Κυριάκος Μητσοτάκης για τηλεμαραθώνιο ΑΝΤ1: Τέτοιες πρωτοβουλίες δείχνουν τον δρόμο της κοινωνικής ευθύνης που οφείλουν να ακολουθούν όλοι

Σύνοψη από το

  • Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεχάρη τον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1 και τον ιδιοκτήτη του Θοδωρή Κυριακού για τον τηλεμαραθώνιο που διοργάνωσε το κανάλι.
  • Συγκεντρώθηκαν 3,3 εκατομμύρια ευρώ τα οποία θα ενισχύσουν 5 μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς για παιδιά.
  • Ο πρωθυπουργός σημείωσε στην ανάρτησή του πως «τέτοιες πρωτοβουλίες δείχνουν τον δρόμο της κοινωνικής ευθύνης που οφείλουν να ακολουθούν όλοι».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Εύη Κατσώλη

πολιτική

Μητσοτάκης

Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη με ανάρτησή του στο Χ, τον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1 και τον ιδιοκτήτη του Θοδωρή Κυριακού για τον τηλεμαραθώνιο που διοργάνωσε το κανάλι. Να σημειωθεί ότι συγκεντρώθηκαν 3,3 εκατομμύρια ευρώ τα οποία θα ενισχύσουν 5 μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς για παιδιά.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε στην ανάρτηση του:

«Μόνο μπράβο αξίζουν στον Αntenna και τον Θοδωρή Κυριακού για τον χθεσινό τηλεμαραθώνιο, που συγκέντρωσε 3,3 εκατομμύρια ευρώ, ενισχύοντας 5 μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς για τα παιδιά. Τέτοιες πρωτοβουλίες δείχνουν τον δρόμο της κοινωνικής ευθύνης που οφείλουν να ακολουθούν όλοι».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Συγκίνηση στα εγκαίνια του ανακαινισμένου Κέντρου Υγείας στο Αμύνταιο

ΕΦΕΤ: Οδηγίες για το τραπέζι των Χριστουγέννων – Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

ΔΥΠΑ: Πότε ολοκληρώνεται το πρόγραμμα επιταγών αγοράς βιβλίων – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι

Τράπεζες: Δείτε ποιες ημέρες θα είναι κλειστές – Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις συναλλαγές σας

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
19:30 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον ιδρυτή του περιοδικού δρόμου «Σχεδία» – Τι συζήτησαν

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Χρήστο Αλεφάντη, ιδρυτή του περιοδ...
19:05 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Νομοσχέδιο «Ενεργή Μάχη»: Τα 10 βασικά σημεία για την πρόληψη και διαχείριση κινδύνων – Όλα όσα περιλαμβάνει

Το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με τίτλο «”Ε...
18:35 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Μαρία Συρεγγέλα: Προχωρά σε νομικές ενέργειες κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Στη Δικαιοσύνη προσφεύγει η βουλευτής της ΝΔ, Μαρία Συρεγγέλα, καταγγέλλοντας συνεχιζόμενη συκ...
18:16 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Βουλή: «Πλημμύρισε» με κάλαντα και παραδοσιακούς χορούς από ολόκληρη την Ελλάδα

«Μέσα σε μια λαμπερή και εορταστική ατμόσφαιρα, το Μέγαρο της Βουλής υποδέχθηκε σήμερα τις μελ...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα