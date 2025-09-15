Γεωργιάδης για Novartis: Ημέρα δικαίωσης η σημερινή – Προσπάθησαν με ψέματα να μας καταστρέψουν, θα ζητήσει κανείς συγγνώμη;

«Ημέρα Δικαίωσης η σημερινή για όλους εμάς που η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας προσπάθησαν με ψέματα να μας καταστρέψουν, για να κερδίσουν τις Εκλογές» τόνισε σε ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης μετά τις εξελίξεις στην υπόθεση Novartis.

«Ένοχοι, ψεύτες και συκοφάντες οι άνθρωποι που τότε τους παρουσίαζαν ως «ήρωες». Θα μας ζητήσει άραγε κανένας τους συγγνώμη; Πολύ αμφιβάλλω. Η Ελληνική Δικαιοσύνη μίλησε, ως προς το ποινικό σκέλος, καταθέτω άμεσα και αγωγή για αποζημίωση και στους δύο. Το ψέμα και η συκοφαντία πρέπει να έχουν συνέπειες για να μην βρουν ποτέ ξανά μιμητές» πρόσθεσε ο Άδωνις Γεωργιάδης.