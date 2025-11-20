Προβάδισμα 12,2 μονάδων καταγράφει η ΝΔ, σε δημοσκόπηση της Metron Analysis για το Mega.

Στη πρόθεση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει 22,6% και το ΠΑΣΟΚ 10,4%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 7,8%, η Πλεύση Ελευθερίας με 7,6%, το ΚΚΕ με 5,8%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,7% και η Φωνή Λογικής με 3,4%.

Η Νέα Δημοκρατία παραμένει το κόμμα με την υψηλότερη συσπείρωση (75%), όμως έχει διαρροές προς τα δεξιά. Ο ΣΥΡΙΖΑ, υπό το βάρος της διάσπασης έχει τη μικρότερη συσπείρωση και διαρροές προς την Πλεύση Ελευθερίας, το ΠΑΣΟΚ και το Κίνημα Δημοκρατίας, ενώ το ΠΑΣΟΚ έχει συσπείρωση 70,2% και διαρροές πρωτίστως προς τη Νέα Δημοκρατία.

Εκτίμηση ψήφου

Η εκτίμηση ψήφου που κάνουν οι αναλυτές της Metron Analysis δίνει μια μικρή άνοδο της Νέας Δημοκρατίας στο 29,3%, πάντα κάτω από το «ψυχολογικό όριο» του 30% και πολύ μακριά από την αυτοδυναμία. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει άνοδο στο 6,1% όπως και το ΠΑΣΟΚ στο 13,5%. Το ΚΚΕ υποχωρεί στο 7.5%, η Ελληνική Λύση στο 10% και η Πλεύση Ελευθερίας διατηρεί τις δυνάμεις της.

Ανοδική τάση καταγράφουν ακόμη το ΜέΡΑ25 και η Φωνή Λογικής, ενώ η Νέα Αριστερά εξακολουθεί να απέχει πολύ από το όριο του 3%.

Ο «Κανένας» παραμένει καταλληλότερος Πρωθυπουργός

Στην ερώτηση για το ποιον θεωρούν καταλληλότερο Πρωθυπουργό οι πολίτες, μια ερώτηση διαφορετική από την απλή δημοφιλία, καθώς εδώ μετριέται η εικόνα ικανότητας διακυβέρνησης και όχι απλώς η θετική γνώμη, ο «Κανένας» παραμένει η ισχυρότερη απάντηση με 34% και ακολουθεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με 26%.

Διχασμένη η κοινωνία ως προς τις πρόωρες εκλογές

Στην ερώτηση για το εάν οι πολίτες επιθυμούν πρόωρες εκλογές οι απαντήσεις, όπως και σε προηγούμενες έρευνες είναι διχασμένες. Το 50% επιθυμεί να πάμε σε πρόωρες εκλογές ενώ το 49% ζητά να εξαντλήσει η κυβέρνηση την τετραετία.

Ως προς συσχέτιση ανάμεσα στην πρόθεση ψήφου και την επιθυμία ή όχι πρόωρων εκλογών, είναι προφανές ότι οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας κατεξοχήν επιθυμούν να εξαντλήσει η κυβέρνηση την τετραετία, ενώ αντίστροφες είναι οι διαθέσεις μεταξύ των υποστηρικτών των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Πώς αποτιμούν οι πολίτες τον ενδεχόμενο αντίκτυπο ενός κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα

Το 37% των πολιτών θεωρεί ότι θα ήταν θετική για το πολιτικό μας σύστημα η ίδρυση ενός κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα, με το 52% να έχει αρνητική γνώμη. Θετικές οι γνώμες μεταξύ των κεντροαριστερών και αριστερών ψηφοφόρων και αρνητικές μεταξύ των κεντροδεξιών και των δεξιών.

Ως προς την πιθανότητα υποστήριξης ενός κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Η έρευνα αποτυπώνει ότι το 10% θεωρεί πολύ πιθανό να το ψηφίσει και ένα 13% πολύ πιθανό, ενώ ένα 62% θεωρεί αυτό το ενδεχόμενο απίθανο. Αυτό δείχνει ότι αυτή τη στιγμή ένα κόμμα που δεν έχει εξαγγελθεί, ούτε έχει διατυπώσει προγραμματικές θέσεις, έχει μια αθροιστική αφετηρία γύρω στο 23% και έναν «σκληρό πυρήνα» στο 10%, δηλαδή μια αφετηρία μάλλον καλύτερη από αυτή των σημερινών κομμάτων της αντιπολίτευσης στα αριστερά του κέντρου.

Ποια η απήχηση ενός πιθανού «κόμματος Σαμαρά»

Ως προς την πιθανότητα να υπάρξει ένα κόμμα υπό την ηγεσία του Αντώνη Σαμαρά, το 5% δηλώνει ότι είναι πολύ πιθανό να το ψηφίσει και ένα 11% ότι είναι αρκετά πιθανό, ενώ το 64% ότι είναι απίθανο. Αυτό σημαίνει ότι ο πρώην Πρωθυπουργός έχει έναν «σκληρό πυρήνα» δυνητικής εκλογικής υποστήριξης που υπερβαίνει το όριο του 3% και μια δυνητική επιρροή στο 16%.

Ως προς την προέλευση όσων θα ψήφιζαν ένα κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά αυτοί προέρχονται κυρίως από τη Νέα Δημοκρατία, την Ελληνική Λύση, το ΠΑΣΟΚ και όσους ψηφίζουν άκυρο, λευκό κλπ.