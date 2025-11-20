«Μπαράζ» δημοσκοπήσεων: Τι καταγράφουν για ΝΔ, πρόωρες εκλογές και ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος από Αλέξη Τσίπρα και Αντώνη Σαμαρά

Προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία που κινείται πάνω από το 20% και δεύτερη θέση στο ΠΑΣΟΚ που καταγράφει ποσοστά λίγο πάνω από 10% δίνουν τρεις νέες δημοσκοπήσεις. Ταυτόχρονα οι πολίτες φαίνονται μοιρασμένοι για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, ενώ αυξημένα εμφανίζονται τα ποσοστά για ενδεχόμενα νέα κόμματα από τον Αλέξη Τσίπρα και τον Αντώνη Σαμαρά.

Σε δημοσκόπηση της Metron Analysis για το Mega η ΝΔ έρχεται πρώτη με διαφορά 12,2 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ. Συγκεκριμένα, στη πρόθεση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει 22,6% και το ΠΑΣΟΚ 10,4%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 7,8%, η Πλεύση Ελευθερίας με 7,6%, το ΚΚΕ με 5,8%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,7% και η Φωνή Λογικής με 3,4%.

Η Νέα Δημοκρατία παραμένει το κόμμα με την υψηλότερη συσπείρωση (75%), όμως έχει διαρροές προς τα δεξιά. Ο ΣΥΡΙΖΑ, υπό το βάρος της διάσπασης έχει τη μικρότερη συσπείρωση και διαρροές προς την Πλεύση Ελευθερίας, το ΠΑΣΟΚ και το Κίνημα Δημοκρατίας, ενώ το ΠΑΣΟΚ έχει συσπείρωση 70,2% και διαρροές πρωτίστως προς τη Νέα Δημοκρατία.

Εκτίμηση ψήφου

Η εκτίμηση ψήφου που κάνουν οι αναλυτές της Metron Analysis δίνει μια μικρή άνοδο της Νέας Δημοκρατίας στο 29,3%, πάντα κάτω από το «ψυχολογικό όριο» του 30% και πολύ μακριά από την αυτοδυναμία. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει άνοδο στο 6,1% όπως και το ΠΑΣΟΚ στο 13,5%. Το ΚΚΕ υποχωρεί στο 7.5%, η Ελληνική Λύση στο 10% και η Πλεύση Ελευθερίας διατηρεί τις δυνάμεις της.

Ανοδική τάση καταγράφουν ακόμη το ΜέΡΑ25 και η Φωνή Λογικής, ενώ η Νέα Αριστερά εξακολουθεί να απέχει πολύ από το όριο του 3%.

Ο «Κανένας» παραμένει καταλληλότερος Πρωθυπουργός

Στην ερώτηση για το ποιον θεωρούν καταλληλότερο Πρωθυπουργό οι πολίτες, μια ερώτηση διαφορετική από την απλή δημοφιλία, καθώς εδώ μετριέται η εικόνα ικανότητας διακυβέρνησης και όχι απλώς η θετική γνώμη, ο «Κανένας» παραμένει η ισχυρότερη απάντηση με 34% και ακολουθεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με 26%.

Διχασμένη η κοινωνία ως προς τις πρόωρες εκλογές

Στην ερώτηση για το εάν οι πολίτες επιθυμούν πρόωρες εκλογές οι απαντήσεις, όπως και σε προηγούμενες έρευνες είναι διχασμένες. Το 50% επιθυμεί να πάμε σε πρόωρες εκλογές ενώ το 49% ζητά να εξαντλήσει η κυβέρνηση την τετραετία.

Ως προς συσχέτιση ανάμεσα στην πρόθεση ψήφου και την επιθυμία ή όχι πρόωρων εκλογών, είναι προφανές ότι οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας κατεξοχήν επιθυμούν να εξαντλήσει η κυβέρνηση την τετραετία, ενώ αντίστροφες είναι οι διαθέσεις μεταξύ των υποστηρικτών των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Πώς αποτιμούν οι πολίτες τον ενδεχόμενο αντίκτυπο ενός κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα

Το 37% των πολιτών θεωρεί ότι θα ήταν θετική για το πολιτικό μας σύστημα η ίδρυση ενός κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα, με το 52% να έχει αρνητική γνώμη. Θετικές οι γνώμες μεταξύ των κεντροαριστερών και αριστερών ψηφοφόρων και αρνητικές μεταξύ των κεντροδεξιών και των δεξιών.

Ως προς την πιθανότητα υποστήριξης ενός κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Η έρευνα αποτυπώνει ότι το 10% θεωρεί πολύ πιθανό να το ψηφίσει και ένα 13% πολύ πιθανό, ενώ ένα 62% θεωρεί αυτό το ενδεχόμενο απίθανο. Αυτό δείχνει ότι αυτή τη στιγμή ένα κόμμα που δεν έχει εξαγγελθεί, ούτε έχει διατυπώσει προγραμματικές θέσεις, έχει μια αθροιστική αφετηρία γύρω στο 23% και έναν «σκληρό πυρήνα» στο 10%, δηλαδή μια αφετηρία μάλλον καλύτερη από αυτή των σημερινών κομμάτων της αντιπολίτευσης στα αριστερά του κέντρου.

