Νίκος Ανδρουλάκης: «Το 2026 να πετύχουμε μια κοινωνία με λιγότερες ανισότητες» – Οι ευχές του για τα Θεοφάνια

Σύνοψη από το

  • Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, τόνισε ότι «το 2026 να υπάρξουν πολλές θετικές αλλαγές για να πετύχουμε μια κοινωνία με λιγότερες ανισότητες, με περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη και μεγαλύτερη προοπτική για όλους τους Έλληνες».
  • Από το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, ο κ. Ανδρουλάκης ευχήθηκε «σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες απανταχού της γης, χρόνια πολλά για τη μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας, τα Θεοφάνια».
  • Οι δηλώσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ έγιναν μετά την κατάδυση του Τιμίου Σταυρού στον Κεράτιο Κόλπο, ανήμερα της μεγάλης εορτής των Θεοφανίων.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Νίκος Ανδρουλάκης

«Το 2026 να υπάρξουν πολλές θετικές αλλαγές για να πετύχουμε μια κοινωνία με λιγότερες ανισότητες, με περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη και μεγαλύτερη προοπτική για όλους τους Έλληνες», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, σε δήλωσή του μετά την κατάδυση του Τιμίου Σταυρού στον Κεράτιο Κόλπο.

Ειδικότερα, ο κ. Ανδρουλάκης δήλωσε: «Εδώ, από το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, εύχομαι σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες απανταχού της γης, χρόνια πολλά για τη μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας, τα Θεοφάνια. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στον λόγο του ανέφερε ότι στην πίστη μας ο αδύναμος είναι ισχυρός.

Εύχομαι το 2026 να υπάρξουν πολλές θετικές αλλαγές για να πετύχουμε μια κοινωνία με λιγότερες ανισότητες, με περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη και μεγαλύτερη προοπτική για όλους τους Έλληνες. Και πάλι χρόνια πολλά».


Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Απώλεια βάρους: Γιατί κάποιοι δυσκολεύονται περισσότερο να χάσουν κιλά

Γρίπη: Ασφυκτική πίεση στα νοσοκομεία- Ανεμβολίαστοι οι περισσότεροι νοσηλευόμενοι

«Κατεβάζουν ρολά» από αύριο οι λαϊκές αγορές – Τα αιτήματα

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Οι δύο ημερομηνίες – κλειδιά για την πληρωμή τους

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
14:03 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Επίθεση στα γραφεία της ΝΔ στην Πεύκη – «Τα στελέχη μας δεν εκφοβίζονται από τέτοιου είδους ενέργειες θρασύδειλων τραμπούκων»

«Η Νέα Δημοκρατία καταδικάζει τη χθεσινοβραδινή επίθεση που προκάλεσε υλικές ζημιές στα γραφεί...
13:40 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Τα Θεοφάνια αναζωπυρώνουν την ελπίδα για το 2026» – Ευχές από την πρέσβειρα των ΗΠΑ

«Εύχομαι τα καλύτερα στους φίλους, συνεργάτες και συναδέλφους μου στην Ελλάδα που γιορτάζουν τ...
13:04 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Κουτσούμπας για Θεοφάνια: Το φως βρίσκεται στην πάλη των λαών ενάντια σε πολέμους και εκμετάλλευση

Ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σε μήνυμά του για ...
12:57 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Γεωργιάδης κατά Βαρουφάκη: «Είναι νάρκισσος, δεν έχει πλάκα αυτό που έκανε» – Σφοδρή αντίδραση για τις δηλώσεις περί ecstasy

Έντονη αντίδραση από τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, για τις δηλώσεις του Γιάνη Βαρουφάκη...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι