Δένδιας: Έναρξη διαπραγματεύσεων για την ταχύτερη ανανέωση της Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης Ελλάδας – Γαλλίας

Την έναρξη διαπραγματεύσεων για την κατά το δυνατόν ταχύτερη ανανέωση της Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης για τη Συνεργασία στην Άμυνα και την Ασφάλεια μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας υπογράμμισε σήμερα, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με ανάρτηση στο «Χ», μετά τη συνάντηση που είχε, σήμερα, Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, στη Λοριάν, με την υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας Καθρίν Βοτρίν.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της τελετής ύψωσης της Ελληνικής Σημαίας στην πρώτη ελληνική φρεγάτα τύπου FDI HN Belharra «Κίμων».

«Υπογραμμίσαμε τη σημασία τής περαιτέρω εμβάθυνσης των στρατηγικών σχέσεων Ελλάδας και Γαλλίας» προσέθεσε ο κ. Δένδιας.

Συμφωνήσαμε ανέφερε ο υπουργός και για «τη σύσταση μόνιμων ομάδων εργασίας για τη συνεργασία μας σε θέματα άμυνας και ασφάλειας, με έμφαση στα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα, καθώς και στην ανάπτυξη έρευνας και καινοτομίας».

Νωρίτερα, μετά την τελετή ονοματοδοσίας της φρεγάτας «Κίμων» ο κ. Δένδιας επιβιβάστηκε στη φρεγάτα και είχε την ευκαιρία να απευθυνθεί στο πλήρωμα και να περιηγηθεί στους χώρους του πλοίου.