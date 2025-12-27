Γιάννης Ραγκούσης – Μαρίνα Κοντοτόλη: Το πρώτο μήνυμα μετά τον γάμο τους – «Είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για τη ζωή μας…»

Με τα ιερά δεσμά του γάμου ενώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής 26 Δεκεμβρίου, ο Γιάννης Ραγκούσης και η Μαρίνα Κοντοτόλη. Το Μυστήριο τελέστηκε σε στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο, στον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας Ακροπόλεως, με κουμπάρους τον Γιώργο Μακρόπουλο και την σύζυγό του, Άννα.

Λίγες ώρες μετά τον γάμο τους, η βουλευτής Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ πραγματοποίησε μία ανάρτηση στο προφίλ της στο Instagram, προκειμένου να ευχαριστήσει τον κόσμο για τις ευχές που τους έστειλαν.

Στη δημοσίευσή της, η Μαρίνα Κοντοτόλη ανέβασε τέσσερα στιγμιότυπα από τον γάμο της με τον Γιάννη Ραγκούση, ενώ στη λεζάντα έγραψε: «Είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για τη ζωή μας…σας ευχαριστούμε!».