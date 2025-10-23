Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκαν κρούσματα ψώρας σε Γυμνάσιο – Έγινε απολύμανση σε όλους τους χώρους

Κρούσματα ψώρας εντοπίστηκαν σε Γυμνάσιο της Θεσσαλονίκης και ήδη έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπισή της.

Στις αρχές της εβδομάδας παρατηρήθηκε το πρώτο κρούσμα σε Γυμνάσιο στην περιοχή της Τούμπας, ωστόσο στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι και άλλα τρία παιδιά τουλάχιστον έχουν τα συμπτώματα, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Ήδη, πάντως, από το πρώτο κρούσμα άμεση ήταν η κινητοποίηση της Διεύθυνσης του σχολείου που ενημέρωσε τις αρμόδιες υπηρεσίες – τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τον ΕΟΔΥ, τον δήμο Θεσσαλονίκης και τη Σχολική Επιτροπή.

Σημειώνεται πως δεν κρίθηκε απαραίτητο να κλείσει το σχολείο, έπειτα και από την επαφή του δήμου Θεσσαλονίκης που έχει τη σχετική αρμοδιότητα με τον ΕΟΔΥ. Ωστόσο, έπειτα από απόφαση της Σχολικής Επιτροπής πραγματοποιήθηκε απολύμανση σε όλους τους χώρους.

Οι μαθητές πηγαίνουν κανονικά σχολείο, ενώ αυτοί που έχουν τα συμπτώματα ακολουθούν θεραπευτική αγωγή, και έχουν δοθεί συμβουλές στους γονείς πώς πρέπει να πράξουν σε περίπτωση που το παιδί τους παρουσιάσει συμπτώματα.

