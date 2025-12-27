Γιάννης Ραγκούσης – Μαρίνα Κοντοτόλη: Το πρώτο μήνυμα μετά τον γάμο τους – «Είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για τη ζωή μας…»

Σύνοψη από το

  • Με τα ιερά δεσμά του γάμου ενώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής 26 Δεκεμβρίου ο Γιάννης Ραγκούσης και η Μαρίνα Κοντοτόλη, με το Μυστήριο να τελείται σε στενό κύκλο στον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας Ακροπόλεως.
  • Λίγες ώρες μετά τον γάμο, η βουλευτής Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ, Μαρίνα Κοντοτόλη, πραγματοποίησε ανάρτηση στο Instagram για να ευχαριστήσει τον κόσμο για τις ευχές.
  • Στη δημοσίευσή της, η Μαρίνα Κοντοτόλη ανέβασε στιγμιότυπα από τον γάμο, γράφοντας στη λεζάντα: «Είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για τη ζωή μας…σας ευχαριστούμε!».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Γιάννης Ραγκούσης Μαρίνα Κοντοτόλη
Φωτογραφία: Instagram/kontotoli_marina7922

Με τα ιερά δεσμά του γάμου ενώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής 26 Δεκεμβρίου, ο Γιάννης Ραγκούσης και η Μαρίνα Κοντοτόλη. Το Μυστήριο τελέστηκε σε στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο, στον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας Ακροπόλεως, με κουμπάρους τον Γιώργο Μακρόπουλο και την σύζυγό του, Άννα.

Λίγες ώρες μετά τον γάμο τους, η βουλευτής Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ πραγματοποίησε μία ανάρτηση στο προφίλ της στο Instagram, προκειμένου να ευχαριστήσει τον κόσμο για τις ευχές που τους έστειλαν.

Γιάννης Ραγκούσης Μαρίνα Κοντοτόλη
Φωτογραφία: Instagram/kontotoli_marina7922
Γιάννης Ραγκούσης Μαρίνα Κοντοτόλη
Φωτογραφία: Instagram/kontotoli_marina7922

Στη δημοσίευσή της, η Μαρίνα Κοντοτόλη ανέβασε τέσσερα στιγμιότυπα από τον γάμο της με τον Γιάννη Ραγκούση, ενώ στη λεζάντα έγραψε: «Είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για τη ζωή μας…σας ευχαριστούμε!».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΦ: Ανακαλούνται παρτίδες αντιβιοτικών κατά της ακμής και των λοιμώξεων

Πότε μπορεί να είναι το φούσκωμα σύμπτωμα προβλήματος στον προστάτη

Δημόσιο χρέος: Αυτό είναι το σχέδιο για ταχύτερη μείωσή του- Όλες οι λεπτομέρειες

Καταστήματα και σούπερ μάρκετ: Πώς θα λειτουργήσουν σήμερα και αύριο Κυριακή – Πότε θα ανοίξουν οι τράπεζες

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
08:49 , Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός το 2025: Από το Kids Wallet έως την Τεχνητή Νοημοσύνη και τους μικροδορυφόρους

Μια συνολική στρατηγική ψηφιακού μετασχηματισμού υλοποιεί η Ελλάδα, με παρεμβάσεις που εκτείνο...
19:31 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

ΣΥΡΙΖΑ για συναυλία μπάντας στη Φλώρινα: Καμία προσπάθεια λογοκρισίας δεν θα γίνεται ανεκτή

Στη διακοπή της εμφάνισης της Banda Entopica, μετά την παρέμβαση του δημάρχου της Φλώρινας, αν...
16:09 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

O Άρης Σπηλιωτόπουλος έγινε «Άγιος Βασίλης» μέσω… AI – Βίντεο

Με ένα βίντεο που δημιούργησε με τη βοήθεια του AI, ο πρώην πρώην υπουργός Άρης Σπηλιωτόπουλος...
15:44 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

Βελόπουλος: Εμμονή του πρωθυπουργού να μην δίνει λύση στο πρόβλημα των αγροτών

«Η ταλαιπωρία και το “βασανιστήριο” του ελληνικού λαού προκειμένου να κάνει χριστο...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα