Φιντάν: «Η Κυπριακή Δημοκρατία μας παρεμποδίζει όπου βρει την ευκαιρία» – Η πονηρή πρόταση που ανοίγει τον δρόμο για δύο κράτη

  • Ο Τούρκος ΥΠΕΞ, Χακάν Φιντάν, κατήγγειλε την Κύπρο ότι «εμποδίζει την χώρα του όπου βρει την ευκαιρία» και αποτελεί «σοβαρό εμπόδιο μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας».
  • Ο Τούρκος ΥΠΕΞ, Χακάν Φιντάν, υπογράμμισε ότι «η λύση των δύο κρατών είναι η μόνη ρεαλιστική λύση στην Κύπρο».
  • Ο Φιντάν πρότεινε να «παγώσει το πολιτικό ζήτημα» για να επωφεληθούν όλοι από την οικονομική ανάπτυξη, καλώντας παράλληλα να σταματήσει η απομόνωση των Τουρκοκυπρίων.
Συνέντευξη για όλα τα θέματα του υπουργείου του, έδωσε στην Τουρκία, ο υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, ο οποίος κατήγγειλε την Κύπρο ότι εμποδίζει την χώρα του όπου βρει την ευκαιρία, όπως μεταδίδει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας Αναντολού.

Ο Φιντάν μίλησε για την κρίση στην Γάζα και τις κακές σχέσεις της Τουρκίας με το Ισραήλ, για τον πόλεμο στην Ουκρανία, για το Ισλαμικό Κράτος, την Συρία και τις εξελίξεις στην Μαύρη Θάλασσα.

Αναφερόμενος στο Κυπριακό, ο Τούρκος ΥΠΕΞ είπε ότι η ελληνοκυπριακή διοίκηση θέτει εμπόδια στην Τουρκία στη διεθνή σκηνή.  «Μας παρεμποδίζουν όπου βρουν την ευκαιρία. Ωστόσο, πιστεύω ότι απέναντι στις τρέχουσες απειλές που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, η συνεργασία και οι σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας έχουν γίνει πιο ουσιαστικές και σημαντικές από ποτέ.

Με άλλα λόγια, η ελληνοκυπριακή διοίκηση αποτελεί ένα σοβαρό εμπόδιο μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας. Και δυστυχώς, το εσωτερικό σύστημα λειτουργίας της ΕΕ επιτρέπει τέτοιες ενέργειες από τους Ελληνοκυπρίους», είπε.

«Κληρονομήσαμε το πρόβλημα»

Τονίζοντας ότι η σημερινή κυβέρνηση κληρονόμησε το Κυπριακό πρόβλημα αλλά δεν θέλει να το αφήσουν στις επόμενες γενιές, ο Φιντάν δήλωσε: «Δεν χρειάζεται να μένουμε προσκολλημένοι στην παλιά νοοτροπία. Μπορούμε να είμαστε πιο δημιουργικοί, γιατί ο χρόνος περνά και οι νέες γενιές περιμένουν από εμάς μια λύση.»

Ο Φιντάν υπογράμμισε ότι η λύση των δύο κρατών είναι η μόνη ρεαλιστική λύση στην Κύπρο και ότι όλοι το γνωρίζουν.  «Ως Τουρκία, υιοθετήσαμε θετική στάση στο Σχέδιο Ανάν και στη διαδικασία του Κραν Μοντανά. Οι Τουρκοκύπριοι ψήφισαν υπέρ του σχεδίου του ΟΗΕ. Ωστόσο, οι Ελληνοκύπριοι το απέρριψαν.»

«Η εναλλακτική είναι η λύση των δύο κρατών»

Ο Φιντάν ανέφερε ότι οι Ελληνοκύπριοι αξιωματούχοι δεν θα πουν ποτέ “ναι” σε μια συμφωνία για ισότιμο διαμοιρασμό εξουσίας, πλούτου και αρμοδιοτήτων στην Κύπρο, προσθέτοντας:
«Το γνωρίζουν αυτοί, το γνωρίζουμε εμείς, το γνωρίζουν και οι Ευρωπαίοι. Αυτό είναι γεγονός. Επομένως, η εναλλακτική είναι η λύση των δύο κρατών. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό.

Και μετά από μια λύση δύο κρατών, μπορούν να δημιουργήσουν κάθε είδους συνεργασία ή πολιτική ένωση. Αυτό εξαρτάται από αυτούς. Ωστόσο, αυτό που πρέπει επειγόντως να κάνουμε είναι να αξιοποιήσουμε αυτή τη στιγμή και να χρησιμοποιήσουμε κάθε ιστορική ευκαιρία για να μετατρέψουμε την Κύπρο σε παράδεισο.»

Με τον τρόπο αυτόν, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας περιέγραψε ένα σενάριο που προβλέπει δύο ξεχωριστές κρατικές οντότητες, αφήνοντας ανοιχτό –σε δεύτερο χρόνο– το ενδεχόμενο πολιτικής συνεννόησης.

«Να παγώσει το πολιτικό για να προχωρήσει η οικονομία»

Ο Φιντάν σημείωσε ότι οι χώρες της Μεσογείου πραγματοποιούν σημαντικές επενδύσεις στον τουρισμό, την οικονομία και τη βιομηχανία και δήλωσε τα εξής:

«Σταματήστε να απομονώνετε τους Τουρκοκυπρίους· μπορούμε να ξεκινήσουμε ποιοτική συνεργασία. Ενώ παγώνουμε το πολιτικό ζήτημα, μπορούμε όλοι μαζί να επωφεληθούμε από την οικονομική ανάπτυξη, την περιφερειακή ανάπτυξη, την αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων, τον τουρισμό, τη βιομηχανία και όλα τα υπόλοιπα.

Ωστόσο, η προσκόλληση σε παλιούς στόχους και νοοτροπίες δεν μας βοηθά να αντιμετωπίσουμε θετικά αυτό το ζήτημα. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλουμε να τους μεταφέρουμε. Επειδή η κοινωνία έχει διαμορφωθεί με έναν συγκεκριμένο τρόπο για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι πολύ δύσκολο για τους πολιτικούς να κάνουν μια απότομη στροφή.

Αλλά κάποιος πρέπει να πει την αλήθεια. Κάποιος πρέπει να έχει το θάρρος να μιλήσει για τις πραγματικότητες στο νησί, τις ευκαιρίες που όλοι έχουμε χάσει και τους κινδύνους που έχουμε δημιουργήσει λόγω της σημερινής de facto κατάστασης.»

