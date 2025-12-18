Δένδιας: Έναρξη διαπραγματεύσεων για την ταχύτερη ανανέωση της Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης Ελλάδας – Γαλλίας

Σύνοψη από το

  • Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας υπογράμμισε την έναρξη διαπραγματεύσεων για την ταχύτερη ανανέωση της Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης Ελλάδας – Γαλλίας για τη Συνεργασία στην Άμυνα και την Ασφάλεια. Η ανακοίνωση έγινε μετά τη συνάντησή του με την Γαλλίδα υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων Καθρίν Βοτρίν στη Λοριάν.
  • Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της τελετής ύψωσης της Ελληνικής Σημαίας στην πρώτη ελληνική φρεγάτα τύπου FDI HN Belharra «Κίμων». Ο κ. Δένδιας τόνισε τη σημασία «της περαιτέρω εμβάθυνσης των στρατηγικών σχέσεων Ελλάδας και Γαλλίας».
  • Συμφωνήθηκε «η σύσταση μόνιμων ομάδων εργασίας για τη συνεργασία μας σε θέματα άμυνας και ασφάλειας, με έμφαση στα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα, καθώς και στην ανάπτυξη έρευνας και καινοτομίας».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Δένδιας: Έναρξη διαπραγματεύσεων για την ταχύτερη ανανέωση της Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης Ελλάδας – Γαλλίας

Την έναρξη διαπραγματεύσεων για την κατά το δυνατόν ταχύτερη ανανέωση της Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης για τη Συνεργασία στην Άμυνα και την Ασφάλεια μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας υπογράμμισε σήμερα, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με ανάρτηση στο «Χ», μετά τη συνάντηση που είχε, σήμερα, Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, στη Λοριάν, με την υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας Καθρίν Βοτρίν.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της τελετής ύψωσης της Ελληνικής Σημαίας στην πρώτη ελληνική φρεγάτα τύπου FDI HN Belharra «Κίμων».

«Υπογραμμίσαμε τη σημασία τής περαιτέρω εμβάθυνσης των στρατηγικών σχέσεων Ελλάδας και Γαλλίας» προσέθεσε ο κ. Δένδιας.

Συμφωνήσαμε ανέφερε ο υπουργός και για «τη σύσταση μόνιμων ομάδων εργασίας για τη συνεργασία μας σε θέματα άμυνας και ασφάλειας, με έμφαση στα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα, καθώς και στην ανάπτυξη έρευνας και καινοτομίας».

Νωρίτερα, μετά την τελετή ονοματοδοσίας της φρεγάτας «Κίμων» ο κ. Δένδιας επιβιβάστηκε στη φρεγάτα και είχε την ευκαιρία να απευθυνθεί στο πλήρωμα και να περιηγηθεί στους χώρους του πλοίου.

16:45 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Εξώδικο Γεωργιάδη στην Κωνσταντοπούλου – «Με κατηγόρησε ότι έχω καταδικαστεί για παιδεραστία»

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ετοιμάζεται να στείλει εξώδικο στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, ζη...
16:40 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ – Μπρατάκος: «Δεν μου τέθηκε ζήτημα για πιέσεις από τον κ. Αυγενάκη ή οποιονδήποτε» – Τι είπε για τον Σημανδράκο

Στις συναντήσεις που είχε με τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ευ. Σημανδράκο αλλά και την «αγωνία...
16:25 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Την πρώτη Belharra παρέλαβε η χώρα μας, υψώθηκε η ελληνική σημαία στη φρεγάτα «Κίμων» – Δένδιας: «Το ισχυρότερο Πολεμικό Ναυτικό που είχε ποτέ ο ελληνισμός»

«Η ένταξη της φρεγάτας “Κίμων” αλλά και των επόμενων τριών φρεγατών FDI HN δημιουρ...
16:10 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Βουλή-Παπαθανάσης: Η κυβέρνηση διαπραγματεύεται και φέρνει πολύ υψηλότερους πόρους στη χώρα – Κριτική από την αντιπολίτευση

«Η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι ξέρει να διαπραγματεύεται και να κερδίζει πολύ υψηλούς πόρους ...
