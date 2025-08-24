Καραγκούνης: Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών έχει τεράστιο κόστος για τον προϋπολογισμό, όμως θα συνεχίσουμε

Στο «μερίδιο» για ασφαλισμένους, συνταξιούχους, επιχειρηματίες και μεσαία τάξη που έχει το υπουργείο Εργασίας στον ορίζοντα της ΔΕΘ, αναφέρθηκε ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Κώστας Καραγκούνης, μιλώντας στο ΕΡΤΝews.

«Χορηγούμε πάνω από 250 εκατομμύρια ευρώ στο τέλος του έτους, ακριβώς για να καλύψουμε αυτή τη μεγάλη αδικία της προσωπικής διαφοράς, που μας κληρονόμησε η προηγούμενη κυβέρνηση και δίνουμε έκτακτο βοήθημα κυρίως χαμηλοσυνταξιούχους», ανέφερε.

Το εύρος των μέτρων θα έχει βάση 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ κι έχουμε εξηγήσει από πού θα προέλθουν αυτά τα χρήματα, είπε ο Κώστας Καραγκούνης, επισημαίνοντας:

«Κατά βάση από την πάταξη της φοροδιαφυγής και είναι τεράστια η προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση. Έχουμε αντλήσει πάνω από 700 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα κατευθυνθούν για την ενίσχυση κυρίως της μεσαίας τάξης. Αλλά η λογική μας είναι να δώσουμε περισσότερα σε όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες. Δεν θα είναι δηλαδή μια συντεχνιακού χαρακτήρα δέσμευση και υλοποίηση από τον Πρωθυπουργό, αλλά μέτρα με αναπτυξιακό πρόσημο. Από την καλή εκτέλεση του προϋπολογισμού, με τα έσοδα τουρισμού που πάνε αρκετά καλά και βεβαίως και από τη ρήτρα διαφυγής που έχουμε σε αμυντικές δαπάνες».

Κλίμακες φορολόγησης

Ως προς τη μείωση στις ασφαλιστικές εισφορές ο κ. Καραγκούνης τόνισε ότι είναι σημαντική για τις επιχειρήσεις και για να μπορούν να δίνουν μεγαλύτερους μισθούς και πρόσθεσε ότι θα υπάρξει και περαιτέρω αύξηση του κατώτατου μισθού.

«Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών έχει τεράστιο κόστος για τον προϋπολογισμό, όμως θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Στόχος είναι να φτάσουμε στο 5,9% μείωσης, χωρίς σε καμία περίπτωση να διαταραχθεί η δημοσιονομική σταθερότητα, κάτι το οποίο για μας είναι προτεραιότητα».

Ως προς τις συντάξεις ο Κώστας Κραγκούνης είπε ότι από το 2,4% που κλείδωσαν πέρυσι, «θα δούμε και φέτος πόσο θα είναι το νέο ποσοστό».

Ψηφιακή κάρτα

«Έχουμε αυξήσει τα έσοδα για τα ασφαλιστικά ταμεία γιατί έχουμε μειώσει πάρα πολύ την ανεργία, που έχει φτάσει στο 7,9% και ο στόχος μας βεβαίως είναι όσο μπορούμε να την μειώνουμε. Έχουν δημιουργήσει πάνω από 500.000 νέες θέσεις εργασίας και με τα μέτρα που παίρνουμε είναι χρήματα τα οποία μπαίνουν, μπαίνουν στο δημόσιο ταμείο. Για παράδειγμα, η ψηφιακή κάρτα με τις εκατομμύρια δηλωμένες υπερωρίες εκτός του ότι προστατεύει τα δικαιώματα των εργαζομένων, γεμίζει και τα ασφαλιστικά ταμεία. Οι εργαζόμενοι πληρώνονται για τον πραγματικό χρόνο εργασίας, πράγμα το οποίο δεν γινόταν στο παρελθόν.

Με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat, το 3,1% των μισθωτών εργάστηκε περισσότερες από 49 ώρες την εβδομάδα. Ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι 3,4%.

Τα στοιχεία της Eurostat είναι συντριπτικά και απλά πάνε να διαστρεβλώσουν την πραγματικότητα, βάζοντας τους αυτοαπασχολούμενους», είπε ο κ. Καραγκούνης σχετικά με τις επικρίσεις από την Αντιπολίτευση.

Αποτελέσματα από τους ελέγχους της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας

Οι έλεγχοι από 54.294 το 2019 έχουν φτάσει αυτή τη στιγμή περίπου στις 80.000. «Σας διαβεβαιώ,, θα είναι πολύ πιο πάνω. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί αρχίζει και μπαίνει τάξη στην αγορά εργασίας, γιατί έχουμε συγκεκριμένα ψηφιακά εργαλεία, έχουμε ελέγχους και έχουμε ξεκάθαρη βούληση να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των εργαζομένων», τόνισε.

Συλλογικές συμβάσεις

«Έχουν αυξηθεί οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, έχουν υπογραφεί πρόσφατα δυο -τρεις πολύ μεγάλες συλλογικές συμβάσεις εργασίας με μισθούς πάνω από το κατώφλι των 950 ευρώ, ενώ λέγαμε στη Βουλή λέγαμε, ψηφίστε να υπάρχει ένα δίχτυ προστασίας για τους εργαζόμενους. Θυμάστε ότι υπό μία έννοια χλευάστηκε και τώρα έρχονται οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας και συμφωνούν με τους μισθούς. Ο στόχος είναι βεβαίως, με την ενσωμάτωση της οδηγίας και με την ολοκλήρωση του κοινωνικού διαλόγου και με τα πολιτικά κόμματα, κυρίως με τους κοινωνικούς εταίρους, να δώσουμε τη δυνατότητα να υπογραφούν με συγκεκριμένα κίνητρα περισσότερες συλλογικές συμβάσεις εργασίας», είπε ο Κώστας Καραγκούνης.

Πηγή: ΕΡΤNews