Ποια η απήχηση ενός πιθανού «κόμματος Σαμαρά»

Ως προς την πιθανότητα να υπάρξει ένα κόμμα υπό την ηγεσία του Αντώνη Σαμαρά, το 5% δηλώνει ότι είναι πολύ πιθανό να το ψηφίσει και ένα 11% ότι είναι αρκετά πιθανό, ενώ το 64% ότι είναι απίθανο. Αυτό σημαίνει ότι ο πρώην Πρωθυπουργός έχει έναν «σκληρό πυρήνα» δυνητικής εκλογικής υποστήριξης που υπερβαίνει το όριο του 3% και μια δυνητική επιρροή στο 16%.

Ως προς την προέλευση όσων θα ψήφιζαν ένα κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά αυτοί προέρχονται κυρίως από τη Νέα Δημοκρατία, την Ελληνική Λύση, το ΠΑΣΟΚ και όσους ψηφίζουν άκυρο, λευκό κλπ.

Δημοσκόπηση Pulse: Προβάδισμα 13 μονάδων στη ΝΔ – Ανεβάζουν τα ποσοστά τους Τσίπρας και Σαμαράς

Πρώτη έρχεται η ΝΔ με 13 μονάδες διαφορά από το ΠΑΣΟΚ, σε δημοσκόπηση της Pulse για τον ΣΚΑΪ.

Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ προηγείται με 24,5%. Ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη θέση με 11,5%. Η Ελληνική Λύση λαμβάνει 8%, η Πλεύση Ελευθερίας 7%, το ΚΚΕ 7% και ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ 5,5%. Η Φωνή Λογικής και το Μέρα25 συγκεντρώνουν από 3%.

Ως προς το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος τόσο ο Αλέξης Τσίπρας όσο και ο Αντώνης Σαμαράς, δείχνουν να ανεβάζουν τα ποσοστά τους σε σύγκριση με την προηγούμενη δημοσκόπηση της Pulse.

Σε ερώτηση πώς θα αντιμετώπιζε ένα ενδεχόμενο νέο κόμμα από τον Αλέξη Τσίπρα το 14% των πολιτών απαντά «θετικά» και το 10% «με ενδιαφέρον». «Ουδέτερα» απάντησε το 12%, «αδιάφορα» το 24% και «αρνητικά» το 34%.

Για το ένα ενδεχόμενο νέο κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά το 6% απαντά ότι θα το αντιμετώπιζε «θετικά» και το 10% «με ενδιαφέρον». Το 16% δηλώνει «ουδέτερα», το 29% «αδιάφορα» και το 32% «αρνητικά».

Δημοσκόπηση MRB: Στο 22% η Νέα Δημοκρατία, στο 10,2% το ΠΑΣΟΚ – «Αγκάθι» η ακρίβεια, τι πιστεύουν οι πολίτες για ΟΠΕΚΕΠΕ και ΕΛΤΑ

Προβάδισμα σχεδόν 12 μονάδων διατηρεί η Νέα Δημοκρατία έναντι του ΠΑΣΟΚ στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης που διενήργησε η MRB για λογαριασμό του OPEN.

Αναλυτικά, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία προηγείται με ποσοστό 22% έναντι 10,2% του ΠΑΣΟΚ. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ελληνική Λύση με ποσοστό 9%, ενώ ακολουθούν η Πλεύση Ελευθερίας με 7%, το ΚΚΕ με 6,6%, η Φωνή Λογικής με 4,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ με 3,6%, η Νίκη με 2,3%, το ΜέΡΑ25 με 2%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 1,8% και η Νέα Αριστερά με ποσοστό 1,5%. Το σύνολο της αδιευκρίνιστης ψήφου ανέρχεται σε 17,6%.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κρίνεται από τους συμμετέχοντες στη δημοσκόπηση ως καταλληλότερος για πρωθυπουργός, συγκεντρώνοντας ποσοστό 23,1%, ενώ ακολουθούν η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 7,6% και ο Κυριάκος Βελόπουλος με 7,1%. «Κανένας» απαντά το 30,6% των ερωτηθέντων.

Το 68,1% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι υπάρχει ανάγκη δημιουργίας νέων κομμάτων, γιατί τα υπάρχοντα δεν μπορούν να καλύψουν ικανοποιητικά τις ανάγκες και τις ανησυχίες των Ελλήνων πολιτών.

Η ακρίβεια βρίσκεται στην κορυφή της λίστας με τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, με ποσοστό 55,9%. Ακολουθούν το ύψος των εισοδημάτων με 22,9% και η απονομή δικαιοσύνης/κράτος δικαίου με 21%.

«Μάλλον αρνητικά» και «σίγουρα αρνητικά» κρίνει το 82,2% των ερωτηθέντων τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το 78,6% των πολιτών θεωρεί ότι δεν θα αποδοθεί δικαιοσύνη για όσους έχουν λάβει παράνομες επιδοτήσεις.

Σε ό,τι αφορά στους χειρισμούς της κυβέρνησης στο θέμα των ΕΛΤΑ, το 77,4% τους κρίνει μάλλον και σίγουρα αρνητικά.