόκα της αγανάκτησης και της οργής, αλλά και του αγώνα για αξιοπρέπεια και επιβίωση», καταλήγουν οι κοινοβουλευτικές πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.

