Θεσσαλονίκη: Xριστουγεννιάτικο έλατο 18 μέτρων θα κοσμήσει την πλατεία Αριστοτέλους – Δείτε βίντεο

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΔΕΝΔΡΟ

Το χριστουγεννιάτικο έλατο 18 μέτρων από το Παλαιοχώρι Χαλκιδικής κατέφτασε στη Θεσσαλονίκη, συνοδευόμενο από την Ελληνική Αστυνομία και θα κοσμήσει την πλατεία Αριστοτέλους. Το στήσιμο του θα ξεκινήσει αύριο το πρωί, ενώ η φωταγώγηση του δέντρου θα γίνει στις 3 Δεκεμβρίου.

Η μεταφορά του έγινε με τη συνδρομή δικυκλιστών της Ελληνικής Αστυνομίας που διευκόλυναν την κυκλοφορία και συνόδευσαν το έλατο από τη Μαραθούσα μέχρι τον τελικό προορισμό του την πλατεία Αριστοτέλους.

Το έλατο θα στολιστεί με χιλιάδες λαμπιόνια, μεταφέροντας το πνεύμα των Χριστουγέννων σε κατοίκους και στους επισκέπτες της Θεσσαλονίκης. Το στήσιμο του θα ξεκινήσει αύριο το πρωί από τα συνεργεία του δήμου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με πληροφορίες του ThessPost.

Υπενθυμίζεται, ότι είναι η δεύτερη φορά που ο δήμος Θεσσαλονίκης επιλέγει να προμηθευτεί το χριστουγεννιάτικο έλατο από το Παλαιοχώρι, που φημίζεται για την παραγωγή «αρχοντικών» ελάτων.

Η φωταγώγηση του δέντρου θα γίνει στις 3 Δεκεμβρίου, στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου.

