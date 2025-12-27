Νέα διάσωση 131 μεταναστών τα ξημερώματα στη Γαύδο

  • Νέα διάσωση 131 μεταναστών πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου από τις λιμενικές αρχές, ανοιχτά της Γαύδου.- Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο νησί της Γαύδου, από όπου αναμένεται η περαιτέρω μεταφορά τους προς την Κρήτη.- Η σημερινή διάσωση προστίθεται στις χθεσινές μεταφορές άνω των 500 ατόμων στον εκθεσιακό χώρο της Αγίας, ο οποίος αρχίζει και πάλι να ασφυκτιά.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Λιμενικό

Σε μία νέα διάσωση ενός ακόμη μεγάλου αριθμού μεταναστών προχώρησαν τα ξημερώματα του Σαββάτου, οι λιμενικές αρχές στα νότια της Κρήτης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, σκάφος με 131 μετανάστες εντοπίστηκε σε θαλάσσια ύδατα ανοιχτά της Γαύδου, και άμεσα σκάφη του λιμενικού έσπευσαν στο σημείο για την διάσωση τους.

Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στο νησί της Γαύδου από πού αναμένεται η μεταφορά τους προς την Κρήτη.

Υπενθυμίζεται ότι μόνο για χθες περισσότερα από 500 άτομα μεταφέρθηκαν στον εκθεσιακό χώρο της Αγίας όπου και με την σημερινή διάσωση αρχίζει και πάλι να ασφυκτιά από συγκεντρωμένους μετανάστες.

