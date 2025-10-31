Φάμελλος: Μην τολμήσει ο κ. Μητσοτάκης να κλείσει τα υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ πριν την συζήτηση στη Βουλή

Enikos Newsroom

πολιτική

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ

«Η υποκριτική κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη την ημέρα που κατέθεσε στη Βουλή νομοσχέδιο για την υποστήριξη των οικογενειών και την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος, ταυτόχρονα, αιφνιδιαστικά, ανακοίνωσε το κλείσιμο 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα», τονίσει ο Σωκράτης Φάμελλος σε δήλωσή του.

Όπως υπογραμμίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, «η απόφαση αυτή πλήττει τη λειτουργία των τοπικών κοινωνιών, τους συνταξιούχους, τους αγρότες, ιδιαίτερα την περιφέρεια και την ύπαιθρο, μιας και την αφυδατώνει από λειτουργίες. Πλήττει και τους εργαζόμενους, για να ενισχύσει τα ιδιωτικά συμφέροντα στον τομέα αυτόν».

Επισημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ παρενέβη άμεσα ζητώντας να συνεδριάσουν οι επιτροπές της Βουλής, παρουσία και του υπουργού αλλά και του Υπερταμείου και προσθέτει ότι το αίτημά έγινε δεκτό και θα γίνει αυτή η συνεδρίαση την άλλη εβδομάδα.

Στη συνέχεια, ο κ. Φάμελλος προειδοποιεί: «Μην τολμήσει ο κ. Μητσοτάκης να κλείσει τα υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ πριν γίνει η συζήτηση στη Βουλή. Το απαιτεί η ελληνική κοινωνία, η ύπαιθρος, η περιφέρεια, η αυτοδιοίκηση, που δεν αντέχουν άλλο πλήγμα. Πρέπει να φύγουν το συντομότερο».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ασπρόπυργος: 10χρονη μαθήτρια κατέρρευσε την ώρα της γυμναστικής

Οι εργαστηριακοί γιατροί κλείνουν τα εργαστήριά τους στις 7 Νοεμβρίου

ΕΛΤΑ: Διευκρινίσεις Πιερρακάκη για το κλείσιμο των 204 καταστημάτων

Eurostat: Στο 1,7% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα – Τι δείχνουν τα στοιχεία για την Ευρωζώνη

Πώς να αντικαταστήσεις το μενού Έναρξης των Windows 11 με κάτι καλύτερο

Οι επιστήμονες δημιούργησαν τον πρώτο 3D χάρτη εξωπλανήτη χρησιμοποιώντας το James Webb – Τι ανακάλυψαν
περισσότερα
17:50 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου: Καταργήθηκε η δυνατότητα εργασίας παράνομων μεταναστών

Πηγές του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου διαψεύδουν δημοσιεύματα, επισημαίνοντας ότι δεν ...
17:21 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Μαρινάκης: Οι μόνοι που ξεβολεύονται είναι οι μπαταχτσήδες, αυτοί που έπαιρναν χρήματα που δεν έπρεπε – Δικαιολογημένες οι αγωνίες των αγροτών

«Οι μόνοι που ξεβολεύονται είναι οι μπαταχτσήδες, οι απατεώνες, αυτοί οι οποίοι έπαιρναν χρήμα...
16:08 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Μητσοτάκης: Η ελληνική κυβέρνηση θα στέκεται πάντα δίπλα στο Ιερό Μοναστήρι της Αγίας Αικατερίνης

Η Ελλάδα θα συνεχίσει να είναι αρωγός σας σε κάθε επίπεδο, τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Πρωθυπουργό...
15:21 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Τσουκαλάς: Να διασφαλιστούν οι εργαζόμενοι των ΕΛΤΑ και η καθολική ταχυδρομική υπηρεσία

Δριμεία κριτική στην κυβέρνηση για το θέμα του κλεισίματος καταστημάτων ΕΛΤΑ άσκησε ο εκπρόσωπ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς