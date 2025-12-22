Γιάννης Ραγκούσης – Μαρίνα Κοντοτόλη: Γάμος λίγο πριν από το 2026

Σύνοψη από το

  • Ο Γιάννης Ραγκούσης και η Μαρίνα Κοντοτόλη θα ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας πριν από την Πρωτοχρονιά. Το μυστήριο θα τελεστεί την επομένη των Χριστουγέννων, στις 26 Δεκεμβρίου, στον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας Ακροπόλεως.
  • Το ζευγάρι έχει αποφασίσει να τελέσει τον γάμο του σε κλειστό οικογενειακό κύκλο, με καλεσμένους μόνο τα παιδιά τους και στενούς συγγενείς. Η είδηση του γάμου τους διέρρευσε μετά τη δημοσιοποίηση της γαμήλιας αγγελίας.
  • Ο Γιάννης Ραγκούσης είναι πολιτικός, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ η Μαρίνα Κοντοτόλη είναι βουλευτής Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ.
Enikos Newsroom

lifestyle

Γιάννης Ραγκούσης – Μαρίνα Κοντοτόλη: Γάμος λίγο πριν από το 2026

Μπορεί να υποδέχθηκαν το 2025 ντυμένοι casual στη Γλυκομηλιά Καλαμπάκας, αλλά θα το αποχαιρετήσουν με επίσημο ένδυμα κάτω από την Ακρόπολη. Ο λόγος για τον Γιάννη Ραγκούση και τη Μαρίνα Κοντοτόλη, οι οποίοι θα ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας πριν από την Πρωτοχρονιά.

Της ΚΟΡΥΝΑΣ ΜΑΝΤΑΓΑΡΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Ο πολιτικός, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ στη Β’ Πειραιώς και πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου, και η βουλευτής Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζονται να ενωθούν με τα ιερά δεσμά του γάμου.

Το μυστήριο θα τελεστεί την επομένη των Χριστουγέννων, στις 26 Δεκεμβρίου, στον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας Ακροπόλεως. Κουμπάροι θα είναι οι φίλοι του ζευγαριού, Γιώργος Μακρόπουλος και η σύζυγός του, Αννα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι έχει αποφασίσει να τελέσει τον γάμο του σε κλειστό οικογενειακό κύκλο και να τον κρατήσει μακριά από τη δημοσιότητα.

Γι’ αυτόν τον λόγο καλεσμένοι είναι μόνο τα παιδιά τους και στενοί συγγενείς. Το γεγονός πως η είδηση του γάμου τους διέρρευσε μετά τη δημοσιοποίηση της γαμήλιας αγγελίας, τους αιφνιδίασε, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Από τον προηγούμενο γάμο του με την Κατερίνα Ρούσσου, ο Γ. Ραγκούσης έχει τρία παιδιά, ενώ η Μ. Κοντοτόλη είναι μητέρα δύο παιδιών. Και μπορεί ο Γ. Ραγκούσης τον Ιούνιο που πέρασε να πάντρεψε την κόρη του με τον Ιωάννη-Περσέα Παππά, σε ανοιχτό κύκλο στην Πάρο, συνοδευόμενος από τη γυναίκα της ζωής του, ωστόσο στον δικό του γάμο επιθυμούσε οι καλεσμένοι να είναι μετρημένοι.

Στις αρχές του περασμένου Ιουνίου, η Ειρήνη Ραγκούση και ο Ιωάννης-Περσέας Παππάς αντάλλαξαν όρκους αιώνιας πίστης και αφοσίωσης στον Ι.Ν. Αγίου Παντελεήμονος στον Κώστο της Πάρου, με κουμπάρους τον Νικόλαο Ραγκούση και τον Κωνσταντίνο Βλαχόπουλο, με τον γάμο να αποτελεί γεγονός για όλο το νησί. Συγκινημένος, ο Γ. Ραγκούσης δεν έλειψε λεπτό από το πλευρό της πανέμορφης νύφης, ενώ δίπλα του στεκόταν η Μ. Κοντοτόλη.

Το ζευγάρι προτίθεται να κρατήσει χαμηλούς τόνους και για το ταξίδι του μέλιτος, που θα έχει προορισμό την Πάρο και τα Τρίκαλα, πόλεις με την οποίες έχουν ισχυρούς δεσμούς, καθώς στην πρώτη διετέλεσε δήμαρχος ο Γ. Ραγκούσης, ενώ τα Τρίκαλα είναι ο τόπος καταγωγής της Μ. Κοντοτόλη.

Έξι χρόνια ευτυχίας

Το ζευγάρι είναι μαζί από το 2019. Η Μ. Κοντοτόλη, καταγόμενη από τη Γλυκομηλιά Καλαμπάκας, είναι επιχειρηματίας και επικεφαλής αλυσίδας κομμωτηρίων σε Αθήνα και Τρίκαλα. Εξελέγη βουλευτής Τρικάλων με τον ΣΥΡΙΖΑ, στις τελευταίες εκλογές. Μάλιστα, κατά την προεκλογική περίοδο του καλοκαιριού 2023 ο Γ. Ραγκούσης πραγματοποίησε σειρά ταξιδιών στα Τρίκαλα, προκειμένου να στηρίξει τη σύντροφό του στην εκλογική εκστρατεία της.

