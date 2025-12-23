«Είμαστε ένα»: 3.330.000 ευρώ συγκεντρώθηκαν για τα παιδιά στον Χριστουγεννιάτικο Τηλεμαραθώνιο του ΑΝΤ1

Σήφης Γαρυφαλάκης

Media

ΑΝΤ1 Χριστουγεννιάτικος τηλεμαραθώνιος

Μία σπουδαία πρωτοβουλία του ΑΝΤ1 πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας. Μία πρωτοβουλία που στηρίζει παιδιά που το έχουν ανάγκη.

Από τις 6 το πρωί και τις ενημερωτικές εκπομπές και τα δελτία ειδήσεων του σταθμού μέχρι και τις 8 το βράδυ, οπότε και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και οι καλεσμένοι του ανέλαβαν το live και ο Χριστουγεννιάτικος Τηλεμαραθώνιος του ΑΝΤ1 εκτινάχθηκε.

Μια ημέρα γεμάτη ελπίδα, συγκίνηση και αληθινές ιστορίες, με στόχο την ενίσχυση του έργου πέντε σημαντικών μη κερδοσκοπικών οργανισμών: Δεσμός, ΕΛΙΖΑ, Παιδικά Χωριά SOS, Φλόγα και Make-A-Wish Ελλάδος.

3.330.000 ευρώ είναι το τελικό ποσό που συγκεντρώθηκε από τον Χριστουγεννιάτικο Τηλεμαραθώνιο του ΑΝΤ1 και θα συνεισφέρει στην μεγάλη προσπάθεια για την κάλυψη των αναγκών όλων των παιδιών που το χρειάζονται. Ο πρόεδρος του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, Θοδωρής Κυριακού, λίγα λεπτά μετά τις 2 τα ξημερώματα δώρισε 300.000 ευρώ για αυτό τον ιερό σκοπό.

Σε μία λαμπερή αλλά και συγκινητική βραδιά στην οποία συμμετείχαν τραγουδιστές, ηθοποιοί και δημοσιογράφοι αποδείχθηκε περίτρανα πως όταν ενωνόμαστε μπορούμε να κάνουμε θαύματα!

Ο ΑΝΤ1, ενωμένος με τους τηλεθεατές του, δήλωσε δυνατά: «ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑ». Μέσα από έναν Χριστουγεννιάτικο Τηλεμαραθώνιο Αλληλεγγύης για τα παιδιά. Ο Τηλεμαραθώνιος ολοκληρώθηκε με τεράστια επιτυχία, φέρνοντας χαμόγελα και ελπίδα σε χιλιάδες παιδιά.

Θοδωρής Κυριακού: «Τα παιδιά έχουν ξεχωριστή θέση στην καρδιά μας – Είναι ό,τι πολυτιμότερο έχουμε»

«Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ με στόχο πάντα την αξιοπιστία, την εγκυρότητα και την καλύτερη ψυχαγωγία φέρνει κοντά εκατομμύρια ανθρώπους στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο κάθε μέρα, κάθε λεπτό. Σε όλη αυτή την διαδρομή 35 ετών παραμένουμε πιστοί στις ανθρώπινες αξίες μας και δεν σταματάμε ποτέ να προσφέρουμε εκεί που υπάρχει πραγματική ανάγκη.

Τα παιδιά έχουν πάντα μία ξεχωριστή θέση στην καρδιά μας, γιατί είναι ό,τι πολυτιμότερο έχουμε. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε και σίγουρα να διασφαλίσουμε για εκείνα έναν καλύτερο κόσμο, ένα καλύτερο μέλλον. Για αυτό σήμερα ενώνουμε ξανά δυνάμεις για να στηρίξουμε παιδιά σε όλη την Ελλάδα που χρειάζονται την βοήθειά μας.

Γινόμαστε ΈΝΑ, Όλοι Μαζί. Η οικογένεια του ΑΝΤ1, οι συνεργάτες του ομίλου μας, οι τηλεθεατές μας, οι ελληνικές εταιρείες μαζί με πέντε ΜΚΟ που αγωνίζονται καθημερινά για εκείνα τα παιδιά.

Ο στόχος μας είναι να τους προσφέρουμε πρόσβαση σε φαγητό και ασφαλή στέγαση, να διασφαλίσουμε την ιατροφαρμακευτική τους φροντίδα, να είναι ασφαλείς. Και τέλος να πραγματοποιήσουμε τις ευχές τους. Ο Τηλεμαραθώνιος του ΑΝΤ1 αποτελεί σημείο συνάντησης όλων όσοι στεκόμαστε έμπρακτα στο πλευρό τους.

Σας ευχαριστώ από καρδιάς για την δική σας πολύτιμη συμμετοχή σε αυτή τη μεγάλη πρωτοβουλία ενότητας και αγάπης. Εύχομαι ολόψυχα σε εσάς και τις οικογένειές σας καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα με υγεία και αγάπη» δήλωσε ο πρόεδρος του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, Θοδωρής Κυριακού.

