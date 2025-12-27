Τραγωδία στις ΗΠΑ: Του είπε να κλείσει την τηλεόραση και εκείνος την σκότωσε – Πυροβόλησε την θετή κόρη του και αυτοκτόνησε

Μια ασύλληπτη τραγωδία εκτυλίχθηκε στη Φλόριντα, στις ΗΠΑ, όταν ένας 47χρονος άνδρας, υπό την επήρεια αλκοόλ, σκότωσε τη σύζυγό του και πυροβόλησε στο πρόσωπο την 13χρονη θετή κόρη του, πριν αυτοκτονήσει. Είχε προηγηθεί ένας ασήμαντος καβγάς επειδή ο 47χρονος ήθελε να δει στην τηλεόραση το Monday Night Football.

Ένας αγώνας η αφορμή του καβγά

Ο Τζέισον Κένι, 47 ετών, αυτοπυροβολήθηκε μέσα σε ένα υπόστεγο ώρες αφότου είχε δολοφονήσει τη σύζυγό του, Κρίσταλ Κένι, επειδή εκείνη του είπε να σταματήσει να κλείσει τον αγώνα των San Francisco 49ers με τους Indianapolis Colts την Κυριακή, ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου ο σερίφης της κομητείας Πολκ, Γκρέιντι Τζαντ.

Ο Κένι είχε καταναλώσει αλκοόλ και το αίτημα αυτό της συζύγου του πυροδότησε έναν έντονο καβγά — τόσο σοβαρό, ώστε η Κρίσταλ είπε στον 12χρονο γιο της να καλέσει το 911. Το αγόρι έτρεξε στο σπίτι ενός γείτονα, όπου άκουσε πυροβολισμούς.

Όταν η αστυνομία έφτασε στο σπίτι της οικογένειας Κένι, βρήκε την Κρίσταλ νεκρή από πυροβολισμό και την 13χρονη κόρη της τραυματισμένη στο πρόσωπο και στον ώμο. Η έφηβη μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε τοπικό νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, όπου αναρρώνει και να δώσει στους αστυνομικούς μια φρικιαστική περιγραφή των όσων βίωσε.

«Τον παρακαλούσα να μην με πυροβολήσει»

«“Τον παρακαλούσα, μη με πυροβολήσεις, μη με πυροβολήσεις, μη με πυροβολήσεις, κι όμως με πυροβόλησε”», είπε στους ερευνητές, σύμφωνα με τον Τζαντ.

Το αγόρι που διέφυγε δεν τραυματίστηκε, ούτε και η ενός έτους κόρη του ζευγαριού, η οποία βρέθηκε να κοιμάται στην κούνια της, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο Κένι ήταν ο πατριός των δύο μεγαλύτερων παιδιών της Κρίσταλ.

Ο ίδιος αρχικά τράπηκε σε φυγή και τηλεφώνησε στην αδελφή του στη βόρεια Νέα Υόρκη, λέγοντάς της ότι είχε «κάνει κάτι» κακό και ότι δεν θα μιλούσαν ποτέ ξανά. Στη συνέχεια οδήγησε μέχρι το σπίτι του πατέρα του, όπου η αστυνομία κατάφερε να τον εντοπίσει. Καθώς οι αστυνομικοί προσπαθούσαν να τον βγάλουν από ένα υπόστεγο, εκείνος αυτοπυροβολήθηκε θανάσιμα, είπε ο Τζαντ.

Το σημείωμα που βρέθηκε στο σπίτι

Κατά την έρευνα στο σπίτι της οικογένειας, οι αστυνομικοί βρήκαν ένα σημείωμα που είχε γράψει η Κρίσταλ προς τον σύζυγό της, στο οποίο τον παρότρυνε να ζητήσει βοήθεια για την χρήση ουσιών.

«Πίνεις, κάνεις ξανά κοκαΐνη. Αυτός δεν είναι ο τρόπος που πρέπει να λειτουργεί η οικογένεια. Χρειάζεσαι τον Θεό», ανέφερε το σημείωμα, σύμφωνα με τον Τζαντ.

Τα παιδιά που επέζησαν βρίσκονται πλέον υπό την επιμέλεια των παππούδων τους. «Ολόκληρη η οικογένεια καταστράφηκε», δήλωσε ο Τζαντ. «Οι ντετέκτιβ μας είναι συντετριμμένοι. Όταν μπαίνεις μέσα στο σπίτι, βλέπεις ένα όμορφο χριστουγεννιάτικο δέντρο με πολλά δώρα από κάτω, όπως θα έπρεπε να είναι μια κανονική οικογένεια.»