Μαρία Συρεγγέλα: Προχωρά σε νομικές ενέργειες κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Στη Δικαιοσύνη προσφεύγει η βουλευτής της ΝΔ, Μαρία Συρεγγέλα, καταγγέλλοντας συνεχιζόμενη συκοφαντική ρητορική από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Όπως αναφέρει, η Ζωή Κωνσταντοπούλου επιμένει, παρά τις επανειλημμένες διαψεύσεις, να την συνδέει ψευδώς με την Καλλιόπη Σεμερτζίδου, γεγονός που –κατά την ίδια– πλήττει την τιμή και την υπόληψή της. Με ανακοίνωσή της, η βουλευτής γνωστοποιεί ότι έχει ήδη κινηθεί η προβλεπόμενη νομική διαδικασία.

Η δήλωση της Μαρίας Συρεγγέλα έχει ως εξής:

«Η Ζωή Κωνσταντοπούλου με συκοφαντεί και με εξυβρίζει ανερυθρίαστα καθημερινά. Ισχυρίζεται ψευδώς ότι ήταν συνεργάτιδά μου η Καλλιόπη Σεμερτζίδου. Έχω κατ’ επανάληψη διαψεύσει την ύπαρξη οποιασδήποτε σχέσης μαζί της. Πάρα ταύτα, η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κωφεύει και εμμένει στις συκοφαντίες. Ο δικηγόρος μου ήδη προβαίνει στις νόμιμες ενέργειες προς προστασία της τιμής και της υπολήψεώς μου».