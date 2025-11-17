Κουτσούμπας: Τα μηνύματα του Πολυτεχνείου είναι επίκαιρα – Ισχύουν μέχρι να έρθουν πραγματικά «οι μέρες του φωτός»

«Η ιστορική πείρα διδάσκει ότι ο τροχός της ιστορίας προχωράει μπροστά μόνο όταν βγει στο προσκήνιο ο οργανωμένος και αποφασισμένος λαός» τόνισε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος συμμετέχει στην πορεία για τα 52 χρόνια από τον ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου.

«Τα μηνύματα του Πολυτεχνείου είναι επίκαιρα. Τα μηνύματα για “Ψωμί, Παιδεία, Ελευθερία”, “έξω οι ΗΠΑ – έξω το ΝΑΤΟ”, για αποδέσμευση από τις ιμπεριαλιστικές
συμμαχίες, τους πολέμους και τις επεμβάσεις τους ισχύουν μέχρι να έρθουν πραγματικά “οι μέρες του φωτός”», σημειώνει ο κ. Κουτσούμπας.

18:32 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

