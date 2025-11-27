Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο: Επιστρέφουμε στους πολίτες το μέρισμα της ανάπτυξης ως ανάχωμα στο αυξημένο κόστος ζωής

«Επιστρέφουμε στους πολίτες το μέρισμα της ανάπτυξης ως ανάχωμα στο αυξημένο κόστος ζωής», τόνισε κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Tρεις είναι οι λέξεις – κλειδιά: η υπευθυνότητα, η εμπιστοσύνη και η παραγωγικότητα», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Γιατί η κοινή πρόοδος πρέπει να στηρίζεται εξίσου στην ενίσχυση των εργαζομένων, αλλά και στην ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων. Και η εξέλιξη αυτή μάλιστα συμπίπτει και με τον προϋπολογισμό του 2026. Ο οποίος αναδεικνύει τον κοινωνικό χαρακτήρα της πολιτικής μας. Γιατί και αυτός έχει στο επίκεντρό του τη βελτίωση των πραγματικών εισοδημάτων. Είναι ρεαλιστικός στις προβλέψεις του, είναι σίγουρα αναπτυξιακός στον προσανατολισμό του και χωρίς να είναι ένας απλός κατάλογος εσόδων και εξόδων, είναι μια πυξίδα που οδηγεί σε μια κοινή κατεύθυνση όλες τις πολιτικές μας προτεραιότητες», τόνισε.

Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης: «Για έκτη χρονιά φέτος, η χώρα μας θα έχει σχεδόν διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Η ανεργία εξακολουθεί να βαίνει μειούμενη στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δεκαετιών. Οι επενδύσεις προβλέπονται διπλάσιες εκείνων του 2019. Ο πληθωρισμός δείχνει να τιθασεύεται, ενώ ήδη εφαρμόζονται μέτρα τα οποία αυξάνουν την αγοραστική δύναμη και τα οποία θα κλιμακωθούν τους επόμενους μήνες. Είναι μέτρα συνολικά αυτά τα οποία θα εφαρμοστούν τον Νοέμβριο, τον Δεκέμβριο και καθ’ όλη τη διάρκεια του 2026, ύψους σχεδόν τριών δισεκατομμυρίων ευρώ».

Και εξήγησε: «Θα απλωθούν στην κοινωνία. Πρωτίστως ως πρόσθετες φοροελαφρύνσεις, αλλά και ως άμεσες βελτιώσεις μισθών και συντάξεων. Είναι προβλέψεις οι οποίες ενισχύουν το σύνολο των πολιτών. Δίνουν όμως μεγάλη έμφαση στη στήριξη της μεσαίας τάξης. Και ακόμη μεγαλύτερη έμφαση, όπως έχουμε πει πολλές φορές, στήριξη των οικογενειών με παιδιά. Και βέβαια μπαίνουν στην πρώτη γραμμή των προτεραιοτήτων μας, οι νέοι, οι ένστολοι και οι κάτοικοι της περιφέρειας. Ειδικά για τη φορολογική μεταρρύθμιση να επαναλάβω την πολύ μεγάλη τομή, ότι οι νέοι έως 25 ετών απαλλάσσονται πλέον από κάθε βάρος ως προς το φόρο εισοδήματος. Οι νέοι μεταξύ 25 και 30 ετών θα φορολογούνται με συντελεστή 9%. Και βέβαια όλοι οι φορολογικοί συντελεστές έως τα 40.000 ευρώ μειώνονται κατά 2 μονάδες και φυσικά πολύ περισσότερο ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών που έχει κάθε οικογένεια. Ανακουφίζονται όμως και τα εισοδήματα από 40 έως 60.000, όπως υποχωρεί και η αυτοτελής φορολόγηση των εφημεριών του ΕΣΥ».

Είπε πως όλα αυτά μεταφράζονται σε αυξημένες αποδοχές. «Οι πολίτες θα δουν αυτές τις αυξημένες υποδοχές από τον Ιανουάριο του 2026 και επιπρόσθετα ισχύει πλέον το νέο αναβαθμισμένο μισθολόγιο στις Ένοπλες Δυνάμεις, το Λιμενικό, την Πυροσβεστική, τα Σώματα Ασφαλείας» και πως παράλληλα ενισχύονται και οι συνταξιούχοι και ενισχύονται με πολλούς διαφορετικούς τρόπους».

«Για το πρόβλημα της στέγης θα πληρωθεί αύριο η επιστροφή ενός ενοικίου σε παραπάνω από 1 εκατ. ενοικιαστές που ισοδυναμεί με μείωση 8% στα ενοίκια και μειώνουμε τον φόρο στις μικρές ιδιοκτησίες ενώ μειώνουμε στο 50% και καταργούμε τον ΕΝΦΙΑ σε χωριά κάτω από 1.500 κατοίκους και μειώνουμε τον ΦΠΑ σε όλα τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Στάθηκε επίσης, στη «πολύ σημαντική μεταρρύθμιση, την οποία θα συζητήσουμε σήμερα και αυτή αφορά στο κληρονομικό δίκαιο».

«Η αλήθεια είναι ότι και εγώ εξοικειώθηκα σχετικά πρόσφατα με τις λεπτομέρειες και με τις στρεβλώσεις οι οποίες υπήρχαν. Έχουμε διατάξεις οι οποίες είναι αμετάβλητες για 80 χρόνια», εξήγησε.