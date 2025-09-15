Γεωργιάδης για Novartis: Ημέρα δικαίωσης η σημερινή – Προσπάθησαν με ψέματα να μας καταστρέψουν, θα ζητήσει κανείς συγγνώμη;

Γεωργιάδης για Novartis: Ημέρα δικαίωσης η σημερινή – Προσπάθησαν με ψέματα να μας καταστρέψουν, θα ζητήσει κανείς συγγνώμη;

«Ημέρα Δικαίωσης η σημερινή για όλους εμάς που η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας προσπάθησαν με ψέματα να μας καταστρέψουν, για να κερδίσουν τις Εκλογές» τόνισε σε ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης μετά τις εξελίξεις στην υπόθεση Novartis.

«Ένοχοι, ψεύτες και συκοφάντες οι άνθρωποι που τότε τους παρουσίαζαν ως «ήρωες». Θα μας ζητήσει άραγε κανένας τους συγγνώμη; Πολύ αμφιβάλλω. Η Ελληνική Δικαιοσύνη μίλησε, ως προς το ποινικό σκέλος, καταθέτω άμεσα και αγωγή για αποζημίωση και στους δύο. Το ψέμα και η συκοφαντία πρέπει να έχουν συνέπειες για να μην βρουν ποτέ ξανά μιμητές» πρόσθεσε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

13:06 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Αντώνης Σαμαράς: Επιβάλλεται η αποκάλυψη και των ηθικών αυτουργών της σκευωρίας Novartis

Δήλωσε έκανε ο πρώην Πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς για την υπόθεση Novartis μετά τις δικαστικέ...
12:05 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Αντόνιο Κόστα: Πρέπει να προστατεύονται όλα τα ευρωπαϊκά σύνορα

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα άρχισε τις δηλώσεις του ευχαριστώντας τον ...
11:36 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Μητσοτάκης: Δεν μπορούν να μετέχουν στο πρόγραμμα SAFE χώρες που απειλούν με πόλεμο μέλη της Ένωσης

«Η επίσκεψή σας, αντανακλά τη δέσμευσή σας για έναν καλύτερο συντονισμό όλων των εταίρων εν μέ...
11:20 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Γιώργος Αυτιάς: Ζητεί από την Κομισιόν ισότιμη χρηματοδότηση και των ελληνικών συνόρων με τα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης

Ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργος Αυτιάς, ως μέλος της Επιτροπής Οικονομικών και τ...
