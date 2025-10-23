Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: «Διαχρονικά “γαλάζιο” το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – Οι υπουργοί αλλάζουν, το “σύστημα” παραμένει»

«Την ώρα που ο αγροτικός κόσμος αγωνιά για το μέλλον του, αποκαλύπτεται καθημερινά, σε απευθείας μετάδοση, το “πανίσχυρο σύστημα” και το κλίμα τρόμου που αυτό έχει επιβάλει εντός του ΟΠΕΚΕΠΕ κατά την περίοδο της διακυβέρνησης Μητσοτάκη» αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, μετά την κατάθεση της Παρασκευής Τυχεροπούλου στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής.

Οι ίδιες πηγές του ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνουν ότι «όπως προκύπτει από τις απαντήσεις της Παρασκευής Τυχεροπούλου, πρώην προϊστάμενης της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ, στις ερωτήσεις του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βασίλη Κόκκαλη, επί υπουργίας Γεωργαντά διαμορφώθηκε το θεσμικό πλαίσιο (μέσω Υπουργικής Απόφασης) ώστε όσοι είχαν δηλώσει βοσκοτόπια με πλαστά δικαιολογητικά να “ξεπλυθούν” δηλώνοντας απλά 100 ζώα και μόλις 2.000 ευρώ τζίρο! Αυτή ήταν μόνο ένα από τα “εργαλεία” που οι κυβερνήσεις της ΝΔ, στρεβλώνοντας διαρκώς την Τεχνική Λύση, παρείχαν στο εγκληματικό “κύκλωμα” που λυμαίνεται αδιάλειπτα, από το 2019 μέχρι και σήμερα, τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Σύμφωνα με την κυρία Τυχεροπούλου, το “κύκλωμα” είχε άμεση ενημέρωση από τις “γαλάζιες” διοικήσεις για τα όσα συνέβαιναν στον Οργανισμό. “Απειλήθηκε η ζωή του υπαλλήλου, κ. Καλλιούρη, ο οποίος έκανε την καταγγελία για την Κρήτη; Τον οργανισμό τον σκεπάζει ο φόβος. […] Ο κ. Καλλιούρης έκανε την καταγγελία στη διοίκηση και ενημερώθηκε το κύκλωμα αμέσως”».

Όπως αναφέρουν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ «η κυρία Τυχεροπούλου υποστήριξε αυτό που ξέρει πλέον όλη η Ελλάδα: οι πρώην υπουργοί της ΝΔ γνώριζαν ακριβώς την κατάσταση. Όπως σημείωσε η ίδια: “[…] και ο Αυγενάκης τα ήξερε. Μια φορά τον είχα δει όταν ανέλαβε. Και μου είπε πως ούτε με ξέρει κι ούτε θέλει να με μάθει. Ο Τσιάρας μου είχε πει: ‘Εάν υπογράψω την απόσπασή σας, είναι σαν να δικαιώνεστε’. Τον κ. Βορίδη δεν τον είχα ενημερώσει, δεν είχαμε συνεργαστεί”. Η μάρτυρας αποκάλυψε επίσης ότι ο κ. Τσιάρας αρνήθηκε να υπογράψει την απόσπασή της στην Εισαγγελία, ενώ την παρότρυνε να… “φύγει στο εξωτερικό” Πρακτικές, δηλαδή, που παραπέμπουν σε εγκληματικές οργανώσεις. Σε άλλο σημείο της κατάθεσης της, ανέφερε ότι “οι επισκέψεις του Ξυλούρη πύκνωσαν με την ανάληψη των καθηκόντων του Αυγενάκη”. Τότε που έγινε ξεκάθαρο “πόσο σημαντικός παράγοντας είναι μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ”, ο Ξυλούρης, δηλαδή ο γνωστός με το ψευδώνυμο “Φραπές”, μεγαλοστέλεχος της Νέας Δημοκρατίας στην Κρήτη, κομματάρχης του Λευτέρη Αυγενάκη, στην κατοχή του οποίου η Αρχή για το μαύρο χρήμα εντόπισε αναιτιολόγητα 2,5 εκατ. ευρώ και μία Jaguar, καθώς και επτά ακόμη ΙΧ».

Οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ θυμίζουν ότι, «μέχρι στιγμής, ο “Φραπές”, όπως και ο “Χασάπης”, αλλά και η “κυρία με τη Ferrari”, δεν έχουν κληθεί να καταθέσουν στην Εξεταστική Επιτροπή, με αποκλειστική ευθύνη τής κυβερνητικής πλειοψηφίας. “Είχε φτάσει στο σημείο ο Ξυλούρης να βρει το σταθερό τηλέφωνο του σπιτιού μου. Μίλησε με τα παιδιά μου”, η σοκαριστική καταγγελία της κυρίας Τυχεροπούλου, ενδεικτική του κλίματος τρόμου που έχει επικρατήσει επί κυβερνήσεων της ΝΔ στον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Κατά τις ίδιες πηγές «η Παρασκευή Τυχεροπούλου υποστήριξε ότι τον Ιούνιο του ’23 δέχθηκε “αφόρητη πίεση” για τα δεσμευμένα ΑΦΜ. “Τότε ήταν που ο Ξυλούρης άρχισε να επισκέπτεται τον Οργανισμό”, όπως είπε και έκανε λόγο για αφόρητη πίεση εκ μέρους του Κυριάκου Μπαμπασίδη, ώστε να πληρωθούν δεσμευμένα ΑΦΜ της οικογένειας Ξυλούρη, παρόλο που δεν είχαν προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Ο 100% «”γαλάζιος” Κυριάκος Μπαμπασίδης, θυμίζουμε, ήταν υποψήφιος ευρωβουλευτής της ΝΔ το 1999, υποψήφιος βουλευτής της ΝΔ στο Νομό Ροδόπης το 2007, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της ΝΔ (2001-2004 και 2007-2010), συντονιστής του Τομέα Στρατηγικής του Πολιτικού Σχεδιασμού της ΝΔ (2010-2012) και τον Ιανουάριο του 2024, με απόφαση Αυγενάκη, ορίστηκε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ωστόσο, η κυρία Τυχεροπούλου δεν απάντησε τι απέγινε το ενημερωτικό έγγραφο που είχε η ίδια στείλει στη διοίκηση του οργανισμού, σύμφωνα με το οποίο η Αικατερίνη Ξυλούρη δήλωνε δύο ελαιώνες στη Χίο, σε σημείο που δεν υπήρχαν ελιές και ο Βασίλειος Ξυλούρης δύο κτήματα στην Πάρο 211 στρεμμάτων, σε περιοχή δασικής έκτασης! Από την κατάθεσή της, αναδεικνύεται ότι το “κύκλωμα” έχει εγκέφαλο και αυτός δεν είναι άλλος από την πολιτική ηγεσία, σε όλη τη διάρκεια της κυβέρνησης Μητσοτάκη» καταλήγουν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