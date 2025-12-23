Παναμάς: Το δεξαμενόπλοιο που κατασχέθηκε το Σάββατο από αμερικανικές δυνάμεις παραβίαζε τους κανόνες του ναυτικού δικαίου

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Βενεζουέλα, τάνκερ
πηγή: AP Photo/Matias Delacroix

Ο υπουργός Εξωτερικών του Παναμά δήλωσε πως το υπό παναμέζικη σημαία τάνκερ που κατασχέθηκε το Σάββατο από αμερικανικές δυνάμεις παραβίαζε τους κανόνες του ναυτικού δικαίου και είχε απενεργοποιήσει τα συστήματα αναγνώρισης καθώς έπλεε στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας, φορτωμένο με αργό πετρέλαιο.

Σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε, ο ΥΠΕΞ Χαβιέρ Μαρτίνες-Άτσα συμπλήρωσε πως η κυβέρνηση της χώρας του θα προβεί στις δέουσες ενέργειες, χωρίς να υπεισέλθει σε περαιτέρω διευκρινίσεις.

Οι αρχές μιας χώρας δύνανται να ακυρώσουν την εγγραφή πλοίου στο εθνικό νηολόγιο της, εφόσον διαπιστωθεί πως παραβιάζει τους κανόνες του ναυτικού δικαίου.

Το πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο Centuries, το οποίο έγινε στόχος επιχείρησης της αμερικανικής Ακτοφυλακής το Σάββατο στην Καραϊβική, μετέφερε 1,8 εκατ. βαρέλια αργού που είχε φορτώσει σε λιμάνι της Βενεζουέλας για λογαριασμό κινεζικής εταιρείας, σύμφωνα με πληροφορίες της εταιρείας TankerTrackers.

Το δεξαμενόπλοιο μετέφερε αργό της PdVSA, της δημόσιας επιχείρησης πετρελαίου της Βενεζουέλας, στο οποίο «επιβάλλονται κυρώσεις», ανέφερε μέσω X η Άννα Κέλι, αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου. Σύμφωνα με την ίδια, το τάνκερ αποτελεί «μέρος του σκιώδους στόλου της Βενεζουέλας» για το λαθρεμπόριο πετρελαίου και τη χρηματοδότηση του καθεστώτος Μαδούρο.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters


